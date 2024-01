ArcelorMittal promete "seguir trabajando" en el plan de descarbonización de Asturias

Philippe Meyran, consejero delegado de ArcelorMittal Asturias con rango de vicepresidente, señaló ayer en Avilés que la compañía siderúrgica "sigue y seguirá trabajando" en el proyecto de descarbonización y en la construcción de un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) mediante el uso de hidrógeno verde, la instalación llamada a sustituir uno de los dos hornos altos de Gijón y que es pieza clave para preservar la condición integral del complejo asturiano del acero una vez que se prescinda del carbón como combustible en el proceso de reducción de las emisiones de CO2.

Meyran hizo esta declaración lacónica cuando fue preguntado por LA NUEVA ESPAÑA por el proyecto del DRI, actualmente paralizado pese a contar desde hace casi un año con una subvención concedida por el Gobierno de España por un importe de 450 millones, previamente autorizada por la Comisión Europea, para ejecutar el proyecto.

Meyran, que ayer participó en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés a la firma de un convenio entre la multinacional siderúrgica y la Fundación de Deporte de Avilés (Fundavi), fue interrogado por este diario por las recientes declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien el viernes emplazó a la empresa a acometer la planta de DRI: "Espero que la compañía ceda y cumpla su compromiso con el territorio, y si no, ya hablaremos de otras cosas", señaló Barbón.

"Estamos aquí para hablar de rugby y rugby inclusivo", replicó el consejero delegado del "clúster Asturias" de ArcelorMittal, "pero, por otra parte, diré que estamos trabajando y seguiremos trabajando", agregó.

La paralización del proyecto de DRI (el más ambicioso de la inversión programa para Asturias por 1.000 millones) se produce cuando ArcelorMittal acaba de pactar con el Gobierno francés impulsar una instalación de este tipo en la fábrica de Dunkerque tras haber llegado a un acuerdo de suministro eléctrico a precio estable con la compañía estatal energética gala EDF. ArcelorMittal explicó en diciembre al comité sindical europeo que había decidido parar todos los proyectos de DRI en Europa por el alto coste de la energía. En Asturias sí ha aprobado la construcción de un horno eléctrico híbrido para reemplazar a la acería de Gijón. Se prevé que la obra civil comience en este trimestre.

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha recurrido judicialmente la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que le obliga a hacer público el pacto alcanzado en 2021 entre el Gobierno de España y ArcelorMittal por el que el ejecutivo se comprometió a tramitar y defender ante la Comisión Europea la concesión de ayudas públicas por un importe de 450 millones con cargo a los fondos europeos de recuperación para el proyecto de descarbonización de la factoría de Gijón. El recurso, anticipado ayer por "El Confidencial", se fundamenta, según dijeron fuentes del Ministerio a LA NUEVA ESPAÑA, en el derecho a la "protección de datos".

El Consejo de Transparencia recibió una petición particular, cuyo origen no ha desvelado, para tener acceso al documento. El Ministerio se negó a difundirlo alegando cláusulas de confidencialidad y la protección de la estrategia competitiva de la empresa en razón a la innovación tecnológica del proceso DRI. Transparencia no comparte este criterio y ordenó la difusión del memorando. Industria lo ha recurrido por vía contencioso-administrativa.