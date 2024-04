Asturias tendrá una ley de Diálogo Social en esta legislatura, anuncia Gimena Llamedo

El Gobierno asturiano impulsará en esta legislatura una ley de Diálogo Social "para seguir avanzando en la participación institucional de la patronal y los agentes sociales", anunció ayer la vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, durante su intervención en el acto de entrega por UGT Asturias de sus premios anuales Primero de Mayo.

La vicepresidenta del Principado defendió el diálogo social como instrumento de entendimiento y colaboración, y avanzó su convicción de que las negociaciones del noveno acuerdo de concertación social finalicen en "las próximas semanas" con un pacto que, según anunció, incluirá "un mecanismo de evaluación riguroso para medir el impacto de las medidas adoptadas", con lo que se dará satisfacción a una reivindicación de los interlocutores sociales desde hace tiempo. Llamedo defendió la concertación como "necesaria y conveniente".

La entrega de los galardones de UGT Asturias fue una manifestación de apoyo a la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del ejecutivo y de advertencias de riesgo para la democracia si se cuestiona la legitimidad de los gobiernos investidos por el parlamento elegido por los ciudadanos.

Gimena Llamedo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el dirigente de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, hicieron proclamas, al igual que varios de los galardonados, en defensa del presidente del consejo de ministros. Todas ellas fueron ovacionadas por los asistentes. Álvarez y Lanero pidieron que la fiesta del trabajo del 1º de mayo se erija este año en una defensa de la democracia, que juzgaron en riesgo.

La fiesta internacional del trabajo del 1º de mayo deberá ser este año una exigencia, a su vez, de paz en Palestina, Cisjordania y Ucrania, señalaron Álvarez y Fernández Lanero, para terminar con la masacre de la población civil, y una defensa y reividicación –señaló el máximo dirigente nacional de UGT– de "más y mejores sindicatos" como actores "clave" para "la transformación de la sociedad" y la defensa de los derechos de trabajadores. Álvarez tachó de "cantos de sirena" las proclamas de "grupos de la extrema derecha" contra la concesión de ayudas públicas a las organizaciones sindicales. "Cuando se quitan subvenciones a lo sindicatos se están quitando derechos a los trabajadores. Hay una relación directa", señaló. "A los sindicatos se nos encargan tareas por las que no se nos remunera. La subvención total a UGT en España no llega a 6 millones cuando solo la obligación de elaborar planes de igualdad en las empresas españolas nos supone un coste de 18 millones". "Lo mismo ocurre", indicó, "con la negociación colectiva, de la que se benefician todos los trabajadores y no solo los que pagan cuotas a los sindicatos".

Álvarez planteó como reivindicaciones adicionales del próximo 1º de Mayo la reducción de la jornada semanal a 37 horas y media, con la aspiración de llegar a las 32 horas; la subida de los salarios y del salario mínimo interprofesional, la mejora "del empleo y de la empleabilidad", así como de la accesibilidad a la vivienda, y "seguir avanzando en la agenda reformista".

Álvarez y Fernández Lanero elogiaron la trayectoria, el compromiso y la ejemplaridad de los galardonados con los premio Primero de Mayo. Las insignias de plata (para afiliados, dirigentes y secciones sindicales de UGT Asturias) fueron concedidas a Adolfo Quiñones González en la modalidad de "militancia y dedicación" por su trabajo desde 1986 en FAMCA UGT Asturias (actual UGT FICA Asturias); a Marisol Gómez Fernández, recientemente jubilada en la Administración del Principado, por el "trabajo sindical de base", y a las secciones sindicales de UGT de Asturias en Renfe y Adif. Todos ellos defendieron la necesidad del trabajo sindical y elogiaron la trayectoria de UGT.

La insignia de oro fue entregada a la Fundación Vinjoy en la persona de su director, Adolfo Rivas, en reconocimiento a la labor de esta institución asturiana en el ámbito de la acción social solidaria y la intervención socio-educativa. Rivas reclamó una "evolución de la acción social para solucionar problemas y no ser el problema". El director-gerente de la Fundación Vinjoy sostuvo que "la vulnerabilidad se soluciona si se tienen los recursos necesarios" porque "con los recursos necesarios, la vulnerabilidad no existe". Pidió que Asturias no solo sea un "paraíso natural", sino también un "paraíso social".