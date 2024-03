CSI, condenada por vulnerar la libertad sindical al expulsar a una afiliada

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) ha sido condenado por el juzgado de lo Social número 3 de Gijón a readmitir a una afiliada que fue expulsada del sindicato y a indemnizarla con 50.000 euros al considerar el fallo que la decisión vulneró el derecho a la libertad sindical. Contra el fallo cabe recurso.

El sindicato desvinculó a la afiliada alegando que había aparecido como promotora de otro sindicato, Red de la Clase Trabayadora (RCT). El fallo dice que no hay impedimento legal para la afiliación doble y que los estatutos de CSI no prevén esta circunstancia como causa de expulsión, que la decisión la tomó un órgano sin competencia y que la afectada careció de mecanismos de defensa. Agrega que la afiliada reclamó las cuentas de CSI, que la sección sindical a la que pertenece apoyó la candidatura alternativa La Clase Trabayadora y que se evidencia, dice, que CSI no permite el espíritu crítico y la libertad de expresión.