El alquiler ya se paga por Bizum

Bizum es una de las formas más habituales de pago entre amigos y familiares para saldar deudas o pagar a escote comidas, cenas o unas simples cañas. Su sencillez e inmediatez hacen que sea una herramienta digital muy popular desde su llegada hace siete años. Ya no solo se utiliza para realizar pequeñas transferencias, sino también para hacer compras en tiendas físicas y online. Es tal su éxito que la mayoría de entidades financieras se han visto obligadas a establecer unos límites tanto en el número de operaciones como en la cantidad máxima de dinero que se puede recibir o enviar.

La expansión.

El servicio se ha popularizado tanto que ha desbancado a otras formas de pago, como trasferencias, que tardan más en llegar, y prácticamente todo el mundo realiza ya "bizums". Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que Bizum es el medio de pago online más utilizado en España, con un 63% de los encuestados, por delante de Paypal, Apple Pay y Google Pay.

El tope de pago.

La plataforma está incluida dentro de la aplicación de la entidad financiera de cada usuario y sus funciones se han ido extendiendo cada vez más. Es por eso que los bancos españoles han actualizado los límites de la aplicación y han pasado a fijar el tope máximo de pago a 1.000 euros, cuando antes era de 500 euros. Esta nueva medida permitirá a los usuarios de los más de 30 bancos españoles realizar pagos únicos o habituales por un valor de mil euros, como es el caso del alquiler de la vivienda. La media de este tipo de pagos en España es de 647 euros, por lo que el antiguo límite de 500 euros no permitía a muchas personas liquidar este pago mensual en un único envío, de forma inmediata.

Nuevos límites.

Sin embargo, la del pago máximo no ha sido la única variación que se ha introducido en la plataforma. La cantidad de dinero máxima que permite realizar la plataforma de manera mensual se ha elevado hasta los 5.000 euros, mientras que la cantidad mínima no ha variado y seguirá siendo de 50 céntimos. En cuanto a la cantidad máxima que se podrá enviar diariamente, esta no podrá ser superior a los 2.000 euros. Respecto al número de operaciones que se podrán realizar en 24 horas a través de la plataforma, el límite se ha establecido en 60, que es también el tope de envíos que se pueden recibir al mes.

El control de Hacienda.

Hay que tener en cuenta las normas de uso de Bizum para evitar posibles sanciones de la Agencia Tributaria. Se deberán declarar los movimientos a través de esta plataforma digital de pagos cuando el total anual acumulado exceda de los 10.000 euros, como estipula la ley General Tributaria, y si se recibe un ingreso o se realiza una transacción derivada de una actividad que generó beneficios económicos.