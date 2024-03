Asturias debe potenciar los servicios para dinamizar su PIB, según Caixabank

Los cuatro sectores con mayor dinamismo en este momento en España son los de la información y las telecomunicaciones, los servicios sanitarios y sociales, el transporte y la logística, y el turismo, y son las actividades que debe potenciar Asturias para impulsar su crecimiento, según el diagnóstico de Caixabank Research, el servicio de estudios de la entidad financiera que acaba de difundir su pronóstico para la economía regional este año. Se trata de que la economía asturiana "no sea tan dependiente de la industria pesada y de la extractiva", explicó el economista asturiano Pedro Álvarez Ondine, miembro de Caixabank Research.

El aumento de los servicios no tiene que entrañar, precisó, la merma de la industria, que es la que ahora está lastrando el crecimiento asturiano por ser el sector más afectado por los problemas de suministros, comercio internacional y energía. "Aunque la crisis energética quedó atrás, sus precios para la industria siguen siendo altos", indicó.

Álvarez Ondine señaló que, a la inversa, "Asturias se ha diferenciado muy positivamente en los dos últimos años por su sector turístico, tras el covid y el afán de encontrar sitios tranquilos, lejos de la masificación, y la búsqueda de destinos verdes y rurales".

El economista de Caixabank Research destaca que "Asturias está en cabeza por el aumento de las estancias hoteleras (pernoctaciones), con una cifra el 7% superior a 2019" y "es la comunidad que más ha crecido desde entonces en la captación de turistas extranjeros: ha aumentado el 22%. Es un dato brutal".

Estas cifras avalarían el potencial de Asturias para el desarrollo del sector turístico, aunque el aumento de la demanda no se ha visto acompañado por un incremento similar de la oferta: "La oferta aún no ha recuperado los niveles de 2019. Por lo tanto, la región tiene margen para crecer, dado que la oferta hotelera aún no ha recuperado el nivel de entonces", el año previo a la pandemia, expresó el especialista de Caixabank.

Esta apreciación la avala la rentabilidad del sector hotelero, que se ha incrementado el 34% desde 2019, según el indicador Revpar, que mide los ingresos por habitación ocupada, afirma Álvarez. "Es de las comunidades autónomas en la que más ha aumentado en España la rentabilidad".

La apertura de la variante ferroviaria de Pajares y la próxima entrada en servicio de los trenes Avril, que mejorarán las prestaciones de alta velocidad, ofrece una oportunidad de potenciación. "El problema es que el turismo es hoy una parte pequeña de la economía asturiana". "No se trata de que Asturias sea solo turística, pero hay margen para que este sector crezca", indicó.

Álvarez Ondine destaca el gran desarrollo de los servicios a la industria en España, caso de la consultoría y la digitalización, servicios que, en su opinión, debe potenciar la región. De las exportaciones de servicios, las que más crecen en España son las de consultoría, una actividad compatible con el trabajo en remoto. "Asturias debe intentar atraer este tipo de profesionales y facilitar el retorno de asturianos, facilitando la vivienda y otras formas habitacionales para los nómadas digitales. Hay que incentivar que la región sea atractiva", sostuvo.

"Aunque la región no tiene capacidad para competir en salarios con Madrid, Barcelona, Valencia o País Vasco, el cambio climático entraña una oportunidad para Asturias: es una de las pocas regiones en la que las olas de calor de los últimos años no han sido tan matadoras". Quizá esta sea una de las causas, agrega, "de que Asturias fue la única región en la que la venta de la vivienda –y tanto nueva como usada– cerró en positivo en 2023 en tasa interanual".

