La inflación no desinfla el largo consumo de la Navidad: los asturianos ya preparan la cartera

El verano se prolongó y la navidad se adelanta y el consumo no para de florecer. El viento de las castañas, en forma de temporal Cearán, meció el alumbrado navideño que empezaron a instalar Oviedo y Gijón, creyentes en que la luz estimula las compras. Más navidad, más inflación.

Ya está estimado lo que gastará cada español en la maratón de compras que empieza en el tecnológico e internético "Black friday" del 24 de noviembre y acaba en las vestuarias y presenciales rebajas de enero: 727 euros. Cada uno y de media. ¿Cómo interfiere la inflación en este trimestre dorado para los comerciantes, en este otoño-invierno gastizo para los consumidores?

Los 727 euros en la campaña de Navidad y rebajas de invierno lo estima el informe "Consumo en el ’golden quarter’ 2023", elaborado por KPMG y Appinio. Un 44% prevé gastar más y un 21%, menos.

La presión comercial no deja de concentrarse en este periodo: lo que empezó ayer con el día de los solteros, para quien lo celebre, sigue con el black friday y el cyber monday, se planta una larga quincena de diciembre en las compras de navidades y los gastos de comidas y cenas fuera de casa y extenúa con las rebajas de enero.

A un 22,6% de los españoles la inflación les produce ansiedad

Compre en tiempos de inflación, a la que son sensibles el bolsillo y la mente. En una encuesta reciente de 40dB un 90% de los encuestados señalaron el alza de precios como el principal riesgo que afronta ahora el mundo, por delante de las guerras, las crisis energéticas, el terrorismo internacional, el cambio climático o las pandemias. Al 22,6% le afecta psicológicamente en lo que han definido como "ansiedad o depresión". Un 23,1% dijo, en su momento, padecerlo a causa de la pandemia.

Las previsiones de esta campaña son buenas para el comercio y la hostelería.

Primera parada, Black Friday

El año pasado, un 64% de los consumidores encuestados sobre la intención de compra en el Black Friday por la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC respondía que tenía voluntad de aprovecharlo. Un 24% especificaba que usaría sus descuentos para anticipar las compras de Navidad. Este año, el porcentaje de los que van a comprar algo el viernes 24 baja algo, al 57%, pero, suben al 47%, casi el doble, los que lo harán pensando en Santa Claus y/o los Reyes Magos. El comercio, lo sabe.

"La gente prevé que se encarezca el gasto relacionado con Navidad y los regalos e intenta prepararse y anticiparse para aprovechar estas ofertas", analiza la responsable de estudios de AECOC Shopperview, Marta Munné, quien señala al encarecimiento de la alimentación, los suministros y las hipotecas como principales razones de esta tendencia. Prevé que muchos consumidores "se racionalizarán estas compras", cambiando el tipo de regalo o aprovechando el Black Friday. Habrá trasvase y adelanto del gasto".

La previsión de gasto es de 727 euros por español

Black friday despierta el consumo antes, lo adelanta como los ayuntamientos adelantan la iluminación, y con sus rebajas concentra el gasto: el periodo anterior y posterior hay menos venta.

El comercio hará más caja, atribuible casi por completo al encarecimiento del producto. La previsión es que noviembre será bueno, diciembre aguantará por la compra de regalos y enero, con las rebajas de invierno, será potente.

"Será un Black Friday muy orientada a empezar a comprar para Navidad", apunta, también, el profesor de IESE Business School, especializado en comportamiento del consumidor, José Luis Nueno, quien perfila a un cliente que ha agotado los ahorros pandémicos y que no está en situación de meterse en ningún tipo de crédito al consumo, lejos del ambiente festivo que -dice- se respiraba el año pasado. Lo que se impondrá estos próximos meses será la compra estratégica. "Hay un viento de cola favorable porque se ha creado empleo, pero la mayoría son gente joven y salarios bajos, lo que implica un ticket de compra menor".

El Corte Inglés habla de "optimismo" ante una campaña "más tranquila" que las anteriores, después de vaivenes muy importantes relacionados con las crisis de costes o la falta de materias primas. "Este año no hay nada que vaya a alterar la Navidad", sentenció hace unos días la responsable de compras de juguetes, Guadalupe Corzo, "esperamos crecimiento por encima del mercado y consolidarnos como el referente de la Navidad y del juguete".

Media Markt también es optimista: "Estamos monitorizando el mercado constantemente y apreciamos una tendencia macroeconómica positiva en España, donde la confianza del consumidor se va recuperando después de la preocupación por la inflación y la situación internacional de los últimos meses. Las búsquedas y el interés por el Black Friday están creciendo a un ritmo de doble dígito después de los últimos años".

Menos negro para el pequeño comercio

Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias espera una buena Navidad: "El año pasado cerramos con una inflación del 5,7% y aún así no se notó en las ventas respecto a 2021, en que no había inflación y todavía quedaba el ahorro de la pandemia. Y en las casas se notaba la subida de las hipotecas, los combustibles y la energía".

¿Y este año?

"Este año tenemos una inflación del 3,5%. Las subidas de las hipotecas y de los alimentos no se han notado en las ventas del verano, que subieron un 7,3%, y el crecimiento desde enero es del 6.5".

El pequeño comercio ha aprendido a celebrar el Black friday

No se habla de otra cosa que del encarecimiento de la vida como para afrontar los gastos de los fastos de Navidad. Moreno responde: "Los picos de ‘merezco vivir mejor’ se siguen produciendo. Hago la excepción de las personas en situación de vulnerabilidad, que no pueden, pero a partir cierta posición económica necesitamos respirar, de la misma manera que después de una dieta severa vamos un día a comer la hamburguesa más grasa. Además se intenta que los niños no noten si hay más o menos dinero en la navidad".

El Black Friday cada año es más importante y, según la gerente del pequeño comercio, "sienta menos mal que antes. El comercio pequeño aprendió que ese viernes negro tiene fuerza entre los clientes y sirve para vender la mercancía que no salió tan bien como se esperaba. Y no sólo se vende lo que está de oferta: el que sale a comprar, sale a comprar".

¿El Black Friday adelanta las compras de Navidad?

"Sí, las de tecnología y algún producto concreto que se desea, pero no impide comprar en Navidad. Lo que se ahorra en esa compra se gasta en comprar más".

Créditos al consumo

Abel Fernández, decano del colegio de Economistas, entiende bien esa paradoja de la alta inflación y el consumo alto de estas fechas: "En estas fechas las personas se sacuden las restricciones que llevan de todo el año. Aunque han subido los tipos de interés las personas con recursos limitados en recurren a los préstamos al consumo, destinados ahora a los gastos corrientes".

En general, ya no queda ahorro pandémico porque se lo fue comiendo la inflación, pero hay un pequeño colchón para gastos excepcionales porque el ahorro de los españoles creció un 6%".

En estas fechas cuaja el impulso de gasto del "merezco vivir mejor"

"En el último trimestre, España está mejor que otros países de Europa por la fuerza del consumo interno. Nos estamos salvando a nosotros mismos, aunque a largo plazo eso no es consistente. Las previsiones para 2024 no son optimistas, Alemania está en recesión y Francia e Italia casi planas. Podríamos entrar en estanflación, es decir, precios altos y economía parada. Y la situación internacional, con dos guerras, enseña que vivimos lo que vivimos y se llega al estado de ‘me pongo el mundo por montera’" ".

Hasta ahí las compras de regalos. Añádanse las comidas y cenas de compañeros de trabajo.

Cenas de compañeros

Emilio Rubio (Gijón, 1973), del restaurante gijonés "La montera picona de Ramón", percibe que esas reuniones se han adelantado: "Llevo celebradas unas cuantas. Funcionan a diario y en fin de semana, en comidas y en cenas. Hay ambiente. El teléfono no para de sonar porque se hacen muchas consultas, señal de que se quiere controlar el precio".

A la economía española la salva el consumo interno, pero la previsión es que 2024 no será bueno

Emilio, que fue director comercial y de tráficos de empresas de transportes, lleva en la hostelería 10 años y en "La montera...", 7 de ellos. Su restaurante tiene capacidad para 250 personas y 120 más en la terraza (aunque a estas alturas no cuenta). Sus menús están entre 30 y 40 euros, pero cuando se eligen los más caros acaba faltando gente sobre los previstos. Los grupos son de 10 para arriba.

"Se adelanta en previsión de las subidas de precios. Este año he subido la carta tres veces por la inflación. La facturación es mayor y el volumen de gente, también. En octubre batí el récord de facturación. El verano largo tuvo mucho que ver. No me encaja con la crisis económica y la inflación. Estamos tirados a la calle. Por la inflación no puedo garantizar un menú de 30 euros en diciembre. No pienso subir los precios después de Reyes".

Vuelve la normalidad

Pedro Carates, preside la asociación de sidrerías de la calle Gascona, el bulevar de la sidra de Oviedo. Entre "La finca" y "El ferroviario", donde es uno de los socios, ofrece mesa a 250 personas.

Aprecia que se ha vuelto a la normalidad de antes de la pandemia y ya tiene reservas para diciembre, especialmente de comida a domicilio y también para Navidad.

Es relativamente nuevo que se celebren las comidas de Navidad y Año nuevo fuera de casa conforme van desapareciendo las abuelas cocineras. Y es creciente, aseguran en "Tierra Astur", donde han rechazado comidas para Nochebuena porque cierran a esa hora.

Respecto a las comidas de compañeros de trabajo su media es de 12 a 24 comensales, cuando son de empresas grandes partidos en secciones y siempre en fin de semana.

"Sí cerramos precios porque nos lo permiten nuestros márgenes. Los proveedores de todo el año no nos suelen aplicar la misma subida de precios de Navidad que a los hogares. Subirá lo que suba en rula".

Cenas de empresa

"Tierra Astur" tiene siete grandes locales, 6 de ellos en centro de Oviedo, Gijón y Avilés con un aforo para 1.500 comensales. Esa gran capacidad le permite distinguir bien entre cenas de Navidad de empresa y cenas de compañeros.

"Las grandes empresas empezaron a moverse a mediados de octubre. Hace dos semanas que no nos queda una mesa para el fin de semana del 15 y 16 de diciembre. El día estrella es el viernes, y su hora la cena. Luego baja a la hora de la comida y se van desbordando las reservas hacia el sábado, el jueves y el lunes. Se han dado prisa porque el año pasado, que fue muy bueno, hubo grupos grandes que se quedaron sin sitio. Hablo de grupos de 80, 100, 200, incluso".

Las cenas de compañeros, en las que pagan los trabajadores, empiezan a activarse ahora. Los precios desde los 32 euros por cabeza hacia arriba, suben más en los casos de las empresas que añaden complementos de menú más selectos o actuaciones musicales.

Los menús cerrados y reservados son ideales para la hostelería: mejoran el trabajo en cocina y permiten ajustar las compras sin que haya pérdidas de alimentos. No doblan mesas porque la sobremesa es tan importante como la mesa misma.

El marketing de enero

Después de todo eso llegará enero con sus rebajas. Carmen Moreno les quita importancia: "Tienen más de marketing que efecto. Desde 2012 han desaparecido legalmente. Si la Navidad es buena, las rebajas son buenas, pero cortas. El fracaso de mariano Rajoy fue que las rebajas no desaparecieron, como él legisló y su éxito es que son más cortas. Hoy son, como mucho, 20 días; antes eran dos meses.