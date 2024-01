Barbón desautoriza al PSOE gijonés por sugerir la nacionalización de Arcelor: "No se corresponde con la negociación que mantenemos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha desautorizado este viernes las palabras pronunciadas ayer por el secretario general del PSOE de Gijón, que sugirió ayer que "el Estado compre Arcelor" en caso de que la multinacional siderúrgica no haga la inversión para descarbonizar los hornos altos de la fábrica de Veriña. "Eso no se corresponde con la planificación que está negociando el Gobierno de España y el de Asturias con la empresa", ha afirmado Barbón.

"El planteamiento respecto a la transformación de Arcelor tiene una estrategia clara, en negociación con la empresa, y es exclusivamente en lo que estamos, Y, por tanto, ese es el plan pactado por el Gobierno de España y Asturias", ha afirmado el presidente regional desde Fitur, en Madrid. "Somos nosotros, el Gobierno regional, los que tenemos los datos y la información", ha indicado Barbón, que ha añadido que anoche mismo mantuvo una conversación con el ministro de Industria, Jordi Hereu, sobre el futuro de la compañía.

No obstante, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (de IU, partido socio de gobierno del PSOE en Asturias), ha ido un poco más allá. A una pregunta de LA NUEVA ESPAÑA sobre cuál sería la estrategia del Ejecutivo regional en caso de que ArcelorMittal no haga finalmente la inversión, Zapico ha respondido así: "No entendería una Asturias sin una industria basada en el acero. Sea Arcelor o de otra manera, el futuro de Asturias tiene que seguir dependiendo de la industria. Hay mecanismos que habría que explorar, y que están recogidos en la Constitución, que nos podrían dar oportunidades para blindar ese futuro".

"Estupor, malestar y sorpresa"

"Estupor, malestar y sorpresa" fueron las palabras utilizadas por fuentes socialistas para expresar el efecto en el Gobierno de España de las palabras del secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. "La posición del gobierno de España y del PSOE asturiano es la expresada por el ministro de Industria, Jordi Hereu, en el sentido de que Arcelor-Mittal es vital para Asturias y España", señalaron fuentes socialistas a este periódico.

"Estas manifestaciones, por libre, flaco favor hacen al entendimiento y las negociaciones que buscan conseguir que la empresa cumpla con los planes anunciados y acometa los compromisos de inversión que todos esperamos", añadieron medios socialistas que recalcaron que "el gobierno asturiano y la FSA apoyan la estrategia de negociación que mantiene el Ministerio de Industria", al tiempo que destacaron la "implicación" del Ejecutivo de Sánchez con este asunto.