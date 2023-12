La reforma "cosmética" del mercado eléctrico limita al acero verde, advierte la siderurgia

La inversión de 1.000 millones de euros para la descarbonización de la cabecera siderúrgica de ArcelorMittal en Gijón aún depende de un marco de precios de la energía que haga viable el proyecto y la reforma del mercado eléctrico que acordaron el jueves el Consejo y el Parlamento Europeo está lejos de colmar las demandas del sector. Se trata de una reforma "cosmética", juzgó ayer Andrés Barceló, director general de Unesid, la patronal siderúrgica española a la que pertenece ArcelorMittal.

Unesid reconoce que el acuerdo alcanzado sobre la reforma del mercado eléctrico de la UE es una buena noticia porque supone dotar a todos los operadores del sector de un marco legal que evita la incertidumbre, aunque considera que se queda muy corta. "La industria siderúrgica hubiera preferido una reforma realmente ambiciosa, por ello apoyamos la propuesta inicial del Gobierno español", señaló el director general de Unesid, Andrés Barceló, que lamentó que "la Unión Europea haya elegido una reforma casi cosmética que no estamos seguros que garantice, más allá de los buenos deseos, que nuestra industria disponga de electricidad en los términos competitivos que precisa, y que la permita continuar con las inversiones tan relevantes a las que tiene que hacer frente para culminar la descarbonización".

La principal inversión planteada en España para recortar las emisiones de la siderurgia es el proyecto de ArcelorMittal para sustituir uno de los dos hornos altos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) con hidrógeno verde y un horno híbrido de arco eléctrico. La primera de las dos actuaciones aún está pendiente de aprobar por la multinacional, que negocia con el Gobierno un escenario de costes energéticos que haga viable la inversión.

La reforma del mercado eléctrico de la UE acordada el jueves, que no modifica el polémico sistema marginalista, trata de evitar los picos de precios reduciendo el peso del mercado diario en la conformación de los precios y favoreciendo los contratos a plazo. Sin embargo, a juicio de Unesid, no garantiza un abaratamiento de costes para la gran industria. "Si la solución para la descarbonización es la electrificación de la industria, de la movilidad y de los hogares, es imprescindible que haya un suministro de electricidad a precios competitivos porque, en caso contrario, ni la sociedad ni las empresas podrán abordar esa electrificación", aseguró Barceló, que añadió que "la situación del mercado, con el impacto desproporcionado que tienen los combustibles fósiles en la formación del precio eléctrico, hace que los incrementos de producción eléctrica de origen renovable y la eventual extensión de la vida de las centrales nucleares no se transmitan a los consumidores industriales y ciudadanos de manera automática".

El director de Unesid explicó que "la electricidad es un insumo fundamental de la industria que tiene un componente nacional muy relevante, lo que sitúa a la siderurgia española en una desventaja competitiva frente a la francesa y alemana en relación con el tratamiento que ambos países dispensan a la industria electrointensiva sometida a competencia en los mercados internacionales".

Por otro lado, la sección sindical de CC OO en ArcelorMittal llamó ayer a la plantilla a que participe en el calendario de movilizaciones convocado para forzar un acuerdo para el nuevo convenio colectivo, cuya mesa de negociación se ha reunido por décima vez sin avances.