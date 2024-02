El acceso de Renfe a las líneas de alta velocidad francesas va más despacio de lo que desea tanto la compañía ferroviaria como el Gobierno de España, y eso está provocando una escalada de críticas entre ambos países. El objetivo era que la empresa pública española pudiera competir operando en la línea Barcelona-París antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la capital gala el próximo verano, pero no lo cupmlirá. El presidente de Renfe, Raül Blanco, ya descarta que ese plazo se pueda conseguir porque "hay cosas que no dependen de Renfe", como la homologación de los trenes de Talgo en Francia, y anticipa que el estreno será más bien para el último trimestre del año.

Más duro ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. España está sufriendo una estrategia "desleal" por parte de Francia, que pone "trabas continuamente" a la puesta en servicio de los AVE de Renfe en la línea que llega a París, ha dicho en una entrevista en Antena 3 este jueves. Su Ministerio dice haber constatado que Francia le está dificultando la homologación de los trenes.

Puente ha lamentado esta actitud, especialmente si se tiene en cuenta que la empresa ferroviaria pública francesa, SNCF, ya opera en España desde 2021 a través de Ouigo. "Ellos trabajan aquí en un escenario que ya nos gustaría a nosotros y eso es una estrategia desleal. Ya se lo he dicho a la comisaria de Transportes en Bruselas, que necesitamos competir en igualdad de condiciones", ha señalado.

Francia rechaza las críticas

París niega la mayor. "Las acusaciones de competencia desleal vertidas contra Francia en el sector ferroviario crean una polémica inútil y no son justas", aseguran a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes diplomáticas francesas. El modelo de trenes del que dispone ahora Renfe en Francia "posee un sistema de señalización que no es compatible con el que se usa desde hace décadas en la línea Lyon-París". Ese es el motivo por el que la empresa española se ha equipado con un nuevo modelo de tren, que ahora está en proceso de homologación en Francia y al nivel europeo. "No hay, pues, ninguna traba, sino unas realidades técnicas", arguyen.

Ponen como ejemplo a Trenitalia, compañía italiana que opera en el mercado francés gracias a que "que tomó medidas antes" y se equipó con trenes compatibles con el sistema de señalización que existe en el trayecto París-Lyon y efectúa un servicio en esta línea "desde hace ya varios meses". Y las fuentes diplomáticas galas también apuntan el caso de Ouigo, que en España usa trenes que no son compatibles con el sistema de señalización con el que está equipada la línea Madrid-Sevilla, y está realizando los ajustes necesarios, "que son costosos y que no le permitirán llegar a Sevilla hasta finales de este año".

Presión de España a Francia

La entrada de nuevos rivales frente al antiguo monopolio de Renfe ha provocado una histórica sacudida comercial en el gran negocio del tren de alta velocidad en España. La liberalización ferroviaria ha hundido el precio medio de los billetes, ha disparado la oferta de trenes y ha catapultado el número de pasajeros en los grandes corredores del tren, acabando con el antiguo tradicional del avión.

El grupo estatal Renfe se encontró primero con la competencia directa de Ouigo -propiedad de la compañía pública francesa SNCF-, desde 2021, y después con la de Iryo -controlada por la también estatal italiana Trenitalia (45%) y por las españolas Air Nostrum (31%) y Globalvía (24%)-, desde 2022. Ambas compañías dominadas por grupos extranjeros han entrado en los grandes corredores de Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur, los mejores y más atractivos del mercado español.

Las facilidades con que se han encontrado los nuevos competidores para entrar en el mercado español gracias a la liberalización no se están viendo correspondidas en los planes de Renfe para impulsar con fuerza su desembarco en la alta velocidad en Francia, alegan desde España. Renfe acumula ya un gran retraso en su objetivo de empezar a operar la ruta Barcelona-París y se está enfrentando a lo que consideran una lentitud administrativa por parte de las autoridades francesas que está generando malestar en el sector ferroviario español, y que también está llevando al Gobierno español a reclamar al Ejecutivo francés igualdad de condiciones.

Renfe, objetivo Paris

Durante una década y hasta finales de 2022, la conexión Barcelona-París la operaban de manera conjunta Renfe y SNCF a través de una sociedad controlada a partes iguales (Elipsos), pero el grupo galo rompió la alianza y se lanzó a explotarla en solitario. Renfe lleva desde entonces intentando lanzar su propia ruta Barcelona-París para competir con su antiguo socio. Lleva desde entonces sin conseguirlo. Y lleva todo este tiempo alimentándose dentro de la compañía española la sensación de agravio por el desequilibrio entre la facilidad con que desembarcó Ouigo en España (hace ya casi tres años) y las dificultades burocráticas con que se topa para estrenar la ruta con la capital francesa.

Renfe inició su operativa en el mercado francés el pasado verano con el lanzamiento de la ruta Barcelona-Lyon y la Madrid-Barcelona-Marsella, pero su gran objetivo es estrenarse en el verdadero negocio de la alta velocidad gala con la conexión Barcelona-París. La compañía española ya no mantiene como objetivo tener operativa la ruta el próximo julio, antes de que empiecen los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París, y se conforma con conseguirlo antes de que termine 2024.

El nuevo retraso ha puesto en alerta al Gobierno, que ha estado insistiendo al Ejecutivo galo en la necesidad de impulsar de una vez un entorno de liberalización ferroviaria. “El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha trasladado de forma recurrente al Gobierno francés la importancia y los beneficios para sus ciudadanos que implica que Renfe pueda operar en la ruta París-Lyon en las mismas condiciones que el operador ferroviario francés presta servicio en nuestro país, en un mercado ferroviario abierto a la competencia”, indicaron fuentes oficiales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que confirman que la intención es mantener la presión hasta conseguir el objetivo.

El ‘ok’ a los trenes de Talgo

Tras varios encontronazos previos (con quejas españolas ante la Comisión Europea y ante las autoridades galas de competencia), el Gobierno francés se comprometió en la última cumbre bilateral España-Francia, celebrada en enero de 2023, a facilitar que Renfe estuviera operando la ruta con París antes del fin del pasado año, agilizando los procesos de homologación de los trenes que pretende utilizar Renfe en el mercado francés. Una certificación de los convoyes que sigue sin obtenerse y para cuya obtención no existen plazos concretos. Y hasta que los trenes no estén homologados, Renfe no puede conseguir el preceptivo certificado de seguridad para la conexión con París.

Renfe inicialmente activó el proceso de certificación para operar en Francia con trenes del modelo de la S-100, fabricado precisamente por el grupo francés Alstom y suponiendo que facilitaría los trámites. Pero las autoridades francesas rechazaron la homologación para la ruta de alta velocidad con París. Ahora Renfe está a la espera de que la española Talgo consiga la certificación de su modelo S-106 (el famoso Avril, que acumula también grandes retrasos) para poder utilizarlo en la ruta Barcelona-París.

El principal problema que está encontrando la dupla Talgo-Renfe para obtener las autorizaciones para poder operar hasta París se debe al incompleto despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) en la red francesa. Un retraso en el despliegue que está suponiendo una ventaja competitiva para la pública SNFC, que tiene acceso a una tecnología cautiva en las líneas francesas y que tiene en su mano dar el visto bueno a su utilización por parte de otros operadores.