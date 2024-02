El presidente del Principado, Adrián Barbón, se mostró ayer «sorprendido» después de que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamara al Gobierno de España «decisiones inmediatas» y «soluciones reales» para que ArcelorMittal materialice las inversiones en descarbonización previstas en Asturias y exigiera también, al propio Barbón, que «presione» al ejecutivo de Pedro Sánchez. «Yo creo que a quien hay que exigirle también es a la empresa», replicó Barbón. FADE, que tiene un representante de ArcelorMittal en su consejo ejecutivo, urgió anteayer al Gobierno de España a que garantice un precio de la energía estable y competitivo para que la siderúrgica pueda abordar su plan de inversiones de 1.000 millones de euros para fabricar acero verde en Asturias. «Dan a entender que el Gobierno de Asturias no ha venido defendiendo permanentemente el tema de Arcelor ante el Gobierno de España. ¿Alguien cree que el Gobierno de España no habría tenido las posiciones que tuvo –todas las reuniones, todos los compromisos, los 450 millones de euros de ayuda...– si no hubiera sido a petición del Gobierno de Asturias?», se preguntó Barbón antes de «agradecer la sensibilidad del Gobierno de España» con este asunto. El presidente del Principado contrapuso la acción del gobierno de Pedro Sánchez con la de su antecesor Mariano Rajoy, que «no se reunió ni una sola vez con los dueños de ArcelorMittal mientras que Sánchez, desde que es presidente, se ha visto con ellos, de una forma u otra, siete u ocho veces», señaló. Barbón considera que las miradas deben dirigirse a la multinacional siderúrgica y no al Gobierno de España. «Hay que decirle a la empresa que los pactos están para cumplirlos. Conseguimos la mayor ayuda a una empresa en estos momentos: 450 millones de euros. Y si sumamos además las ayudas que le ha dado el Gobierno de Asturias estamos hablando de que podría recibir más de 500 millones para su proceso de descarbonización y, ¡hombre!, querer culpar al Gobierno de España de un convenio que no está cumpliendo una empresa... yo creo que a quien hay que exigirle también es esa empresa», afirmó Barbón, que reiteró que el Gobierno de Asturias está trabajando de la mano del Ministerio de Industria. «Es normal que a la empresa se le pida que cumpla el protocolo de actuación», insistió.

Los sindicatos. El jueves Barbón se reunirá con la presidenta de FADE, pero también con representantes de CC OO y UGT, que si bien comparten con FADE la necesidad de que el Gobierno de España rebaje los costes energéticos, también exigen a Arcelor que cumpla su compromiso. «Es completamente exigible al Gobierno de España que ponga en marcha todos los incentivos que sean necesarios para tener unos costes energéticos competitivos al igual que hacen el resto de los países de la UE; pero al mismo tiempo es exigible a la empresa pedirle responsabilidad y que cumpla con los acuerdos a los que llegó para recibir esa ayuda de 450 millones y que no ande continuamente jugando con Asturias y con los asturianos», señaló Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias. «Hace muchos años que venimos demandando unos precios de la energía competitivos para la industria electrointensiva, pero la tarifa eléctrica no es determinante en este caso porque el marco actual es el mismo que cuando ArcelorMittal acordó la inversión. FADE toca de oído», señaló Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria. «Arcelor ha adoptado una posición ventajista y lo que consideramos nosotros es que la transformación de la siderurgia asturiana debe hacerse con o sin Arcelor», añadió. El Gobierno de España. El ministro de Industria, Jordi Hereu, llamó ayer a que administraciones y empresas trabajen «de forma dialogada, ordenada y justa» para hacer compatibles competitividad y protección del medio ambiente. Anunció que ya han recibido100 solicitudes para el PERTE de descarbonización. Las asambleas de CC OO mantienen la huelga en ArcelorMittal pese a su desconvocatoria por los comités La asamblea de afiliados de CC OO en las plantas de ArcelorMittal decidieron ayer mantener los paros anunciados para hoy y el viernes, así como epara el lunes y sábado de la semana próxima, pese a que la mayoría sindical en los comités de Avilés, Gijón y Parque de Carbones decidió suspender las dos primeras jornadas para dar margen a la negociación. La suspensión de los paros de los días 6 y 9 fue decidida por la mayoría sindical tras el preacuerdo alcanzado el viernes por UGT, CC OO y USO con la empresa sobre el convenio de Asturias, y una vez que la compañía convocó la mesa de empleo para el jueves 8. Los comité anunciaron que, de no haber acuerdo, volverán a convocar ambos paros para los días 19 y 22. Las asambleas de CC OO respaldaron con el 87,12% de los votos el preacuerdo. Sin embargo, decidieron por mayoría absoluta mantener los paros de hoy y el viernes, así como las dos jornadas de huelga que había convocado este sindicato en solitario para los días 12 y 17. La asamblea decidió que, tras una espera desde 2022 para la firma y entrada en vigor del convenio, solo desconvocará total o parcialmente las jornadas de huelga si se produce la aplicación del convenio de modo efectivo antes del 1 de marzo, incluyendo el abono de las cantidades relativas a actualizaciones y atrasos correspondientes en la nómina de febrero. Para que esto ocurra, el preacuerdo de convenio debe elevarse al rango de acuerdo, y UGT, CC OO y USO supeditaron este paso a que se alcance antes un entendimiento en la mesa de empleo sobre la salida del personal de más edad y la conversión de contratos eventuales en fijos.