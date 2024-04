CC OO y UGT preparan medidas de presión para desbloquear el convenio del metal

Las federaciones de industria de CC OO y UGT de Asturias convocarán asambleas de sus afiliados para informar del estancamiento de la negociación del convenio colectivo del sector metalúrgico de la región y para debatir y en su caso adoptar "todas las medidas que sean necesarias para terminar", dijeron, "con esta situación de bloqueo absolutamente injustificada".

Las dos principales fuerzas sindicales de la región inician así el proceso de debate que podría abocar a la convocatoria de medidas de presión contra Femetal, la patronal sectorial.

La negociación del convenio, que afecta a más de 25.000 trabajadores asturianos, comenzó en enero y, según UGT-FICA y la Federación de Industria de CC OO, no se han producido avances tras casi cuatro meses de conversaciones. Ambas organizaciones acusan a la parte empresarial de no haber hecho "propuestas que sean asumibles" y ayer hicieron un llamamiento público a la patronal para que "reconsidere su postura y no se genere un conflicto absolutamente injustificado y que debería estar discurriendo por unos cauces de normalidad".

En su plataforma inicial, el pasado enero, las organizaciones sindicales habían reclamado una reducción de la jornada anual ("tras más de 20 años sin abordar esta reivindicación"), inversión en formación para que los trabajadores adquieran nuevas habilidades para afrontar los cambios en los procesos productivos, nuevos permisos de conciliación de la vida personal y laboral según los términos recogidos recientemente en un real decreto, "poner límites a la cláusula de compensación y absorción que impide el mantenimiento del poder adquisitivo", avanzar en la subrogación entre empresas y "abordar unos incrementos salariales en consonancia", argumentaron entonces , "con la buena salud de la que gozan las empresas del sector del metal en Asturias".

Al sector, que suma algo más de 1.000 empresas en la comunidad, se le atribuye el 11% del PIB de la región, el 54% del empleo industrial y el 61% de las exportaciones asturianas a mercados extranjeros.

