Omar González Pardo, presidente y fundador del grupo empresarial colombiano Trinity, que acaba de hacer su primera inversión en España con la compra de la cadena de perfumerías Clarel a Día, no descarta realizar más inversiones en el país y también en Asturias: "Si surgen oportunidades de hacer cosas en Asturias, estaríamos encantados", señala. Omar González ha estado dos veces en Asturias desde el pasado septiembre y esta semana hizo entrega de la bandera de su país a la Fundación Archivo de Indianos, de Colombres. Su grupo, presente en cuatro países, da empleo a 14.000 personas.

–¿Qué impresión le causó Asturias?

–Me he sentido muy feliz y honrado y lo he vivido con mucha ilusión. Mi familia, que me ha acompañado, participa de estos mismos sentimientos. Estuvimos también en Covadonga ante la Santina. Es una tierra muy entrañable. No hubiese querido volverme a Madrid. Mis primeros antecesores llegaron de España a Colombia a fines del siglo XVIII o comienzos del XIX. Mis últimos cinco o seis generaciones son colombianas. Pero mis raíces son españolas y mi corazón es asturiano.

–¿Por qué decidieron invertir en España?

–Es una decisión que llevamos meditando hace seis años. Lo hemos estudiado con mucho detenimiento. Es una decisión histórica para la familia porque supone nuestro regreso a la tierra de nuestros ancestros. Hemos estado en contacto con la banca de inversión del Santander, JP Morgan y otras entidades, que nos fueron presentando oportunidades de inversión en los últimos años. Tras el covid no llegó una propuesta de Arcano para optar a la compra de Clarel. Lo estudiamos desde agosto y cerramos el acuerdo en diciembre. Ahora estamos pendientes de los permisos de las autoridades de la competencia. Esperamos culminar la operación en 30 o 60 días.

–¿Cuál es su proyecto para Clarel?

–Hemos encontrado muy buena colaboración del equipo gerencial. Nos ha parecido fantástico. Queremos construir sobre lo ya construido y aportar nuestras ideas y nuestras estrategias, que nos han dado buenos resultados en otros proyectos, pero basándose en las 3.300 personas (el 93% de ellas, mujeres) que integran la compañía.

–¿Van a potenciar la cadena de perfumerías?

–Queremos potenciarla, entender bien a las clientas y aportar herramientas tecnológicas, de gobierno corporativo y de proceso.

–¿El tamaño de la red de tiendas es el adecuado o lo aumentarán?

–Lo consideramos adecuado para 2024, pero el deseo y la discusión estratégica es analizar si es posible reconsiderarlo.

–Ustedes son un grupo muy diversificado: acero, fertilizantes, productos básicos, logística... y ahora distribución. ¿Qué ventajas ve en ello frente a la opción de la especialización?

–Esta diversificación nos ha hecho importantes y nos ha permitido una dilución de riesgos sectoriales frente a la concentración en una única actividad. Ahora estamos desconcentrándonos también para diluir el riesgo geográfico con nuestra primera inversión en España y en la UE. También estamos en Canadá y Costa Rica pero con inversiones pequeñas. En España queremos permanecer. Y aplicar nuestros principios y valores.

–¿Podrían acometer más proyectos en España y en Asturias?

–España es una ilusión, pero también un reto muy grande. En Asturias tendremos cuatro tiendas Clarel. En Asturias nos ha sorprendido gratamente la calidad de la gente, el territorio, el clima, la generosidad y la alegría. Nuestra ilusión es llegar a tener más proyectos aquí. Las oportunidades son grandes. Hemos tenido conversaciones muy interesantes con el sector público y con el privado. Queremos ser buenos embajadores de Asturias. Este año vamos a estar concentrados en Clarel, pero si surgen oportunidades de hacer más cosas en Asturias, estaríamos encantados. Estamos abiertos a ver opciones. Vamos a seguir con nuestra estrategia de diversificación. Estudiaremos las oportunidades con rigor. En Asturias hay un buen desarrollo económico y una gente formidable. De lo que se trata es de cómo retener el talento, y esto se hace creando oportunidades. Si podemos hacerlo, será estupendo.

–¿Aspiran a desplegarse por la UE desde España?

–Pudiera ocurrir, pero en los próximos años estaremos con los ojos sobre España. Uno no puede decir que no ocurrirá, pero no vamos a hacer una búsqueda activa en los próximos dos años en otros países de la UE.

–En septiembre echó de menos la bandera de Colombia en el Archivo de Indianos. Esta ausencia acaba de subsanarla. Pero ello ¿no es indicativo de que la relación entre España y Colombia no es tan intensa como la que hay con otros países iberoamericanos?

–Es absolutamente cierto. Mientras hay 800 empresas mexicanas en España, las colombianas solo somos 15 y nosotros somos la más grandes de las que estamos aquí. Me he preguntado cuál es la razón para que haya solo 15 empresas colombianas en España mientras que hay 800 empresas españolas en Colombia. El movimiento de capital español en América es tremendo y en Colombia también. La pregunta es por qué no ocurre a la inversa. Coloquialmente le diría que es porque hay un enamoramiento tradicional de Colombia con EE UU. En Miami hay mucha empresa colombiana. No se cruza el "charco" por lejanía, distintos horarios, cuestiones aspiracionales... Queremos romper esto y demostrar a nuestros compatriotas que España es el destino natural por cultura, idioma y otros factores. Queremos fortalecer la relación entre España y Colombia.

–¿Cuál es el origen de su grupo empresarial?

–Yo soy el fundador y, por lo tanto, la primera generación. Mi vida profesional comenzó en el sector financiero. Fui presidente de una filial del grupo Bancolombia, que es el número uno del país. Los accionistas del banco decidieron vender la filial que yo presidía y se me ocurrió comprarla. Invertí todo el ahorro, y como no tenía suficiente "plata", invité a amigos para hacer la inversión juntos. Fue en 2005. Salió muy bien. La vendimos pronto y fue un éxito. Los recursos obtenidos los destiné a especializarme en comprar y vender empresas. Ha habido adversidades, pero gracias a Dios solo en negocios pequeños. Los grandes salieron todos bien.

–Transmite un espíritu jovial y muy emprendedor...

–Me levanto todos los días sabiendo que mis decisiones afectan a mis 14.000 empleados. Por eso somos tan rigurosos con el gobierno corporativo, el manejo de los recursos humanos... Nos toca generar esperanza. Tengo voluntad, fe, ilusión y una determinación importante.

–¿Trabaja a largo plazo y con las luces largas puestas como sugieren sus palabras?

–Soy miembro del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). En octubre le tributamos un homenaje a Carlos Slim en Madrid y él recomendó tres cosas. Una de ellas era que "nosotros somos administradores temporales de riqueza". Ésta es mi filosofía. Así me considero. Me toca hacer bien mi trabajo para transmitir y entregar la tarea a la siguiente generación. El beneficio a corto se obtiene si se hace bien la tarea con luces largas. Hay que desarrollar el valor social. Y de esta forma los beneficios llegan, aunque se demoren más o menos, y además son más sostenibles. A veces, por buscar los beneficios a corto, se pueden asumir riesgos que pongan en peligro el proyecto y que se sacrifique el largo plazo por exceso de afán de lucro.