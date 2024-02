Preacuerdo en el convenio de ArcelorMittal

Los comités de ArcelorMittal en Avilés, Veriña y Aboño decidieron suspender las jornadas de huelga previstas para el martes y viernes próximos y posponerlas para los días 19 y 22 una vez que ayer una mayoría sindical de ArcelorMittal (integrada por UGT, CC OO y USO) alcanzaron en el servicio de mediación (Sasec) un preacuerdo con la empresa sobre el convenio colectivo para 2022-2025 y después de que la dirección de la compañía siderúrgica haya convocado la mesa de empleo para el próximo jueves. El entendimiento alcanzado ayer sobre el convenio está supeditado a que concluya la negociación colectiva en su conjunto, que pasa por pactar la salida de personal de mayor edad y la conversión de contratos eventuales en indefinidos, entre otros aspectos.

El preacuerdo incluye, entre otras mejoras, el paso de contrato individual a dentro del convenio, regulación de 16 horas de libre disposición para el personal que trabaja con el sistema de cinco equipos a tres turnos, posibilidad de acogerse a la jornada de verano del 15 de junio al 15 de septiembre, plus de jornada partida, incremento económico de las horas de formación, la ayuda especial (desde enero de 2022), seguro colectivo por incapacidad para los trabajadores que se incorporaron a partir de 2000, plus de domingo y bolsa de navidad, cobro en septiembre del plus por partir vacaciones, mejora del complemento de traslado, regulación de la bolsa de eventuales, nueva prueba de acceso a mantenimiento, etcétera.

En el acuerdo marco para el conjunto de las factorías del clúster Asturias (afecta a cuatro regiones) ya se habían pactado en mayo los incrementos salariales, permisos retribuidos, antigüedad y otras mejoras.