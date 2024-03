Los autónomos asturianos, con problemas para cobrar y retener las ayudas del covid

Muchos autónomos asturianos arrastran desde hace meses e incluso años problemas administrativos y legales con las ayudas otorgadas para compensar los primeros confinamientos de la pandemia de covid-19. De modo general, las dificultades se dividen en dos tipos: para cobrar el dinero solicitado y para retenerlo frente a la exigencia de la Administración de su devolución por razones que, según los afectados, no están justificadas.

"Por las razones que sea, muchas de las ayudas no están llegando. Estamos recibiendo muchas quejas. Todo apunta a que es un problema de burocracia", asegura Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Asturias.

El mecanismo de inyección económica para asistir a los profesionales asfixiados por los cierres (tanto los resultantes del estado de alarma de marzo de 2020 como los decretados en segundas oleadas del virus, como la que tuvo lugar en Asturias) procedió de fondos de la Unión Europea, aunque su tramitación correspondió principalmente a los gobiernos autonómicos.

Las partidas, destinadas a respaldar el mantenimiento de los negocios y la conservación de los empleos, podían alcanzar los 2.000 euros por beneficiario. Para obtenerlas, los solicitantes debían acreditar determinadas circunstancias, como por ejemplo el mantenimiento de la actividad durante al menos los seis meses siguientes a la recepción del dinero. Esa vía es la que, según algunos afectados, está empleando la Administración para exigir su devolución.

"Hay casos de academias que cerraron durante los meses de verano, al igual que todos los cursos académicos, y que en septiembre retomaron su actividad con toda normalidad. Pues la Administración considera que eso interrumpe el compromiso de los seis meses y se reclama que se devuelvan las ayudas", señala el asesor fiscal Ovidio Martínez.

Un caso similar es el que refieren los propietarios de un gabinete psicopedagógico y centro formativo de Laviana. "Cerramos de marzo hasta septiembre de 2020, sin dejar de pagar en ningún momento los recibos, el alquiler, la limpieza y los impuestos. Durante más de un año estuvimos trabajando a pérdidas", afirman.

Los autónomos accedieron a la mencionada ayuda de 2.000 euros. Pero, recientemente, el Principado les apremió a devolver el principal más los intereses, un total de 2.174 euros. "Decían que no estuvimos activos el mínimo de seis meses seguidos, pero en ningún momento nos dimos de baja en la Seguridad Social, no tienen razón", reprocha. Reclamaron a la Agencia Tributaria, sin éxito, y ahora plantean un nuevo recurso en los tribunales. "De momento tenemos que pagar, porque si no lo haces en un plazo de tres meses, te recargan un 20%", afirman.

