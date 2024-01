La pesca tumba el zarpazo de Milei y blinda la actividad de 80 buques de capital gallego

La soberanía de las aguas territoriales está fuera de discusión desde incluso antes la Convención de las Naciones Unidas de 1982, cuando la flota gallega fue expulsada de aguas de Boston o Canadá. Así que, al margen de acuerdos bilaterales con países como Marruecos o Mauritania, fueron las sociedades mixtas y filiales las que permitieron al sector mantener desde entonces su actividad en buena parte de los caladeros del mundo. Este concepto, el de la soberanía, es el que planteaba anular el ultraliberal argentino Javier Milei, sacando a subasta los permisos de pesca y acceso, anulando décadas de derechos adquiridos de la flota y arrastrando a la pesca del país a una competición desigual con hordas de buques asiáticos. Una estrategia para ingresar dólares –oficialmente, para convertir Argentina en un símbolo de las “ideas de la libertad”– que ponía en jaque la continuidad de 80 pesqueros de capital gallego y más de 400 millones de euros de negocio. Ese jaque mate se ha salvado.

Este viernes, después de una sonora protesta en Mar del Plata y de la unión en pleno de todas las patronales y gremios vinculados a la pesca, el Gobierno de Milei –a través de Santiago Caputo y el ministro Guillermo Francos– remitió a los grupos parlamentarios una propuesta de reforma del decretazo que incluía estos cambios en la gestión pesquera. “Se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina. Se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional. Se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local”, fija el documento, al que ha tenido acceso Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica. La presión extrema de la industria, instrumentalizada a través de todos los gobernadores de provincias costeras (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro) y los partidos opositores PRO (Propuesta Republicana), UCR (Unión Cívica Radical) y Hacemos Coalición Federal, ha logrado su cometido.

Cautela

Con todo, y teniendo en cuenta que este fin de semana será intenso en materia de negociaciones, el sector prefiere mantener la cautela hasta que la nueva redacción de ese macrodecreto (Ley Ómnibus) no sea completamente oficial. “Los pasillos del Congreso son un regadero de pólvora, un infierno de noticias. Es posible que no tengamos todo claro hasta la próxima semana”, apuntó el directivo de una de las principales pesqueras del país. Es cierto que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ya había anticipado horas antes que existía consenso para “voltear” la reforma de Milei. “Lo que le preocupa a ustedes que es el tema de la licitaciones, garantizar la soberanía de las 200 millas del mar argentino, descargar en los puertos argentinos, la mano de obra nacional, todos estos temas lo volteamos”, explicó durante una videoconferencia con un centenar de actores vinculados al sector por todo el país.

“No tenemos números para voltear el tema de las retenciones” Ignacio Torres - Gobernador de Chubut

En ese mismo encuentro virtual, Torres reconoció, no obstante, que no habían sido capaces de convencer al Gobierno de retirar otra de las medidas del ultraliberal: la subida de retenciones. A día de hoy, los productos de la pesca tienen un gravamen de hasta el 9%, de manera que los que generan más valor añadido en tierra (fábricas de procesado) casi no pagan tarifas. Pero Milei puso sobre la mesa una tasa única del 15%, lo que solo para las compañías de capital gallego supondría un coste superior a los 50 millones de euros al año durante su aplicación (hasta 2026). En el mismo documento que circuló ayer entre los diputados, donde se clarificó que no se subastarán las cuotas, el equipo de Milei promete retenciones cero para las economías regionales. Pero en el listado de productos exentos de tasas a la exportación no figuran los pesqueros. Es un alivio concedido, al menos de momento, a las industrias forestal, de lino, arrocera, láctea, forrajera o vitivinícola. “Nosotros no podemos, no tenemos número para voltear el tema de las retenciones, y ahí la pelea se tiene que dar desde otro lado, esto es economía. Nosotros planteamos que haya una baja progresiva en relación al agregado de valor. Planteamos poner un techo menor del 8%”, expuso el gobernador de Chubut a los representantes de la pesca, la logística o la construcción naval. De modo que, si se oficializa la marcha atrás de Milei con la desregulación de la gestión pesquera, el tarifazo es una pelea todavía por librar.