La Cámara pide por carta al Principado y a los concejos la revisión de contratos por la subida del salario mínimo

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, envió ayer sendas cartas a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y a la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, en las que plantea la necesidad de adaptar los contratos en vigor de la administración regional y de los ayuntamientos asturianos con las empresas a la subida del 5% pactada para el salario mínimo interprofesional (SMI).

"Es indudable que este hecho (el alza del SMI) produce un efecto negativo a las empresas que poseen contratos en vigor con las administraciones públicas, modificando sustancialmente las bases por las que se rigieron los pliegos de contratación y, por tanto, las ofertas presentadas, que hubiesen sido diferentes si se hubiese conocido este hecho con anterioridad", escribe Paniceres, que añade que "si se modifican las reglas de juego con el incremento de los costes salariales parece lógico que se actualicen los precios de los contratos públicos con la misma medida, y que no recaiga única y exclusivamente el peso de esta subida en las compañías, teniendo en cuenta que han licitado con unas condiciones que se suponía perduran durante el tiempo de duración de los contratos". Según el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, esa actualización es nesaria para mantener la actividad de las empresas y "por tanto, el empleo".

A subida del SMI también se refirió ayer la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, durente la reunión del comité ejecutivo de la CEOE. "Esta medida tendrá graves consecuencias para la competitividad de nuestras empresas, especialmente para las pymes. En Asturias, el salario mínimo ya representa el 78% del salario medio en las pymes, lo cual constituye una intromisión en la negociación colectiva al superar en muchos casos los acuerdos establecidos entre trabajadores y empresas", señaló Calvo, que añadió que "esta injerencia podría agravarse aún más si el Gobierno interviene en la jornada laboral, como pretende". "No los podemos tolerar", afirmó.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha tres modificaciones en el impuesto sobre la renta, que entrarán en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero y que tienen como objetivo último evitar que la subida del salario mínimo interprofesional desde los 1.080 euros a 1.134 euros firmada ayer por el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO se traduzca en una mayor tributación en el IRPF. En un borrador de real decreto que Hacienda ha sometido a información pública, se concretan los tres cambios:

Mínimo exento de retención.

En la actualidad, existe un mínimo exento de retención a cuenta del IRPF de 15.000 euros al año. Es decir, en las nóminas mensuales de salarios que corresponden a un "bruto" anual de 15.000 euros, el empleador no está obligado a practicar retención ninguna a cuenta del IRPF. Para evitar que la subida del salario mínimo en 2024 –desde una cuantía bruta anual de 15.120 euros en 2023 a 15.875 euros este año– se traduzca en un perjuicio fiscal, Hacienda ya anunció el lunes su intención de subir el mínimo exento de retención. Sin embargo no concretó la cuantía. En el borrador de real decreto se aclara que el mínimo se situará en 15.875 euros que es, exactamente, la misma cantidad en la que quedará situada la cuantía anual del SMI. "De esta forma, el salario mínimo interprofesional no quedaría sujeto a retención", se afirma de forma taxativa en la exposición de motivos del borrador de la norma. Este mínimo exento de retención de 15.876 euros, con carácter general, será superior en función de las circunstancias familiares del contribuyente y podrá llegar a 19.262 euros para el caso de un trabajador con dos hijos o más y un cónyuge con rentas inferiores a 1.500 euros al año (en la actualidad este máximo es de 19.241 euros). Los salarios próximos al nuevo SMI "también se ven afectados por la mejora". Para ello, se prevé que los rendimientos "netos" (no brutos, en este caso) de hasta 19.747,5 verán reducidas sus retenciones o ingresos a cuenta.

Mayor deducción por rentas de trabajo.

A la hora de hacer la declaración de la renta, los asalariados con un sueldo neto inferior a 13.115 euros anuales se pueden beneficiar en la actualidad de una reducción de 5.565 euros anuales. El borrador de real decreto anticipa que la elevación del mínimo exento de retención hasta los 15.875 euros "será acompañada de una posterior elevación de la reducción por rendimientos del trabajo", si bien no precisa la cuantía. Cabe pensar que esta modificación podría ser incorporada en el proyecto de ley de Presupuestos para 2024 que el Gobierno prevé aprobar en el primer trimestre del año.

Obligación de declarar.

En la actualidad están obligadas a presentar declaración de IRPF todas las personas que hayan ingresado más de 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de varios. En el borrador de real decreto se anticipa una posterior elevación de la cuantía de la obligación de declarar. El objetivo último de todos los cambios previstos es el de "evitar que la rebaja en la cuantía de la retención derivada del nuevo marco reglamentario no se consolide en la declaración anual en caso de estar obligado a su presentación", según afirma el texto sometido a información pública.