La empresa del proyecto de oro de Salave nombra nuevo presidente ejecutivo

Black Dragon Gold, la compañía que promueve el proyecto para explotar el yacimiento de oro de Salave (Tapia de Casariego) a través de su filial asturiana Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), ha nombrado como nuevo presidente ejecutivo a Dominic Roberts, que durante 15 años trabajó en Adriatic Metals, entre otras empresas mineras, y dirigió durante tres años un proyecto de investigación financiado por la UE.

Su nombramiento forma parte de varios cambios en el consejo de administración y la dirección de la compañía, entre los que se incluyen el paso de Paul Cronin de presidente no ejecutivo a director no ejecutivo y el de Gabriel Chiappini de director general a director no ejecutivo y secretario de la empresa.

Dominic Roberts desempeñó en la mina de plata de Adriatic Metals un papel relevante en el diseño y la aplicación de la estrategia de sostenibilidad de la empresa, que fue validada en 2019, cuando el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo realizó una importante inversión de capital.

Dominic dirigió con anterioridad una empresa minera privada que explotaba cuatro minas subterráneas de metales básicos en los Balcanes y autorizó dos nuevas minas. Durante ese tiempo también dirigió un proyecto de investigación de tres años financiado por la Unión Europea (Horizon 2020), que se centró en la rápida obtención de permisos y puesta en marcha de minas de metales básicos. Dominic es también asesor industrial de la Unión Europea en su política de materias primas críticas y en la elaboración de la primera Ley de Materias Primas Críticas de la UE, promulgada en marzo, y que regula, entre otros aspectos, la extracción primaria de metales críticos y estratégicos por parte de los Estados miembros.