El PERTE de descarbonización se abrirá a proyectos a ejecutar más allá de 2026

El Ministerio de Industria abrirá el próximo miércoles la ventanilla para la presentación de las solicitudes de fondos europeos para proyectos de descarbonización con cargo a la primera de las cuatro líneas de actuación con las que cuenta el PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) destinado a la transición verde de la industria.

El ministro, Jordi Hereu, anunció ayer a su vez el lanzamiento en el segundo semestre de este año de una segunda convocatoria de esta línea del PERTE, cuyos proyectos podrán ejecutarse más allá de 2026, que es la fecha límite, según las normas europeas, de las anteriores actuaciones por ser el plazo de finalización de las actuaciones apoyadas con fondos europeos de Próxima Generación, y que el sector ya había denunciado como un plazo muy raquítico. La segunda convocatoria se hará a la vista del gran éxito de aceptación que parece que va a tener la primera, según las muestras de interés recabadas hasta ahora por el Ministerio. La ampliación del periodo de ejecución se pactó con la UE.

Ambos anuncios se produjeron durante un encuentro del ministro; la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el comisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial, el asturiano Luis Ángel Colunga, con la Alianza para la descarbonización de la Industria, integrada por nueve ministerios, 20 asociaciones sectoriales de la industria española, los dos sindicatos más representativos en el sector y la patronal nacional.

El PERTE de Descarbonización está estructurado en cuatro líneas. En su conjunto, suma una inversión pública de 3.170 millones, que permitirán una movilización total de 11.800 millones, la creación de unos 8.000 empleos y reducir en 13 millones de toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera, según estimaciones gubernamentales.

La línea primera, cuyo plazo de solicitudes para la primera convocatoria comienza el miércoles, está destinada al conjunto de la industria manufacturera y está dotada en esta primera tanda con ayudas por 1.000 millones, de los que 500 se otorgarán en forma de subvención y los otros 500 como préstamo. Para la segunda convocatoria no se desveló el importe. Esta línea del PERTE se adjudicará mediante concurrencia no competitiva, de manera que obtendrán recursos públicos los proyectos que cumplan las condiciones a medida que se tramiten, con independencia de que haya otros que pudieran ser más atractivos o ambiciosos. Esta decisión no es satisfactoria para Unesid, la patronal siderúrgica. Unesid también se quejó de que en la primera convocatoria sea exigible que las inversiones se acometan antes de mayo de 2026, que es el plazo de finalización de los fondos europeos de Próxima Generación.

Este límite temporal también afecta, en principio, a la línea 2 del PERTE, que es la destinada íntegramente a ArcelorMittal por un importe de 450 millones para subvencionar la construcción de un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) en Gijón mediante hidrógeno verde y cuya ayuda, que fue aprobada por el Gobierno en abril, está pendiente de que la pida formalmente la compañía. Pese a esta limitación temporal, medios oficiales explicaron a este diario meses atrás que sería obviable en el caso de Arcelor porque la Comisión Europea solo exige que finalicen en esa fecha una parte de los proyectos.