La patronal FADE y los sindicatos se unen en un frente común con Barbón en defensa de la siderurgia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, la patronal FADE y los dos principales sindicatos CC OO y UGT activaron ayer la formación de un "frente común" para "garantizar la siderurgia integral en Asturias", o lo que es lo mismo, intentar por todos los medios que ArcelorMittal apruebe el proyecto para descarbonizar sus altos hornos de la fábrica de Veriña (Gijón) mediante un sistema de reducción directa de hierro (DRI), para lo que cuenta con ayudas públicas de 450 millones de euros.

La creación de dicho frente, que los sindicatos llevan varias semanas reivindicando, tuvo ayer su "pistoletazo de salida" con las reuniones que Barbón mantuvo por separado con la presidenta de FADE, María Calvo, y con los responsables regionales y sectoriales de CC OO y UGT.

Cada encuentro duró aproximadamente una hora y en ambos también participó la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí, quien remarcó la necesidad de que el Ministerio de Industria "arranque" una decisión a la multinacional para que aclare sus planes. "No hay plazos definidos, pero tiene que acabar tomándose una decisión y esto no se puede posponer eternamente", afirmó.

"Llevamos días afrontando la necesidad de crear un frente común con la sociedad asturiana y los partidos políticos para garantizar la siderurgia integral en la región, y el presidente del Principado nos ha trasladado que, evidentemente, él va a liderar ese frente común", aseguró Martínez. En caso de que la compañía decida no acometer la inversión anunciada en 2021, propuso el sindicalista, "debe aprobarse una ley de industria que declare como estratégico el sector del acero e impida a las multinacionales hacer chantajes". Y en caso de que la ley no salga adelante, "no se debe descartar absolutamente ningún mecanismo para que Asturias siga produciendo acero".

"Nacionalización"

Aunque Martínez no verbalizó la palabra "nacionalización" como uno de esos mecanismos, Manzano lo hizo: "Sí, entre esas posibles medidas está también la nacionalización". "No se puede permitir que no se haga el proceso de descarbonización; y si se trata de conceder tantas ayudas a fondo perdido que nos cuesta tanto a todos los ciudadanos, quizá vale más que sea nuestra", señaló el responsable de CC OO. "Que se haga este proceso con o sin la familia Mittal al frente de la siderurgia de Asturias debe ser un hecho y es uno de los objetivos del frente que hoy constituimos", remarcó.

La presidenta de FADE, María Calvo, indicó que no comparte la nacionalización como método para amarrar la producción de acero en la región, pero sí resaltó "la importancia de defender conjuntamente la siderurgia en Asturias, en esto estamos todos". E insistió en que "la empresa debe disponer de energía eléctrica de forma estable y a precio competitivo para que todo llegue a buen puerto".