"El campo asturiano debe profesionalizarse: hay que saber hacer buen queso, pero también leer un balance"

Resulta llamativo que dentro de una discreta casita de dos plantas situada en La Peral, una aldea de unos 200 habitantes en el pequeño concejo de Illas, se produzca uno de los quesos más famosos de Asturias. Pero así es. Y lleva sucediendo desde que Antonio León Álvarez (1880-1987) fundara la fábrica en 1923. Con una producción anual de 150 toneladas, los quesos azules de La Peral han sido degustados en recepciones de la Casa Real, en cócteles de cumbres políticas europeas y en programas de televisión como "Masterchef". Dentro de España, sus ventas se concentran en Asturias y en ciudades como Madrid, y poco a poco van penetrando en mercados de Europa, América e incluso Oceanía. La tataranieta del fundador, Noemí López González (Oviedo, 1998), primogénita de la quinta generación, entró en el negocio familiar en 2020 y actualmente es su directora de calidad. Y aunque no tiene empacho en seguir poniéndose el uniforme blanco para salar y voltear los quesos, reconoce que lo que más le gusta es la gestión empresarial. Así lo demuestran los papeles y notas que cubren la mesa de su despacho de la quesería, donde prepara los próximos pasos del negocio mientras su madre, Patricia, atiende en la tienda del vestíbulo a los clientes que se acercan a la aldea para comprar unas porciones. Noemí López habla para LA NUEVA ESPAÑA dentro de la serie quincenal de entrevistas que, bajo el título de "El relevo", presenta a las nuevas generaciones de las principales empresas familiares de Asturias.

–En su niñez, ¿la empresa estaba muy presente en la vida familiar?

–Sí, de hecho mi hermana y yo aún bromeamos con la frase "¿pidió este?", que se la escuchábamos continuamente a mi padre cuando él preguntaba si sus clientes habían hecho pedidos. Cuando éramos pequeñas no sabíamos ni siquiera qué quería decir, pero lo repetíamos, y ya según crecimos fuimos conociendo a todos los clientes de la empresa. O la frase "¿ya llegó el camión?", que también se oía mucho. Por eso, cuando empecé a trabajar aquí, no era entrar en un mundo desconocido, sino todo lo contrario. Lógicamente tuve que aprender mucho, pero había cosas que para mí ya eran de sentido común.

–¿Siempre tuvo claro que se iba a dedicar a esto?

–La verdad es que no [ríe], aunque siempre digo que, cuando tenga hijos, me gustaría que la historia familiar continuara. Porque lo cierto es que desde muy pequeñita recuerdo acompañar a mi padre a Oviedo a la Feria de la Ascensión, e ir con él era mi máxima ilusión. De hecho, todavía hoy hay señoras de Oviedo que me recuerdan. Y de pequeña muchas tardes venía a la fábrica a raspar queso con mis padres, por lo que la empresa siempre ha sido para mí un entorno natural. Lo que pasa es que, en un principio, tras acabar el instituto quería estudiar Biología, porque me gustaban mucho los animales. Pero de primeras no entré en la Universidad de Oviedo, por lo que escogí Ciencia de los Alimentos, que se estudiaba en León y tenía ciertas similitudes. Ademas, un profesor de esa carrera había venido a la quesería cuando yo estudiaba segundo de bachillerato y me lo sugirió. Hice el trabajo de fin de grado sobre nuestro queso, para así aprovechar la información. Cuando acabé la universidad, mi abuela Esther estaba súper contenta y me animó a empezar a trabajar en la empresa.

LA EMPRESA Un productor centenario. Quesos La Peral fue fundada en 1923 por Antonio León. Actualmente elabora los quesos Estrella (vaca), Peralzola (oveja), Peñoceo (cabra) y Peperal (vaca).

Quesos La Peral fue fundada en 1923 por Antonio León. Actualmente elabora los quesos Estrella (vaca), Peralzola (oveja), Peñoceo (cabra) y Peperal (vaca). 150 toneladas de queso. Es la producción que sale cada año de La Peral en los diferentes formatos de sus quesos.

Es la producción que sale cada año de La Peral en los diferentes formatos de sus quesos. 8 empleados. En la plantilla figuran Noemí López, sus padres y su tío Emilio. Además, hay otros cuatro trabajadores.

En la plantilla figuran Noemí López, sus padres y su tío Emilio. Además, hay otros cuatro trabajadores. 1 millón de litros de leche al año. La mayor parte del suministro lácteo procede de vaca asturiana, y algo de oveja.

La mayor parte del suministro lácteo procede de vaca asturiana, y algo de oveja. 10% de producción que se exporta. El queso se vende en países como EE UU, Reino Unido, Australia o Colombia.

–¿Comenzó ya en el departamento de calidad?

–Sí, aunque he hecho de todo, porque en realidad aquí todos hacemos de todo, somos ocho personas. Al ser una empresa pequeñita, todavía quedan muchas áreas por explorar, y yo realmente a lo que me dedico ahora es a analizar nuevos proyectos. He descubierto que lo que me apasiona es la gestión y administración de la empresa. Me gusta hacer papeles, pero no los que suelen manejar los que estudian mi carrera, que suelen estar relacionados con inspección de calidad alimentaria, sino papeles de inversiones, planes...

–¿Y cuáles pueden ser esos siguientes pasos? ¿Aumentar las dimensiones del negocio?

–Desde luego, yo no quiero un gran salto de escala muy rápido, porque estoy segura de que saldría mal. La idea sí sería aumentar producción, pero sin descuidar la faceta artesanal. Hay que tener en cuenta que aquí todo el tratamiento del queso se hace a mano: el salado, el volteo, la partición para venderlo en porciones de diferentes tamaños, el envasado... Para mí, esa labor artesanal es uno de nuestros valores, al igual que el hecho de que seamos empresa familiar. Y también cuidar mucho la atención a cada persona, porque nuestros trabajadores viven en los pueblos de alrededor. Si empiezas a meter grandes máquinas y a prescindir de gente, entras en una dinámica en la que sólo ves números.

–¿A qué cree que se debe que una empresa tan pequeña tenga un producto tan conocido?

–Bueno, son varios factores. Está claro que las generaciones anteriores han hecho una gran labor. Y, además de haber creado un buen producto, mi abuela tiene una gran facilidad para la comunicación. Hay que dar imagen de ser un fabricante serio, que hace las cosas bien y cuida el producto y el entorno. Nosotros siempre hemos trabajado con leche de vaca asturiana. Si de repente te pones a importar leche de Francia, pues no sé, puedes transmitir cierta imagen de pesetero... Creo que la clave es la integridad de las personas que están detrás del negocio.

–¿Cuál es su clientela?

–Tenemos de todo, aunque la mayoría son cadenas de distribución alimentaria. También, por supuesto, negocios de hostelería y, en menor medida, consumidores particulares, a los que vendemos "online" y en nuestra tienda.

–¿Qué parte de su producción exportan?

–Aproximadamente el 10%. Acabamos de arrancar en Colombia. Pero sobre todo exportamos a Estados Unidos, Reino Unido, e incluso países como Australia. Nos introducen los intermediarios y también nos movemos en ferias internacionales. Ahora en febrero vamos por primera vez al "Salon du Fromage", en París.

Una amante de la familia y la naturaleza A los 18 años, en Luanco, Noemí López González se hizo un tatuaje de trisqueles asturianos en el brazo izquierdo. Pero no fue una gamberrada adolescente: «Lo hice después de pedir permiso a mis padres». La anécdota muestra que la empresaria illana es, como ella misma dice, «una persona súper familiar»: «Estoy mucho con ellos y me gusta dedicarles tiempo». Además, López disfruta de los paseos en la naturaleza, del mar y de los animales (tiene una perra y dos gatos). Nacida el 28 de enero de 1998, vive en Piedras Blancas, aunque lo más habitual es encontrarla en La Peral, donde trabaja y vive su familia (la casa de sus padres está pegada a la quesería). Estudió en el IES La Magdalena de Avilés y se licenció en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León. Hace un año empezó un máster en administración de empresas en EAE Business School. Tiene una hermana pequeña, Alba, que estudia Enfermería.

–¿Es complicado competir en los mercados exteriores?

–Sí, porque la competencia es brutal, y el queso azul no es un bien necesario, sino un poco gourmet. Tampoco es un queso fresco, que suele gustar a todo el mundo. Y luego nosotros no tenemos capacidad logística y de distribución; somos productores. Hasta la fecha hemos sido productores. De aquí en adelante, Dios dirá...

–No descarta dar el salto a la distribución...

–Bueno, veremos... Hay que ir poco a poco, porque yo no puedo prometer el oro y el moro a los clientes y luego quedarme sin quesos. Tenemos la capacidad y la infraestructura que tenemos. Mi idea, como decía antes, es aumentar un poco la escala de producción, pero sin perder la esencia artesanal. Pero insisto en que tiene que ser paso a paso, no de la noche a la mañana.

–El negocio ha cambiado mucho respecto a las anteriores generaciones...

–Sí, es muy diferente. Ahora hay que ser plenamente consciente de cada paso que se da, porque la competencia es exagerada. Hay que estar muy pendiente de las ferias internacionales, tenemos que que ir allí para que nos conozcan. También hay que estar muy pendiente de las certificaciones de calidad e intentar acceder a ayudas públicas para hacer las inversiones necesarias. Todo eso tiene un trabajo detrás. Digamos que antes el grueso del negocio era la labor manual, la elaboración del queso, y ahora tiene un enfoque más empresarial. Los últimos años, además, han sido complicados.

–¿Por qué?

–El aumento de los precios de los alimentos para los animales, el de la leche, los problemas de abastecimiento... Y no todas esas subidas las repercutimos en los precios finales. Es un sector con unos márgenes súper ajustados, donde compites al céntimo.

–¿Cómo ve su sector en Asturias?

–Creo que hay que cuidar el campo asturiano. Si se acaba el relevo generacional, ¿de dónde sacaremos la leche? Porque yo, como empresa, vendo que mi producto está hecho con leche del Paraíso Natural, es un valor añadido mío. ¿Qué pasaría si, como decía antes, tengo que empezar a comprar leche de otro país? El sector quesero tiene un gran peso en la región, no todo es el turismo. Indudablemente, necesitamos que se profesionalice el sector. Es un punto súper esencial. Es necesario que en Asturias haya una escuela profesional de quesería, pero no sólo desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos, sino que ofrezca todos los conocimientos para saber manejar un negocio. Porque es caótico saber hacer muy bien un queso pero no saber leer un balance.