"La industria asturiana sufre una muerte dulce y a las empresas se les ponen trabas cada dos por tres"

Hace 48 horas, los Reyes Magos repartieron regalos en todas las casas de España. Es cierto que Sus Majestades tienen la magia de su lado, pero para una tarea tan complicada quizá no les hubiera venido mal contar con la ayuda de una empresa como Cárcaba Grupo. Fundada en 1962 por Joaquín Cárcaba Valdés, la compañía comenzó como operadora de transporte de mercancías por carretera, y a partir del año 2000 añadió las tareas logísticas y de almacenamiento de los productos de sus clientes, fundamentalmente compañías industriales. Cárcaba es lo que en su sector se denomina un operador 3PL ("third party logistics"), esto es, el encargado de todo el proceso de preparación de pedidos, transporte y almacenaje de las mercancías de una empresa. El 90% de sus trabajos son de carga completa, es decir, moviendo los productos de una sola compañía. Cuentan con una nave en el polígono de Silvota (Llanera) y, fuera de Asturias, dos en Cataluña –en Arbós (Tarragona) y Montornés del Vallés (Barcelona)–, una en Madrid y otra en Azuqueca de Henares (Guadalajara). También disponen de delegaciones en Sevilla, Valencia, Zaragoza y Lisboa, así como varias corresponsalías en Europa. La coordinadora de todo ello, desde su despacho en el centro de Oviedo, junto al Hotel La Reconquista, es Sonia Fiestas Cárcaba (Oviedo, 1988), nieta del fundador. La empresaria habla con LA NUEVA ESPAÑA de sus responsabilidades, dentro de la serie quincenal de entrevistas que, con el título de "El relevo", presenta a las nuevas generaciones de las principales empresas familiares de la región.

–¿La incorporación a la empresa familiar nació de usted o fue algo que poco a poco le fueron sugiriendo en casa?

–Es cierto que en las reuniones familiares mi abuelo hablaba frecuentemente de cosas de la empresa, como es natural. Tanto mis dos hermanos como mis tres primos se han dedicado a otras actividades, así que en un momento dado, cuando yo estaba trabajando en un despacho de abogados de Oviedo, él empezó a sugerirme que fuera por la oficina a colaborar un poco con él y con mi tío Eugenio. Me dijo que necesitaba a una persona de confianza. Así que comencé a aprender el negocio, y así hasta mi nombramiento como administradora única en 2017.

–¿Su abuelo sigue activo?

–Sí, sí. A sus 86 años, me sigo reuniendo semanalmente con él. Creo que es muy bueno que el fundador y propietario de la empresa esté bien de salud y ayude a las nuevas generaciones. Aprendo mucho de él, sobre todo cosas importantes que tienen que ver con los valores de la empresa.

–¿Siente mucho el peso de la responsabilidad?

–Sí, bastante. Es una responsabilidad muy grande, y con implicaciones legales. Por eso estoy haciendo un curso de "compliance" (cumplimiento de los reglamentos vigentes).

–Además, usted asumió el cargo casi al mismo tiempo en que formaba su familia... ¿Qué tal la conciliación?

–Bueno, es algo en lo que estoy trabajando [ríe]. Es verdad que el trabajo absorbe mucho, pero también que esta empresa está muy profesionalizada y tenemos desde siempre a gente muy buena. Somos una empresa fiable con más de 60 años de historia. En 1996 el Gobierno nos nombró mejor compañía de nuestro sector. Siempre hemos trabajado bien y tenemos un buen equipo.

–¿Y en qué planes están embarcados ahora?

–La expansión que queremos hacer ahora es a nivel logístico. Por supuesto, seguiremos dedicándonos al transporte por carretera, pero siempre con servicios de almacenaje. Por ejemplo, en el polígono industrial de Bobes (Siero) tenemos reservadas unas parcelas de unos 12.000 metros cuadrados para un futuro proyecto, aunque está por definir. Queremos crecer en Asturias, porque la nave de Silvota ya la tenemos bastante llena, lo cual es bueno, porque indica que hay actividad. Pero ahora estamos especialmente centrados en una nave de Sevilla, también de 12.000 metros cuadrados. Y también, después de mucho tiempo buscando, estamos negociando para adquirir una nave de 18.000 metros en el Corredor del Henares. Es decir, estamos a la vez con tres proyectos muy grandes. También nos encantaría tener un almacén en la Comunidad Valenciana, donde tenemos una delegación. Es una región que se ha potenciado muchísimo a raíz de la crisis política en Cataluña.

La directora Viajera y esquiadora Sonia Fiestas Cárcaba nació el 9 de agosto de 1988 en Oviedo. Mediana de tres hermanos, estudió en el colegio Santa Teresa de Jesús de la capital asturiana y se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo. «Me gusta estudiar, pasé muy bien la carrera, año a año», asegura. Durante un año estuvo opositando, pero finalmente lo desechó y se puso a trabajar en un bufete ovetense, García-Inés Abogados. En 2017, a sugerencia de su abuelo, se planteó comenzar a colaborar con la empresa familiar y «poder aportar lo que sabía». A eso también contribuyó que tanto sus hermanos como sus tres primos se dedicaron a otras actividades. Para aprender los recovecos del negocio, la empresaria cursó un máster en Logística y Transporte por la Universidad Laboral. Casada con un ingeniero, Fiestas es madre de una niña de 3 años y un niño de casi 2. Es aficionada a viajar («aunque con el trabajo cada vez lo hago menos») y a esquiar.



– ¿Les ha afectado la subida generalizada de costes de los últimos dos años?

– Sí, nos ha afectado, pero es cierto que en los contratos siempre ha venido reflejado el ajuste de los precios a la indexación del combustible. El transporte es una cadena en la que el cliente te contrata a ti y tú, a tu vez, puedes subcontratar y subcontratar y subcontratar... Así hasta llegar al autónomo que transporta la mercancía en su camión. Por lo tanto, de la cadena para abajo es más difícil que se ajusten los precios, porque a menudo el transportista dice que no lo puede asumir, ya que los costes asociados al transporte son varios: seguro del camión, seguros sociales, el propio carburante... Entonces somos nosotros, los operadores, los que absorbemos esa fluctuación del precio. Somos una especie de parapeto para que esas subidas no se contagien de la cadena "hacia abajo".

–¿Y hacia arriba? ¿Ustedes lo repercuten al cliente final?

–Este sector está súper legislado. Hace mucho se estableció por ley el pago de las facturas a 60 días como máximo. Desde el primer momento adaptamos nuestros sistemas de pago a ese plazo límite. No obstante, hay clientes que todavía no lo hacen, por lo que ajustar esa subida de precios de nuestro nivel "hacia arriba" no es tan sencillo. Así que ahí, una vez más, volvemos a actuar de parapeto. Es decir, nos caen los golpes desde abajo y desde arriba.

–¿Esa hiperregulación es el motivo por el que sólo transportan mercancía industrial?

–Sí, porque los animales, los alimentos u otro tipo de productos tienen que estar sometidos a leyes sanitarias. Imagínese si un camión tiene un accidente y se sueltan todos los animales... Dicho esto, cada producto tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, hace años transportábamos cobre, y dejamos de hacerlo porque el riesgo de que asaltaran los camiones era muy alto.

–¿Les han robado camiones?

–Sí, nos ha sucedido. Hay determinadas mercancías que son muy golosas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas. Una vez nos robaron un camión cargado de vino. Pero de todo se aprende.

De repartir paquetes en Oviedo a mover mercancías por toda España

Joaquín Cárcaba Valdés, de 86 años, fundó la empresa Cárcaba en 1962, cuando era un veinteañero. "El padre de mi abuelo falleció cuando éste tenía 22 años, y tuvo que hacerse cargo de la familia", explica su nieta, Sonia Fiestas. "Empezó trabajando en la empresa de paquetería de Oviedo en la que había estado su padre, y él vio que había otra manera de hacer las cosas, así que decidió ponerse por su cuenta y, para no hacer competencia, hizo carga completa", explica la empresaria. "Empezó con camiones. Pero el camión llevaba demasiado gasto, por lo que al final se fue desprendiendo poco a poco de ellos y empezó a trabajar con conductores autónomos", relata. Durante un tiempo, la dirección de la compañía recayó en Eugenio Cárcaba (hijo de Joaquín y tío de Sonia), quien actualmente es el responsable de relaciones institucionales. Dada la afición a la ópera del fundador, Cárcaba Grupo es patrocinador de la Ópera de Oviedo. También colabora con la Fundación Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel.



–¿Qué otro tipo de adversidades pueden surgir?

–A veces te pueden engañar un poco con la carga. Por ejemplo, te convocan a una nave a cargar electrodomésticos, el transportista lleva su camión y, como a éste no siempre se le deja ver la carga, puede acabar llevando teléfonos móviles, impresoras o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la orden de carga. No tiene por qué tratarse de contrabando ni asuntos tan graves, sino simplemente que aprovechan para introducir otros productos que no son los que figuran oficialmente. Con todo, los conductores son profesionales cada vez mejor formados para detectar si alguna irregularidad así puede suceder. Nosotros siempre nos hacemos cargo si hay alguna sustracción o alguna irregularidad, somos el garante. Porque es probable que un conductor autónomo no tenga la capacidad económica de asumir esa pérdida.

–¿Cómo ve la situación económica de Asturias?

–Todos sabemos que estamos en la muerte dulce. Se están cargando la industria. Lo que ahora está tirando muchísimo de la región es el turismo, que yo creo que se ha enfocado muy bien, al menos en Oviedo. Todo el mundo lo ve. Pero el sector industrial está mal desde hace muchísimo tiempo. La empresa siempre es considerada la m ala de la película, se le ponen trabas cada dos por tres y se hiperlegisla todo. Tanta regulación nos impide crecer.

–¿Cómo afrontan las regulaciones medioambientales para reducir la huella de carbono?

–Siempre hemos ido de la mano de nuestros clientes hacia donde van ellos y, en general, toda la sociedad: la sostenibilidad. Llegará un momento en que todos los camiones tendrán que ser eléctricos, y nosotros estaremos ahí apoyando a los transportistas con los que colaboramos. El problema es que las infraestructuras todavía no están preparadas. Por ejemplo, las baterías pesan mucho.