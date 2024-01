Los retrasos en la ITV por la huelga en Asturias ya llegan a las regiones vecinas

"Hasta hace poco, en la ITV de San Vicente de la Barquera (Cantabria) te daban fácilmente cita de un día para otro. Pero ahora, con la cantidad de usuarios y transportistas asturianos que acuden allí para evitar retrasos, ya están empezando a dar citas con diez o quince días de plazo", asegura Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, aparcamientos y actividades afines de Asturias (Asetra). De la Roza sostiene que también hay muchos conductores que se desplazan a estaciones como la de Foz (Lugo) u Onzonilla (León). Allí, por lo general, el plazo de espera es pocos días. "Esta situación no es nueva, de toda la vida los transportistas que pueden hacerlo revisan su camión fuera de Asturias, pero el panorama de ahora, con la huelga, empeora la situación", lamenta el presidente de Asetra.

De las diez ITV que hay en Asturias, están disponibles nueve, ya que la de Avilés se encuentra en labores de mantenimiento. De todas ellas, en la primera que se podría conseguir cita es en la de Cangas de Narcea, el 22 de marzo. Es decir, a 70 días vista. En el área central y en el Oriente la situación empeora, ya que hasta principios de abril no hay horas disponibles de reserva. En Gijón, el tiempo de espera es de 81 días (hasta el 1 de abril) en la estación de Tremañes, y de 105 días para la de Granda (salvo una escasa hora suelta el 5 de abril). En las de Pruvia, Oriente y Siero (Parque Principado), la demora asciende hasta los 89 días (9 de abril). Las zonas más perjudicadas son las cuencas del Caudal y del Nalón, con 110 días de espera en Mieres y 112 en El Entrego.

Tanto Ovidio de la Roza como Alejandro García Monjardín, presidente de la asociación de transportistas Cesintra, definen así la situación de las ITV asturianas: "Es un monopolio". Y, en consecuencia, ofrecen el siguiente diagnóstico: "La situación se agilizaría si entrara la competencia privada". "Esto es inasumible, los asturianos no podemos seguir siendo rehenes de este sistema de gestión", critica Monjardín.

En España existen tres modelos de ITV: público (como sucede únicamente en Asturias, Andalucía y, desde el año pasado, Comunidad Valenciana tras 25 años de gestión privada), mixto (como el de Extremadura, donde conviven estaciones operadas por la Administración y privadas, y que cuenta con las tarifas medias más bajas del país), y totalmente privado, como el de Madrid (que en 2023 tuvo los precios medios más altos, 51,44 euros). Asturias figura en los tramos centrales de la clasificiación, con una media de 40,95 euros.

La atención por los servicios mínimos en los días de protesta, una lotería

Pablo Castaño

Los conductores que acuden a las estaciones de la ITV de Asturias con su cita previa los días en los que hay señaladas huelgas son atendidos, en algunos casos, por los servicios mínimos, y en otros casos tienen que esperar meses para poder pasar la revisión. Si la fecha tope para realizar la ITV ya se ha superado (caducó la tarjeta) el personal de la estación considera que es un caso que debe atenderse por los servicios mínimos y el vehículo es revisado en el horario previsto en la cita. Si, por el contrario, la fecha tope para realizar la revisión no se ha superado, el personal considera que no es una caso que deba atenderse por los servicios mínimos y se le da al conductor una nueva cita. Si en ese momento hay alguna baja de cita previa el conductor podrá conseguir su reserva para una fecha próxima. Pero si no es así, pasa a ser considerado como nuevo solicitante de cita previa y no será atendido, con el atasco actual por la huelga, antes de finales de marzo. No obstante, hay excepciones. Si el día tope para la revisión coincide con una jornada de huelga, ese conductor que tenía cita para una fecha anterior también será atendido en ese momento por los servicios mínimos.