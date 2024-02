El Serafín Abilio que describen los que lo conocieron: dialogante, respetuoso, trabajador

Dialogante, respetuoso con sus interlocutores, trabajador y preocupado por las causas sociales. Con estas pinceladas dibujaron este domingo a Serafín Abilio Martínez Fernández algunas de las personas que le conocieron a fondo, buena parte de las cuales acudieron al tanatorio ovetense de Los Arenales para expresar sus condolencias a la familia del empresario.

José Ramón García Saiz, alcalde de Ribera de Arriba durante 32 años, tuvo un prolongado trato son Serafín Abilio Martínez por razón de vecindad dentro del concejo, pues el fallecido nació en Entrepuentes y vivió luego en Las Segadas. "Le conocí como vecino, como empresario y como presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon)", señaló. Además, la Fundación Laboral de la Construcción, una de las grandes obras de Abilio Martínez, tiene su sede en El Caleyu, en Ribera de Arriba. "Era una persona muy cercana, muy dialogante y muy dedicada a servir a la sociedad y a todo lo que le rodeaba: una persona muy difícil de olvidar", indica José Ramón García, quien agrega que "siempre estaba dispuesto a intermediar para ayudar a los que le rodeaban".

Jeremías Dos Santos Zapico, en su responsabilidad de secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CC OO de Asturias durante 27 años (1992-2019), mantuvo una estrecha relación con el empresario: "Tuvimos nuestras diferencias, pero terminé apreciando en Serafín una persona que sabía debatir, defender sus ideas y también respetar profundamente a la parte que se encontraba al otro lado de la mesa". Y añadió: "Quería evitar el conflicto y resolver las cosas mediante el entendimiento y la negociación: sentarse, hablar y hablar y negociar. Respetaba profundamente el papel que las organizaciones sindicales tenían que desempeñar. Eso fue generando un gran aprecio y cariño entre los dos".

El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, dijo que el empresario "ayudó a modernizar el sector de la construcción en Asturias impulsando, junto a las organizaciones sindicales, un modelo de relaciones laborales, que dio su fruto en la creación de la Fundación Laboral de la Construcción, en su momento fue pionera".

Otro veterano sindicalista, éste de UGT, Eduardo Donaire, actualmente miembro del Consejo Económico y Social de España, se deshizo en elogios hacia un empresario con el que llegó a congeniar y frecuentar incluso después de la jubilación. "Todo lo que tengo que decir de él es positivo. Llegué a acuerdos con él y establecimos una buena relación. Siento una gran pena de que no esté ya entre nosotros. Fue de los empresarios asturianos que más aportaron a esta región, con una preocupación constante por la formación, la profesionalidad y eliminar la siniestralidad. Era una buena persona, alguien con el que se podía hablar", dijo.

Serafín Abilio Martínez era presidente de la Fundación Cruz de los Ángeles. Desde muy joven comenzó a colaborar con el Padre Ángel García en su labor altruista. "Es como si se me hubiese muerto un familiar. Era un gran tipo, con él me iba al fin del mundo. Y además una buena persona, de esos santos de al lado, como diría el Papa Francisco. No creo que tuviese un solo enemigo. Siempre tenía una sonrisa. Este lunes estaré en Oviedo para rezar con él y acompañar a la familia", aseguró el Padre Ángel.

Otra persona que sintió en lo más hondo la muerte del empresario fue Isidro Fernández Rozada, expresidente del PP, que también colabora en la Cruz de los Ángeles. "Es un golpe de tal naturaleza que casi no puedo hablar. Lo vi hace cinco días por la calle. Es toda una vida con Serafín Abilio, desde el año 1977, cuando coincidimos en política, yo en Alianza Popular y él en UCD y CDS. Era una persona de una gran vitalidad y capacidad de trabajo, de ideas firmes y una gran humanidad", resumió.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, también expresó sus condolencias: "Es una pérdida tanto para el sector de la construcción, por el que tanto hizo, como para la sociedad asturiana. La suya fue una vida de entrega y compromiso con Asturias, fue un firme defensor del potencial de nuestra región para avanzar, y un político en uno de los momentos clave para la historia de nuestra democracia como fue la Transición".

José Luis Corzo es empresario de la construcción: "Conjuntamente con Serafín creamos la Confederación Asturiana de la Construcción. Con los sindicatos se discutía mucho, pero con perseverancia se llegaba a entendimientos", corroboró. Corzo destacó como característica definitoria de Serafín Abilio Martínez que "era un trabajador impresionante".

Armando Adeba evocó casi 44 años de amistad con el empresario: "Se ha ido eso que en Asturias llamamos un paisano, con todo lo que eso significa", destacó. Adeba fue el primer director general de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), entre 1988 y 2019. "Mucha gente recordará a Serafín por su faceta empresarial o su papel en la FLC, pero sobre todo era una persona muy preocupada por las causas sociales, por los colectivos desprotegidos", indicó. Apoyó al Padre Ángel, y también a un grupo de médicos investigadores que trabajaban sobre el asma y el cáncer, para lo que impulsó la Fundación Inclínica para la Investigación Clínica-Neumológica y Carcinogénica, de la que fue presidente.

María Calvo, presidenta de Fade, dijo por su parte: "Lamento mucho el fallecimiento de un una persona buena, conciliadora, y que contribuyó de forma decisiva al asociacionismo empresarial y a la importancia del sector de la construcción en nuestra región. Era un hombre moderado, siempre dialogante, pero de ideas claras. Fue un gran defensor de la importancia de las instituciones que nos hemos dado tras la Constitución, y logró grandes consensos en épocas muy difíciles. Son lecciones que no deberíamos olvidar".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, distinguió entre el político y el empresario. "Fue el hombre de Suárez en Asturias, uno de los referentes del centro político, un lujo para quienes hicimos política en los años de UCD y el CDS. Era un hombre liberal en lo económico y progresista en lo social", indicó. "Y también un gran conocedor de la realidad económica asturiana. Fue un defensor del colectivo empresarial, pero con espíritu de pacto. La Fundación Laboral de la Construcción fue como un hijo para él. Plasmó aquí algo que había visto en Italia. Tenía un talante negociador, siempre duro, pero sabía negociar", añadió.

Y José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, indicó que el fallecido "fue un gran hombre, uno de los grandes empresarios que lograron la transformación de esta región y trabajó desde el asociacionismo por lograr una Asturias mejor para todos".