Los mineros de Orovalle llevan su protesta por el convenio a las calles de Oviedo

Cerca de un centenar de trabajadores de la compañía minera Orovalle, que extrae oro, plata y cobre en Belmonte de Miranda y Salas, se manifestaron ayer por el casco urbano de Oviedo para protestar por lo que consideran un "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo. La plantilla lleva seis semanas realizando paros parciales en señal de protesta.

Detrás de una pancarta con el lema "Por el cumplimiento de los acuerdos en Orovalle", firmada por los sindicatos CC OO de Industria, USO, SOMA-UGT y CSI, los trabajadores –ataviados con chaquetas de trabajo de color amarillo fluorescente y escoltados por policías nacionales– realizaron un recorrido a pie desde el antiguo hotel La Gruta, a las afueras de Oviedo, hasta la Plaza de España.

El presidente del comité de empresa de Orovalle, Manuel Martínez Pérez, señaló que el "bloqueo" de las negociaciones se debe a la "intransigencia" de la dirección de la compañía minera en sus planteamientos. Según Martínez Peláez, en estos momentos "es inviable poder llegar a un acuerdo" porque las propuestas de la empresa suponen "una pérdida de derechos" para los 480 trabajadores de la compañía minera.

En la última reunión, la dirección ofreció un incremento salarial del 4% para este año y del 3% en 2024 y 2025 más un plus consolidable vinculado a la evolución del IPC, tiempos efectivos de trabajo y resultados de la compañía, además de una reducción paulatina de la jornada anual, hasta situar la jornada del personal que realiza funciones en interior de mina en 1.568 horas en 2025, y la del personal de exterior en 1.768 horas.

Por su parte, el comité de empresa está en contra de que se les elimine el plus de asistencia y se intente penalizar a los empleados que no fichen, incluso si están de baja o de permiso, y se opone a que la subida salarial anual esté ligada al nivel de absentismo y de productividad. Los sindicatos han advertido de que la plantilla está dispuesta a mantener las movilizaciones hasta que la dirección se abra a negociar, mientras la compañía ha empezado a paralizar la actividad extractiva en la mina de Belmonte de Miranda al considerar que el conflicto pone en riesgo a las instalaciones y a las personas que no secundan los paros.