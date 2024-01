La reacción del Gobierno de España y la FSA tras proponer el PSOE de Gijón nacionalizar Arcelor

«Estupor, malestar y sorpresa» fueron las palabras utilizadas por fuentes socialistas para expresar el efecto en el Gobierno de España de las palabras del secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, quien defendió que el Estado pueda llegar en un futuro a nacionalizar la factoría de ArcelorMittal como alternativa al cierre de la siderurgia y si no apareciera ningún comprador privado. El también diputado autonómico del PSOE expresó esa posición tras reunirse ayer en la Casa del Pueblo de Gijón con miembros de la ejecutiva local socialista y de la sección sindical de UGT en la factoría de Gijón y después de que el secretario de la sección, José Manuel García, apuntara que si Arcelor no cumple sus compromisos de inversión «es una muerte anunciada» de la siderurgia asturiana ante el cierre de uno de sus hornos altos en 2026 y del otro «en 2032 o 2034».

Ante la pregunta de su posición ante una posible nacionalización, llegado el caso, Monchu García respondió que «a mí no me da ningún miedo eso», «yo tengo claro que España tiene que producir acero y si los Mittal no quieren fabricarlo, aquí tiene que producirse; si los Mittal no quieren hacer negocio, pues tendrá que ser alguien. Si el Estado encuentra quien lo compra, perfecto, y si no hay quien lo compre, pues tendrá que comprar el Estado».

"Flaco favor hace al entendimiento y la negociación", replican en las filas socialistas al dirigente gijonés

«La posición del gobierno de España y del PSOE asturiano es la expresada por el ministro de Industria, Jordi Hereu, en el sentido de que Arcelor-Mittal es vital para Asturias y España», señalaron fuentes socialistas a este periódico.

«Estas manifestaciones, por libre, flaco favor hacen al entendimiento y las negociaciones que buscan conseguir que la empresa cumpla con los planes anunciados y acometa los compromisos de inversión que todos esperamos», añadieron medios socialistas que recalcaron que «el gobierno asturiano y la FSA apoyan la estrategia de negociación que mantiene el Ministerio de Industria», al tiempo que destacaron la «implicación» del Ejecutivo de Sánchez con este asunto.

El secretario general del PSOE gijónes, Monchu García, agregó tras lanzar la idea de una posible nacionalización que se ha llegado a esta situación debido a las privatizaciones que en su día efectuó el PP, de la siderurgia y en el sector eléctrico. En todo caso, tanto el líder socialista como el de UGT cargaron las tintas contra la familia Mittal por no acometer la inversión del horno DRI.

La postura del PSOE de Gijón sobre una posible nacionalización de Arcelor motivó de inmediato la reacción del gobierno local gijonés de Foro Asturias y el PP, que considera que ese planteamiento supone una «irresponsabilidad del secretario general del PSOE de Gijón», opinando que esas palabras ponen en riesgo las inversiones de la multinacional en Gijón al «crear una inseguridad jurídica que va en contra del interés colectivo», en palabras de la edil de Hacienda, María Mitre.

La concejala forista considera que «plantear una posible nacionalización de ArcelorMittal es de una torpeza extrema» por esa inseguridad jurídica y añadió que el gobierno local busca «transmitir tranquilidad» estando «lejos de este tipo de afirmaciones», concluyó Mitre.

Por su parte, el diputado de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, instó al presidente autonómico, Adrián Barbón, a «que aclares si su gobierno respalda la propuesta de nacionalización» que defiende el PSOE de Gijón.