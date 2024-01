La subida del salario mínimo será letal para muchas micropymes, alerta FADE

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% acordada por el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO "puede tener consecuencias fatales" para los autónomos y micropymes de los territorios menos competitivos de Asturias, aquellos que están alejados de las ciudades, en las zonas rurales. Lo descata un informe técnico elaborado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el que se resalta el desigual impacto que tendrá la medida según el tamaño, el sector y la localización de las empresas.

La acumulación de subidas. El estudio señala que la subida del SMI del 5% para 2024 está casi dos puntos por encima del índice de precios de consumo (IPC) de diciembre (3,1%) y que es el último escalón en el crecimiento de los últimos años. "Si partimos de 2016 como año de inicio de la escala del SMI, con 9.172,8 euros anuales, su crecimiento se eleva un 73%, para alcanzar los 15.876 euros en 2024. En este periodo, el IPC ha subido un 21%", destaca el informe a modo de comparación.

El salario medio. Los técnicos de FADE señalan que el objetivo general que justifica las subidas del SMI es situarlo en el 60 % del salario medio bajo el argumento de que el mercado laboral y la economía real seguirán creciendo. "La realidad, sin embargo, es mucho más compleja", apunta el informe, que resalta que "la subida del SMI supone un elemento más de presión sobre los costes laborales que ha impactado de una manera clara en lo más débil del mercado de trabajo y, conforme más suba, más impacto tendrá". El estudio apunta que no hay consenso sobre el método para determinar el salario medio y que si se acude a los últimos datos del INE (Encuesta trimestral de coste laboral), se ve como muchos territorios y sectores asumen el alza del SMI fuertemente condicionados por los salarios de sectores y territorios donde hay mucha población y altos sueldos. Así, tres comunidades influyen de forma muy significativa en el alza del salario medio: Madrid, País Vaso y Cataluña. Por su parte, en Asturias el SMI ya supera claramente el 60% del salario medio (61,6%). Pero el estudio señala que si, además, se toma como referencia el sector económico mayoritario, el de los servicios, el porcentaje del SMI sobre el salario medio se dispara porque la mayor parte del sector terciario español supera con creces el umbral del 65 %. "Si entráramos en el sector primario, o hiciéramos una distribución por tamaños de empresa, o actividades dentro del sector, la diferencia se incrementaría mucho más", añade el informe.

Los costes laborales. "En este entorno de subidas, las empresas asturianas siguen siendo las más acogotadas por los costes laborales", resaltan los técnicos de FADE, que argumentan que el índice más usado para medir el esfuerzo que los costes laborales suponen para una empresa es la tasa de gastos de personal (cociente entre los gastos de personal y el valor añadido bruto por trabajor). "Los últimos datos de la Agencia Tributaria nos muestran que las pymes asturianas son líderes en esfuerzo retributivo", señala el estudio, que añade que "no es un dato aislado", es una "constante", con valores entre 5 y 10 puntos por encima de la media. "Y esto ocurre en todos los tamaños de la pyme", precisa.

El tamaño importa. Los tecnicos de FADE apuntan que "el problema para las micropymes es que su capacidad de resistencia es mucho menor" y que "la mejoría de esta ratio en los últimos años va ligada, desgraciadamente, a la desaparición de un buen número de pequeñas empresas empleadoras".

Márgenes "insuficientes". El informe señala que las microempresas asturianas "no se desempeñan mal". Según la Agencia Tributaria obtienen un buen valor añadido a partir de sus activos, pero otra cosa es la rentabilidad. "La tasa de rentabilidad de sus activos es la menor de todas las comunidades autónomas: un 3,4% en 2021. No es casual dado el porcentaje de gastos de personal", señala el informe, que añade que "con los menores márgenes y rentabilidades, no es raro que hayan desaparecido muchos autónomos y microempresas empleadoras".

Pérdida de microempresas. Con datos del INE, el informe de FADE señala que Asturias perdió 3.000 empresas en el periodo 2016-2023 debido a la caída de empresas sin empleados (2.162 menos) y microempresas de uno a dos trabajadores (1.266 menos). Y utilizando datos de la Seguridad Social, añade que se perdieron 1.553 unidades empleadoras (5%) en 2016-2023. "Si se analizan los datos de Asturias, se comprueba como ese daño no se produce ni en todos los territorios ni en todos los sectores, con un especial impacto en los sectores tradicionalmente gestionados por autónomos (comercio, transporte hostelería...) y, principalmente, en territorios que no son grandes urbes", apunta el informe.

Las conclusiones. "No se trata de imputar al crecimiento del SMI la caída de los microempleadores. Pero la conjunción de tamaño, sector y ocupación con el incremento del principal coste de las microempresas con empleados, el de personal, junto con los efectos multiplicadores de los gastos de Seguridad Social, cobertura de un absentismo galopante y subida de costes energéticos ha formado una tormenta perfecta que ha afectado a la parte más débil del empresariado: autónomos y microempleadores en sectores y/o territorios más desfavorecidos", destaca el estudio. Añade que Asturias se mantiene entre las comunidades con mejores salarios medios y que es una tentación pensar que posiblemente lleve mejor la subida del SMI que otras regiones. "Nada mas lejos de la realidad. El impacto de esta constante subida, establecida al margen del resultado de las empresas y condicionado de forma automática por un salario medio impulsado por sectores y territorios que es posible que puedan asumirlo, puede tener consecuencias fatales en la rentabilidad, inversiones y empleo de empresas con ocupaciones con bajo valor añadido, sectores en reestructuración y/o territorios poco competitivos", concluye.