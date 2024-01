"El Estado debe garantizar el futuro de la siderurgia en Asturias, con o sin Arcelor"

Damián Manzano (Quirós, 1974), secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Asturias, vive días intensos. La decisión de ArcelorMittal de paralizar su proyecto para descarbonizar la cabecera de su fábrica de Gijón mediante una planta de reducción directa de hierro (DRI, en sus siglas en inglés) tiene en vilo a todas las esferas políticas, económicas y sindicales de la región, además de a los más de 5.000 trabajadores de la compañía siderúrgica. A eso se añade la huelga de las ITV y la constitución, el pasado viernes, de la mesa de negociación del convenio del metal, que afecta a 25.000 profesionales.

–Con la paralización del DRI, ¿está en peligro la permanencia de ArcelorMittal en Asturias?

–No es que esté en peligro el futuro de la siderurgia, lo que no se sabe es la decisión que va a tomar Arcelor sobre las inversiones que anunció en 2021. Se pusieron a su disposición todos los trámites necesarios por parte de la Unión Europea, del Gobierno español e incluso del Principado. Y a día de hoy sigue sin confirmar esa inversión y, por tanto, disponer de los 450 millones de euros de ayudas públicas vinculadas a la misma. La compañía debe mover ficha y poner negro sobre blanco el carácter de la inversión que va a realizar.

–¿Y a qué debería comprometerse en concreto?

–La inversión debe ir destinada al mantenimiento de la siderurgia con carácter integral en Asturias, que es la única que existe en España. Es decir, no una siderurgia cercenada y a medias. Si Arcelor no quiere hacerla, que lo diga. Y a partir de ahí, que desde el ámbito político se garantice el futuro de la siderurgia en España acometiendo la necesaria transformación del proceso de descarbonización.

–Sus palabras son similares a las que pronunció el viernes Adrián Barbón. ¿Cree que sus advertencias llegan tarde?

–No sé si llegan tarde. Lo que sí llega tarde por parte del Estado español es la adopción de una política industrial más clara que impida a empresas como Arcelor ese juego del gato y el ratón con el futuro de determinadas actividades. Arcelor está tomando como rehén a una comunidad autónoma entera en función de las decisiones que pueda tomar su consejo de administración. Necesitamos esos mecanismos políticos. E insisto: si por las razones que sea Arcelor no está interesada en abordar aquí su proceso de descarbonización, que lo diga. Y que se garantice el futuro de la siderurgia en Asturias y en España, en manos de Arcelor o de quien sea. Con ellos o sin ellos.

–¿Y eso cómo se consigue?

–Considerando a la siderurgia un sector tan estratégico como, por ejemplo, el de las telecomunicaciones, que está en manos de una empresa privada llamada Telefónica. E interviniendo directamente en la gestión de esas empresas, porque no se puede entender que éstas perciban cientos de millones de euros y no haya ni el más mínimo mecanismo de control sobre el futuro de actividades enteras. Países como Alemania, Francia e Italia están tomando decisiones de Estado declarando sectores como estratégicos y con la capacidad de intervención necesaria sobre ellos, de modo que no dependan únicamente de decisiones unilaterales de las empresas, las cuales tendrán sus intereses, pero pueden no ser los de la sociedad en su conjunto. A nosotros esa capacidad de intervención nos la faculta la Constitución.

–Es decir, ustedes defenderían la entrada del Estado en Arcelor.

–Es que, de facto, cuando el Estado te está dando prácticamente la mitad de la inversión a fondo perdido, ya te está interviniendo. Y eso es lo que parece que no entiende alguna de estas compañías: que junto a la mano de pedir debe extenderse la mano del compromiso con los territorios en los que se asientan. Por lo tanto, si Arcelor no garantiza la inversión, el Estado debe hacer una clara intervención, hasta las últimas consecuencias, en defensa del interés general y del futuro de la siderurgia. ¿Interviniendo en su accionariado? Pues interviniendo en su accionariado. O con mecanismos vinculados a la percepción de las ayudas que comporte penalizaciones si la empresa no cumple sus compromisos. Porque, a fin de cuentas, todos estamos entrando en ese juego perverso de la compañía de retrasar los tiempos, porque cree que mientras mantenga esa incertidumbre conseguirá más cosas. Y ante situaciones así el Estado debe plantarse.

–¿Qué pasos dará CC OO para defender esta posición?

–Nosotros y UGT vamos a solicitar una reunión con el presidente del Principado en la que queremos poner encima de la mesa estas cuestiones. Y CC OO Industria está en disposición de liderar, junto con las fuerzas políticas y sindicales que lo consideren oportuno, la exigencia a Arcelor de que clarifique el destino de sus inversiones. Eso lo vamos a empezar a hacer de manera inmediata, porque en materia económica y laboral, se trata del ser o no ser de Asturias. Esta batalla debe librarse aquí, en Madrid, en Bruselas, en las factorías y, sin duda, en las calles de Asturias.

–El viernes se constituyó la mesa de negociación del convenio del metal. ¿Cuáles son sus reclamaciones y objetivos?

–Hemos revisado las tablas salariales del anterior convenio, que caducó el 31 de diciembre, para incluir un incremento del 9,05% de los salarios, lo que supone actualizarlos con el IPC de los últimos años. El convenio afecta a más de 25.000 personas, por lo que es el más importante de Asturias. En los próximos días la plataforma que hemos conformado CC OO y UGT comunicaremos a la patronal nuestras propuestas, que recogerán aspectos como la reducción de la jornada laboral, la subrogación de actividades, la formación de los trabajadores y unos incrementos salariales acordes a la importancia del sector, que está atravesando un momento excelente en cuanto a pedidos y carga de trabajo. Nuestra intención es que el convenio esté firmado antes del verano.

–¿Qué solución propone para las huelgas de las ITV? ¿Debe cambiar el modelo público?

–Estamos ante un conflicto laboral como el de cualquier otra empresa en el que los trabajadores están llevando a cabo una serie de reivindicaciones. Es cierto, y lo lamentamos, que las protestas están causando unos trastornos no menores al conjunto de los ciudadanos. Es una de las consecuencias de que el Principado no cumpliera los acuerdos suscritos con la empresa en 2019, lo cual es uno de los muertos que le dejó en el armario a Barbón el anterior consejero de Industria, Enrique Fernández. Reconocemos que su sucesora, Nieves Roqueñí, ya ha hecho más que Fernández en cuatro años. Pero sigue sin ser suficiente, porque aún se mantiene la desconfianza en la plantilla de la ITV. Nosotros hemos estado advirtiendo de la llegada de este conflicto durante meses.