La renuncia de Azuaga facilita a Cajastur continuar en el consejo de Unicaja

La renuncia de Manuel Azuaga como consejero y presidente no ejecutivo de Unicaja Banco, anunciada el día 24 y que se materializará próximamente, facilita la continuidad de la Fundación Bancaria Cajastur en el consejo de administración del grupo malagueño cuando a fines de marzo se agote el mandato de la entidad asturiana, representada por el economista salense Felipe Fernández.

La renovación para un nuevo mandato de la antigua caja de ahorros asturiana en el máximo órgano de gestión de Unicaja Banco (el grupo con el que Liberbank, dominado por la Fundación Cajastur, se integró en julio de 2021), estaba muy comprometida porque el inversor inmobiliario murciano afincado en Málaga Tomás Olivo amplió en los últimos meses su posición accionarial hasta el 9% y ha emitido señales de su aspiración a tener un representante en el consejo, lo que dejaba a Cajastur (con el 6,56% de las acciones) en una posición de debilidad para defender su permanencia si Olivo formaliza el próximo trimestre su petición y hacía valer su mayor participación en el capital.

Ahora mismo hay una vacante en el consejo por la renuncia en agosto del fondo británico-maltés Oceanwood tras haber vendido este inversor la totalidad prácticamente de sus acciones en el grupo andaluz, pero el Banco Central Europeo (BCE) ha venido demandando a Unicaja Banco un mayor peso de los consejeros independientes por criterios de buen gobierno y para compensar el gran ascendiente de los directivos en el control del banco. El BCE aspira a que 7 de los 15 consejeros de Unicaja sean independientes frente a los 6 actuales que tienen esta condición

La renuncia de Azuaga a fines de noviembre cambia el panorama. Aunque no ha sido verbalizado de modo público por el banco, en Málaga se da por seguro que el sustituto de Azuaga en la presidencia no ejecutiva ya no será un directivo o exdirectivo del banco –como lo es él– y tampoco un representante de la Fundación Bancaria Unicaja (mayor accionista, con el 30,23% del capital), sino un consejero independiente.

De hecho, la renuncia de Azuaga, cuando tenía mandato en vigor hasta marzo de 2025, parece estar inspirada por el regulador. El BCE no acababa de ver con complacencia un esquema de poder en el sexto banco español por activos en el que los tres puestos de mayor trascendencia (la presidencia no ejecutiva, el cargo de consejero delegado y la presidencia del accionista hegemónico) tienen en común su condición de ser profesionales del sector procedentes todo ellos del cuadro directivo del banco, en el que además formaron equipo.

La designación de un independiente para la presidencia dará doble satisfacción al BCE: los independientes pasarán a ser siete (46,66% del consejo) y la coordinación de este órgano ya no estará en manos de un miembro del equipo directivo que debe reportar al consejo y seguir sus indicaciones.

Para el cargo se especula bien con el futuro consejero independiente de próxima incorporación (y cuya selección ha sido encomendada por el banco a la sociedad externa a la que ha recurrido desde la pasada primavera para cubrir otras vacantes) o bien con uno de los independientes que ya forman parte del consejo, caso del economista Antonio Carrascosa, ex director general del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ex consejero de la Junta Única de Resolución (JUR), entre otros cargos.

En uno u otro supuestos, seguirá disponible el puesto que dejó vacante la marcha de Oceawood, lo que posibilitará que se incorpore el representante de un accionista (caso de Olivo) sin que ello entrañe la salida de Cajastur, salvo que algún otro inversor supere a la entidad asturiana en participación y reclame su puesto antes de la próxima junta general. El noruego Norges Bank (7,472%) ya rebasa a la fundación asturiana, pero se trata de un inversor financiero que no suele implicarse en la gestión.

La lucha interna vivida en el banco durante los dos últimos años entre los sectores andaluz y asturiano, y que se solventó con la renuncia del asturiano Manuel Menéndez como consejero delegado el 1 de junio, y ahora con la del malagueño Azuaga, deja un consejo irreconocible: del consejo de administración que se constituyó en 2021 con la fusión solo continúan la independiente María Luisa Arjonilla y el asturiano Felipe Fernández.