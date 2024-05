El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) es un organismo perteneciente el Sistema Nacional de Empleo, es decir, derivado del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ofrece diversas prestaciones dependiendo la situación del demandante, hay prestaciones para autónomos, empresas, personas en situación de desempleo y también para personas en situación de vulnerabilidad. Dentro de esta última categoría se incluyen personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, parados de larga duración y emigrantes retornados a España.

El SEPE ofrece esta la Renta Activa de Inserción (RAI) con la intención de solventar las necesidades económicas de las personas que no tienen derecho a cobrar el paro o cualquier otro subsidio por desempleo. Para acceder a ella hay que cumplir con unos requisitos generales: estar en desempleo e inscrito como demandante de empleo, ser menor de 65 años, no tener ingresos mensuales propios superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI), las personas víctimas de violencia de género, doméstica o sexual con unos requisitos específicos y no haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores.

Prestaciones SEPE y discapacidad: Acceso a recursos y programas de apoyo / Shutterstock

En lo que es refiere a las personas con discapacidad, además de los requisitos generales, deben cumplir con otros requisitos más específicos:

Acreditar ante el servicio público de empleo autonómico de tu oficina la realización de, al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE).

Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Haber extinguido una prestación contributiva o subsidio por desempleo, salvo por sanción.

No tener derecho a las prestaciones o subsidios de desempleo o a la renta agraria.

Estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo durante 12 o más meses . Se considera interrumpida la demanda si se ha trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa de renta activa de inserción o si se ha salido al extranjero.

Buscar activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad.

En cuanto a la duración de esta prestación, el RAI podrá percibirse por un período de 11 meses como máximo para personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad interesadas en solicitar el RAI deben cumplir con todos los requisitos en el momento de la solicitud ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El trámite podrá hacerse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del SEPE, donde aparecen todas las prestaciones. Debemos buscar la Renta Activa de Inserción (RAI), pinchar en "solicitar" y seguir los pasos que nos indican para solicitar esta prestación.

Es importante, para evitar perder el tiempo, revisemos antes los requisitos de la prestación. No obstante, también se podrá generar la solicitud en las oficinas de prestaciones, por correo administrativo o en cualquiera de las oficinas de registro público. En caso de querer realizar este trámite de forma presencial en una de las oficinas del SEPE, debemos pedir cita previa a través de los teléfonos gratuitos que el Servicio Público de Empleo Estatal. Una vez admitida la solicitud, la persona beneficiaria recibirá un pago mensual entre los días 10 y 15 de cada mes, mediante abono en cuenta en la entidad financiera del beneficiario.