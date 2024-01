En esta entrevista, Jenaro Martínez (Avilés, 1978), secretario general de UGT-FICA en Asturias, que aglutina a las federaciones de industria y construcción, menciona en varias ocasiones a LA NUEVA ESPAÑA la frase "Salvar la siderurgia integral es salvar Asturias", evocando el lema con el que miles de trabajadores llenaron las calles a finales de los años 70, en el inicio de las reconversiones: "Salvar Ensidesa es salvar Asturias". Todo sugiere que la primera sería una de las pancartas que encabezarían las protestas que las fuerzas sindicales prometen convocar si ArcelorMittal decide no llevar a cabo la construcción de una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) en la factoría de Gijón, que supondría la descarbonización de la cabecera de la compañía siderúrgica.

–¿Cómo valora la paralización de la planta DRI?

–Lo vemos con preocupación. Una inversión comprometida en julio de 2021 para garantizar el proceso de descarbonización en Asturias sigue aplazada, suspendida o ralentizada a fecha de 2024. Es cierto que la inversión de la acería eléctrica está aprobada, pero falta la del DRI, que es un elemento fundamental para el futuro de la siderurgia en Asturias. Dentro de ArcelorMittal, el factor fundamental de competitividad siempre fue el carácter de integralidad de la siderurgia, es decir, el proceso que abarca desde la materia prima hasta el producto acabado. La única siderurgia integral que hay en España está en Asturias, aporta el 12% del PIB regional y más de 5.000 empleos directos y 3.000 de industrias auxiliares. Por lo tanto, estamos hablando del futuro de Asturias. Salvar la siderurgia integral es salvar Asturias.

–Algunos dicen que el problema son los costes de la energía.

–Esos argumentos no nos parecen válidos. En 2021 el diferencial de los costes energéticos de España respecto al resto de la Unión Europea era mayor que el actual. Eso no quita que haya que profundizar en la mejora de los costes españoles, pero entendemos que las noticias tanto del DRI como de la probabilidad de que se paralice un horno alto a partir de abril por la debilidad del mercado generan la preocupación de que la empresa quiera paralizar definitivamente la inversión y que, de ese modo, la siderurgia asturiana vaya a menos. Eso no lo vamos a permitir en ningún caso. Si la inversión no se hace, Asturias entrará en una agonía lenta que durará como máximo seis u ocho años, porque recuerdo que la vida útil de los dos hornos altos es de 2026 y 2032, respectivamente. Esas serían las fechas en las que la siderurgia entraría en un claro riesgo de defunción.

–CC OO acusa a la empresa de "chantaje" y de mantener a Asturias como "rehén". ¿Comparten esos términos? ¿Es la situación tan grave?

–Es grave y alarmante. Cuando no se cumplen los compromisos una vez hechos todos los trámites necesarios para aprobar la mayor ayuda a una empresa privada en España, y esa empresa no aprueba hacer esa inversión con la parte que le toca, lo que pensamos es que no está apostando por desarrollar su producción en Asturias. Y eso, insisto, no lo vamos a permitir. Cuando digo que no lo vamos a permitir significa que la siderurgia integral en Asturias se tiene que mantener como elemento tractor y base de otros sectores como el automóvil, el sector ferroviario, la hojalata o los eólicos. El acero tiene un carácter estratégico no sólo para la industria de Asturias, sino para la de toda España.

–¿Y cómo podría garantizarse esa protección?

–Proponemos la aceleración de la Ley de Industria, que está tramitándose en las Cortes y que debería reconocer a todos los gobiernos la capacidad de intervenir sus sectores estratégicos si las empresas no quieren desarrollar su actividad aquí. Si una empresa, como consecuencia de que tiene el poder de jugar con sus producciones para hacer chantajes como los que usted acaba de citar, decide dejar de producir aquí, España debe tomar la decisión clara de que eso no puede suceder, sin descartar ningún mecanismo. Y tenemos varios ejemplos: Francia, Italia, Alemania...

–La guerra de Ucrania fue un punto de inflexión.

–Sí, a partir de la guerra los países europeos empezaron a hacer cosas que antes parecían impensables, como la nacionalización de la producción de acero. Y algunos de los que lo han hecho no son gobiernos precisamente de izquierdas. Pero es que también se pueden realizar "trampas" de intervención, como en Francia, donde EDF, totalmente pública, propone una tarifa de 42 euros/megavatio a la industria electrointensiva. Eso también es intervención estatal.

–¿Cree que el Gobierno asturiano debería haber actuado antes con mayor firmeza?

–No diré yo si tendría que haber sido más firme o no. Lo que sí sé es que se han puesto todas las facilidades posibles a Arcelor, a nivel regional, nacional y europeo. Quien no está tomando los 450 millones es la empresa, y tiene que aclararlo ya. Estamos en un momento clave en el que no podemos seguir esperando. Esto no va a ir únicamente de declaraciones en medios, sino de movilizaciones. Y por eso en Asturias debemos hacer un frente común todos los partidos, las organizaciones sindicales y la sociedad civil. Insisto, si Asturias perdiese su siderurgia integral, comenzaría el principio del fin y nos encaminaríamos a un desierto industrial.

–¿Cuál sería el momento de activar esas movilizaciones?

–La paciencia ya es bastante limitada. No puede ser que la decisión de ArcelorMittal se retrase más allá de este primer semestre. Si esto no se remedia en un periodo corto de tiempo, el espíritu de la reconversión regresará, retomando aquel lema de "Salvar Ensidesa es salvar Asturias".