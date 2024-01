"Para el Gobierno sería complejo impedir que Arcelor ejecute una decisión sobre su plan"

Sergio González Begega (Gijón, 1977) es profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, donde ha centrado su investigación en el estudio de las políticas sociales e industriales, los conflictos laborales y la relación entre la economía y la estructura demográfica y sociológica de un territorio.

–¿La paralización del proyecto de ArcelorMittal pone en peligro el futuro de la siderurgia y la industria asturiana?

–Desde luego, el anuncio no es una buena noticia y no sé hasta qué punto puede ser reversible en unas condiciones de mercado diferentes. Arcelor es un actor económico, pero también político, con enorme peso en la UE, y siempre cabe la posibilidad de que este tipo de decisiones sean utilizadas por la dirección de la compañía para abrir un proceso de negociación con las instituciones concernidas, en este caso, fundamentalmente comunitarias y nacionales, y obtener alguna mejora o concesión adicional en las condiciones de aplicación del proceso de descarbonización. Esto no sería una novedad. Las empresas transnacionales acostumbran a emplear este tipo de estrategias que se basan en una posición de fuerza en la implementación de programas de inversión muy costosos, como el de Gijón. Si, finalmente, esto no es un activo en una eventual negociación y descarbonización, es evidente que la situación competitiva de la acería de Gijón se vería muy perjudicada frente a aquellas otras plantas del propio grupo y de otras empresas siderúrgicas que sí efectuasen estas inversiones. Por supuesto, las dimensiones de Arcelor como actor industrial fundamental en Asturias son lo suficientemente grandes como para temer las consecuencias de una decisión de este tipo. Quizá sea demasiado alarmista afirmar que el futuro del sector siderúrgico está en peligro, pero su redimensión a la baja, causada por el no acometimiento de la inversión en la fábrica de Gijón, es una muy mala noticia.

–¿La pérdida de peso industrial en el tejido económico asturiano en favor del sector servicios es una noticia negativa?

–Es una noticia negativa, en cualquier caso. El mantenimiento del compromiso inversor de ArcelorMittal en Asturias no solamente es importante para la siderurgia. Hay que recordar que la empresa tiene localizado en Avilés uno de los sus principales centros de I+D. La composición sectorial de una región debe estar equilibrada. La UE establece un objetivo mínimo del 20% del PIB procedente de la industria. En el caso de España éste se sitúa cinco puntos porcentuales por debajo, y en caso de Asturias ha ido perdiendo peso a lo largo de estas últimas décadas, aunque todavía se mantiene ligeramente por encima de este umbral del 20%, habiendo remontado después del covid. La multi-especialización sectorial es una buena noticia, y Asturias ha desarrollado sectores como el de las TIC, el agroalimentario, el de la construcción naval o el del turismo. Pero su corazón sigue siendo industrial y cualquier apuesta de futuro para la región pasa por que éste no deje de serlo. Los empleos del sector industrial tienen un alto nivel de calidad, salarios elevados, requieren trabajadores cualificados, y son un elemento tractor para el fijado de las condiciones de trabajo en otros sectores.

–¿Está el Estado legitimado para intervenir en la gestión de las empresas de un sector considerado estratégico?

–Es una pregunta muy compleja. En términos de "realpolitik" industrial, es obvio que el proceso de repliegue de la globalización que venimos viviendo desde las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, o del brexit en Europa, la aplicación de medidas intervencionistas parece tener más apoyo de la opinión pública. En el caso que nos ocupa, lo más relevante sería considerar hacia dónde se produciría esa eventual deslocalización de producción motivada por la no inversión en la descarbonización de Gijón. Si el destino de la producción transferida fuera otra planta del grupo dentro de la UE, las autoridades comunitarias no tendrían argumento para revertirlo. Para el Gobierno español, impedir que se ejecute la decisión de Arcelor es más complejo. En todo caso, debería entrar en un proceso de negociación con la compañía para, a través de incentivos, convencerla de la idoneidad de la inversión. Con esto, se estaría entrando en un juego planteado por Arcelor, que podría aprovecharse de la comparación coercitiva entre plantas situadas en distintos países. En cualquier caso, creo que es difícil pensar la situación de las plantas de Asturias, aún en el peor de los escenarios para la acería de Gijón, llevase a una decisión de este tipo.