El Eurogrupo reclama presupuestos “ligeramente contractivos” en 2025

Los borradores presupuestarios de los países de la Eurozona para 2025, que los gobiernos tendrán que elaborar en base a las nuevas reglas sobre deuda y déficit público acordadas en febrero pasado, tendrán que ser “ligeramente contractivos”, según del Eurogrupo. "Esto sería lo adecuado a la luz de las actuales perspectivas macroeconómicas, la necesidad de reforzar la sostenibilidad fiscal y de apoyar el proceso actual de desinflación, al tiempo que la política (económica) debe ser ágil en vista de la incertidumbre reinante”, señala la declaración acordada este lunes por los ministros de economía y finanzas de la Eurozona.

Los gobiernos tienen hasta el 15 de octubre para remitir sus planes presupuestarios a la Comisión Europea y que tendrán que elaborar en base a la nueva arquitectura fiscal. Presupuestos que exigirán ajustes y contención en el gasto público. Concretamente, los Estados con una deuda superior al 60% o un déficit superior al 3% del PIB tendrán que realizar “ajustes fiscales diferenciados y basados en el riesgo” aunque igualmente importante será que “el tan necesario ajuste fiscal no provoque recortes de la inversión”, ha advertido tras la reunión el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, que ha llamado a “no repetir los errores de hace una década” y aprovechar los fondos Next Generation EU.

“Muchos Estados miembros que tienen altos niveles de deuda van a tener que hacer esfuerzos adicionales para reducir sus déficits y desarrollar salvaguardas que les permitan absorber shocks inesperados”, ha añadido el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad y ex ministro de finanzas luxemburgués Pierre Gramegna, que ha instado a los gobiernos a reducir los gastos menos productivos, como las medidas de apoyo a la energía, pero evitar reducir las inversiones públicas. “Solo si conseguimos no reducir las inversiones públicas avanzaremos. Si no, no conseguiremos potenciar la competitividad europea”, ha indicado.

Senda fiscal

Antes de enviar el borrador presupuestario los gobiernos tendrán que remitir a Bruselas --el 20 de septiembre-- su senda fiscal de ajustes a cuatro años, ampliable a siete si se comprometen a hacer reformas e inversiones para impulsar el crecimiento en línea con los objetivos de la transición verde, digital o defensa. Se trata, según ha admitido el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, de un calendario “muy ajustado” y todo un “desafío” que obligará a trabajar “durante el verano”.

En su declaración, los países de la Eurozona se comprometen a redoblar esfuerzos para “mejorar la eficacia, la calidad y la composición del gasto público” y, tal y como ya anunciaron en diciembre pasado, a eliminar gradualmente las medidas de apoyo a la energía restantes lo antes posible durante este 2024. “Utilizaremos los ahorros correspondientes para reducir el déficit público”, asegura la declaración pactada que confirma que tendrán en cuenta estos compromisos a la hora de preparar los planes fiscales y estructurales a medio plazo y el futuro presupuesto.

Mercado europeo de capitales

Los países de la Eurozona también han conseguido acordar una declaración sobre la necesidad de lograr un mercado europeo de capitales más integrado porque es crucial para promover el mercado único, atraer inversiones e impulsar la competitividad global de la UE, la innovación, el crecimiento sostenible y la creación de empleo, particularmente en un momento en el que Europa se puede quedar rezagada a nivel mundial.

"Es urgente convertir los mercados de capitales europeos en mercados competitivos a escala mundial. La UE necesita un mercado de capitales que pueda canalizar el ahorro nacional y el capital extranjero libre y eficazmente hacia empresas innovadoras, permitiéndoles convertirse en motores del crecimiento a largo plazo y, en última instancia, ayudar a la UE a convertirse en líder mundial de la innovación y las nuevas industrias", advierte el Eurogrupo sobre un área que consideran debe ser prioritaria en la nueva legislatura 2024-2029.