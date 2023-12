Orovalle paraliza la mina de oro de Belmonte debido a la huelga por el convenio colectivo

Orovalle paralizará la actividad extractiva en la mina de oro que explota en Belmonte de Miranda al considerar que mantener el proceso productivo resulta imposible "sin poner en grave riesgo las instalaciones y especialmente y de manera principal a las personas" a consecuencia de las acciones derivadas de la huelga convocada en la empresa por el convenio colectivo.

En un comunicado, la compañía señala que el "motivo real" para no avanzar en la negociación es la negativa de los sindicatos a abordar el desarrollo del Plan de prevención del consumo de alcohol y drogas, las políticas contra el absentismo y el Plan de igualdad. Además, denuncia el "bloqueo constante" del acceso a las instalaciones con barricadas, cortes de carreteras que impiden el acceso al personal que decide no secundar la huelga y "coacciones al personal que quiere acceder a su puesto de trabajo, incluyendo ataques verbales y lanzamiento de petardos a los coches". En el interior de la empresa Orovalle asegura que se han producido amenazas al personal que no secunda la huelga y daños intencionados a equipamientos.

La empresa se pronunció después de que la diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, exigiera ayer a la dirección de Orovalle que se siente a negociar "con las cartas encima de la mesa" y que atienda las "justas" reivindicaciones salariales de sus trabajadores tras casi mes y medio de huelga indefinida de tres horas por turno de trabajo. Campomanes se reunió con trabajadores, miembros del comité de empresa y con el secretario general de Industria de CC OO, Damián Manzano, ante la falta de acuerdo en la negociación del segundo convenio colectivo de la empresa, con una plantilla de casi 480 empleados.