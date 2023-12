La venta en internet de productos de segunda mano se duplica en Asturias y Hacienda tendrá más control

Cada vez más asturianos venden en internet artículos que ya no utilizan. Aplicaciones como Wallapop, Vinted o Milanuncios han democratizado el comercio electrónico. El fácil uso de estas plataformas –hacer unas cuantas fotos del producto, poner una descripción y subirlas a la aplicación, todo ello en un par de clics y desde el móvil– y la posibilidad de conseguir un extra de dinero han provocado que la ventas "online" de segunda mano entre particulares casi se hayan duplicado en Asturias desde 2019, el año anterior a la pandemia.

Esos zapatos que quedaron olvidados en el fondo del armario; es deshumificador que no se utiliza porque ya no hay humedades en la casa; esos juguetes de la niña que ya ha dejado de serlo y hace tiempo que no los usa... Antes, lo normal era que terminasen su vida en el contenedor de basura o en un punto limpio. Ahora ya no. Una parte importante acaba en internet, en páginas y aplicaciones de compraventa de objetos. Además de su fácil uso para subir los productos a las apps o las webs, el sistema de envío está también muy optimizado para que la pérdida de tiempo sea la menor posible. Lo mismo sucede con los sistemas de cobro. Todo es muy cómodo.

Este incremento de la venta por internet de artículos ya usados queda reflejado en los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso de productos TIC por las personas de 16 a 74 años, que señalan que este año el 20,3% de la población de Asturias con esas edades –unas 165.000 personas– han utilizado páginas web o plataformas como Wallapop, Vinted o Milanuncios como canal para vender sus artículos usados, productos que van desde ropa a artesanía, pasando por cualquier enser que ya no usan.

La tasa asturiana de vendedores "online" es dos puntos superior a la media nacional (19,1%) y es la cuarta más alta entre las comunidades autónomas tras Madrid (24,7%), País Vasco (21,1%) y Murcia (20,8%). Además, la tasa del 20,3% de Asturias supone un salto considerable si se compara con las cifras s que se manejaban antes de la pandemia, cuando esta modalidad de comercio apenas era utilizada por el 11,7% de los asturianos de entre 16 y 74 años.

Las organizaciones de consumidores alertan de que, junto al incremento de operaciones, también hay un aumento de la estafas.

Las plataformas digitales informarán a Hacienda, a partir del 1 de enero, de todas las operaciones

Las plataformas digitales tendrán que informar a la Agencia Tributaria, a partir del próximo 1 de enero, de todas las ventas que realicen las personas físicas, independientemente de la cuantía de la operación. La obligación emana de una ley aprobada el pasado mayo que transpone la modificación de una directiva de la UE sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Las plataformas digitales deberán comunicar al fisco los datos de cualquier persona física que venda o preste servicios a través de ellas, con lo que la Agencia Tributaria dispondrá de un nuevo caudal informativo para realizar sus comprobaciones. La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, se pronunció sobre la tributación de las compraventas realizadas entre particulares a través de plataformas de internet para despejar dudas. Dejó claro que, en relación al IVA, este impuesto solo grava las operaciones empresariales, por lo que no afecta a las ventas entre particulares. Estas últimas operaciones no están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido pero sí deben considerarse como una transmisión gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este impuesto debe liquidarse por parte del adquiriente. La base imponible equivale al valor real del bien transmitido sobre el que se aplica, en el caso de los bienes muebles en Asturias, un tipo del 4%. Por ejemplo, en la venta de un teléfono móvil de segunda mano con un valor de 200 euros a través de la plataforma Wallapop, el adquiriente debería abonar a los Servicios Tributarios del Principado de Asturias 8 euros de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que equivalen al 4%. De no hacerlo, podrá ser sancionado.