"La transición industrial se está haciendo de una forma demasiado acelerada"

Cuando no está dirigiendo Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), empresa que comercializa los productos de Reny Picot, es probable encontrarse a Juan Manuel Rodríguez Coloma (Madrid, 1969) cantando canciones de jazz sobre un escenario. O al menos ensayándolas. "Es la afición que más me absorbe", reconoce. Pero, claro, desde 2021 tiene menos tiempo para lucir su voz de "crooner", porque fue entonces cuando se convirtió en consejero delegado de la compañía fundada en 1960 por su padre, Francisco Rodríguez, en un antiguo salón de baile de Anleo (Navia). Educado en el Liceo Francés de Madrid, en ICADE y en Nancy (Francia), donde se especializó en el sector, Juan Manuel comparte la gestión de la empresa con su hermana Rocío, un año mayor que él y responsable de marketing.

–¿Resulta un peso abrumador ponerse al frente de una empresa como ILAS?

–Resultaría abrumador e incluso temerario si no existiera un equipo excepcional que asegura cada día la navegación de nuestra compañía. Empleo el término "navegación" porque la vida de una empresa consiste en fijar un rumbo acertado e intentar mantenerlo con independencia de los vientos, de las corrientes y de un estado de la mar que no siempre son favorables. Más allá de los cargos, al frente de la nave está nuestro padre, que goza de una "primera juventud" y que conserva la energía y la ilusión del primer día.

–¿Estaba muy presente la empresa en su casa durante su niñez y adolescencia?

–He leído bastante sobre la empresa familiar y he asistido a numerosas conferencias sobre la cuestión. Dicen los expertos, y tal vez con razón, que al cerrar la puerta de la oficina para abrir la de "casa" ha de cambiarse de registro y separar ambas realidades. En el caso de mi hermana como en el mío propio, las visitas tanto a la fábrica de Anleo como a la vieja fábrica de El Escorial forman parte de los primeros recuerdos de nuestra niñez. Del mismo modo, Reny Picot está siempre presente en nuestras reuniones familiares. Digamos que, en nuestro caso, todas las conversaciones y todos los caminos llevan a Reny Picot.

El cantante de jazz Cuando canta, Juan Rodríguez Coloma se quita el apellido paterno y se queda con el materno. Es decir, el «crooner» de jazz se hace llamar Juan Coloma. «Es la forma de ser coherente con mi condición de géminis», dice medio en broma el empresario-músico. Nació en Madrid en 1969 (es decir, cuando ILAS tenía casi una década de vida) y se educó en el Liceo Francés de la capital. Finalizado el colegio, se licenció en Ciencias Empresariales en ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y posteriormente estudió, junto con su hermana Rocío, un máster de ingeniería agrónoma especializada en industria láctea en la Escuela Nacional Superior de Agronomía e Industrias Alimentarias (Ensaia), en Nancy (Francia). Soltero y sin hijos, Rodríguez Coloma siempre ha estado muy vinculado a Asturias, con continuas escapadas a Navia. Allí organiza, desde el año 2000, el Festival de Música Horacio Icasto, nombrado en homenaje al músico argentino afincado en España y fallecido en 2013, que fue amigo y mentor del empresario asturiano.

–¿Su principal asesor y apoyo es su padre?

–Nuestro padre dio vida a ILAS y, por tanto, conoce su desarrollo como nadie y la historia del sector lácteo español como pocos. Por tanto, es una autoridad rectora. Más que asesor, tanto él como las personas de nuestra máxima confianza y que desempeñan los puestos más relevantes y de mayor responsabilidad, constituyen desde que empecé a trabajar en ILAS, hace exactamente 30 años, mis referentes en los distintos ámbitos por los que transcurre la vida de nuestra empresa, que son muchos y cada día más complejos.

–¿Hay complicaciones por la inestabilidad general de los mercados y la subida de los precios?

–Desde que era pequeño he visto en numerosas ocasiones el rostro de preocupación de nuestro padre por algún momento difícil de la empresa o del sector. Recuerdo especialmente su indignación por la forma injusta, equivocada y empobrecedora –para España en general, y para la Cornisa Cantábrica en particular–, en que se negoció para el sector lácteo nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea. De esos momentos de inquietud surgió la determinación, por un lado, de crear filiales en otros lugares del mundo, tras la experiencia adquirida en Anleo; y por otro, la de dotarnos de la mayor flexibilidad industrial posible. Como bien dice usted, es un momento complicado e inestable del mundo, desde todos los puntos de vista. Los nuevos equilibrios o desequilibrios geopolíticos, las guerras y la dichosa pandemia han tenido y tienen consecuencias directas sobre la economía del mundo, y, por tanto, sobre la nuestra.

De una mantequería en El Escorial a vender quesos hasta en China Francisco Rodríguez García, nacido en 1937 en Trascastro (Cangas de Narcea), inició su andadura profesional en Mantequerías Rodríguez, empresa familiar ubicada en El Escorial (Madrid). Allí se hizo el primer queso Camembert elaborado en España. Muy pronto, en 1960, Rodríguez decidió independizarse para fundar lo que hoy en día, tras varios cambios de nombre societario, es Ilas, S. A. (ILAS). Empresario inquieto, fue ampliando las fronteras de su empresa con adquisiciones tanto en otras regiones de España como en otros países, así como con la creación de otras sociedades filiales en puntos de todos los continentes. Aunque Rodríguez sigue pendiente del negocio, la gestión del día a día recae desde 2021 en sus dos hijos, Rocío y Juan Manuel. La empresa –con fábricas activas en Asturias, Zamora, México, Francia, EE UU y Polonia, y con una filial comercial en Portugal y presencia en China, entre otros mercados– facturó el año pasado 960,9 millones de euros, el 31% más que en el ejercicio precedente, de los que 927 millones procedieron de la producción láctea, su principal actividad. El resto de su facturación obedeció a la venta de energía.

–¿Y a ustedes cómo les ha afectado en concreto?

–La subida del precio de las materias primas, el incremento de la factura de la energía (especialmente por el efecto de ese impuesto de la UE mal llamado de "derechos de emisión") y, en general, los cambios bruscos y pronunciados, sin aparente motivo, del precio en el mercado internacional de algunos de los productos que fabricamos, hacen necesaria una gran flexibilidad y capacidad de adaptación. Esta es la razón por la que, con la prudencia que exige la nueva situación financiera, con unos tipos de interés al alza, en ILAS estamos invirtiendo en nuevas líneas que nos permitan diversificar aún más nuestra producción.

–¿Cómo aumentar la rentabilidad en este contexto?

–Tenemos la responsabilidad de prestar toda nuestra atención a la contención de nuestros costes e intentar, como decía antes, orientar la producción hacia aquellos productos con mayor margen. Puro sentido común teórico que, en momentos como el actual, no resulta fácil llevar a la práctica. Este es el reto al que nos enfrentamos en un sector que se caracteriza, entre otras cosas, por unos márgenes muy bajos.

–¿Cuál es el mayor desafío que afronta la empresa?

–Nuestro mayor desafío coincide con el del sector lácteo en su conjunto. En la UE, las condiciones de producción no son homogéneas entre países. En Irlanda el precio del litro de leche al ganadero está en unos 38 céntimos de euro por litro, cuando en España está en el entorno de los 50. Teniendo en cuenta que la materia prima representa en muchos casos el 70% del coste final del producto, no es fácil competir en el mercado internacional ni defender nuestra posición en el nacional teniendo en cuenta la ausencia de fronteras dentro de la Unión.

–¿Es imprescindible que las empresas tengan ayudas públicas para descarbonizarse?

–Los fondos que se reparten en forma de ayudas públicas no tienen un origen abstracto: surgen de la recaudación de impuestos. En otras palabras, provienen de un esfuerzo del conjunto de la sociedad. La pregunta que nos hacemos algunos es saber si ese esfuerzo ha de dedicarse únicamente a la descarbonización y con esta intensidad, o si convendría tal vez dedicar parte de esas ayudas a actividades que tienen una incidencia directa en la productividad, competitividad y nivel tecnológico e innovación de nuestras empresas. Por otro lado, siendo conscientes de que Europa no dispone de recursos naturales fósiles (salvo carbón), y de que, en el caso de España, tenemos viento, sol y ríos, que nos permiten generar energía barata y no contaminante, nos parece, sin embargo, que esa llamada "transición ecológica" tal vez se esté haciendo de una forma demasiado acelerada, sin un marco regulatorio preciso y sin medir bien las consecuencias que está teniendo para nuestra industria. Creemos que el proceso ha de hacerse de una forma acompasada de tal manera que dicha transición sea asumible para el tejido productivo de la Unión.

–¿Habría que modificar o reducir impuestos en Asturias?

–No cabe hablar de Unión Europa y de igualdad entre españoles si no existe un criterio fiscal homogéneo. Todo lo que no sea eso genera agravios y situaciones de ventaja o de desventaja entre personas y empresas. Además, una presión fiscal elevada es incompatible con el crecimiento económico a largo plazo. Suele darse una correlación entre presión fiscal elevada y peso del Estado en la economía. Y basta con echar un rápido vistazo a la historia sobre lo que han dado de sí las economías con un papel preponderante del Estado y aquellos lugares en los que su peso se reduce a lo estrictamente necesario.