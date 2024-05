«El mercado regional da para lo que da, las empresas tenemos que salir para crecer»

El coche oficial en el que se sube cada día Adrián Barbón, un Citroën C5 X, está alquilado por el Gobierno del Principado a Alvemaco, la empresa de "renting" de vehículos que desde 2011 dirige David Alba Rodríguez (Tineo, 1972). Ese coche que lleva de aquí para allá al presidente asturiano es sólo uno de los 4.500 que componen la flota de la compañía que Benjamín Alba (padre del actual líder) fundó en 1987 en Tineo, entonces enfocada principalmente en el sector constructor. De hecho, ese es el origen del nombre de la empresa, una contracción de "Alquiler y Venta de Maquinaria de Construcción".

La crisis de 2008, letal con las actividades del ladrillo, obligó a la empresa a una reconversión. Desde entonces, el negocio principal de Alvemaco es el alquiler de vehículos ligeros a empresas de todos los sectores, administraciones públicas –sobre todo autonómicas– y clientes particulares. El contacto continuo con los usuarios se palpa en la sede central de la compañía, en Pruvia (Llanera), donde los empleados gestionan, mediante auriculares con micrófono, el próximo destino de alguno de los coches aparcados frente al edificio (la inmensa mayoría son blancos, porque ello facilita la fijación de letreros a la empresa arrendataria).

El despacho de David Alba es un remanso de cierta quietud entre tanto ajetreo. La amplia pared situada junto a la mesa de juntas está cubierta con una enorme fotografía aérea del centro de Oviedo de mediados de siglo XX ("ya la tenía aquí Auto Nalón, la anterior empresa que ocupaba la sede", cuenta Alba). Y junto a la puerta cuelga, rotundo, un escudo de Tineo hecho de hierro que su abuelo Valentín forjó en su ferrería tinetense en los años 80. La familia mantiene muy vivo el arraigo en su villa de origen, donde gestiona el Hotel Palacio de Merás, que se remonta al siglo XVI. David, primogénito de la segunda generación de Alvemaco, habla con LA NUEVA ESPAÑA dentro de la serie quincenal de entrevistas que, bajo el título de "El relevo", presenta a las nuevas generaciones de la principales empresas familiares de Asturias.

–¿Cuál es el origen de Alvemaco?

–Mi padre empezó trabajando en la ferrería de mi abuelo, pero implementó otros negocios como las naves industriales y el cerramiento de puertas y portones. La empresa Alvemaco como tal surge en 1987, por la necesidad que había en la zona de maquinaria como compresores o grupos electrógenos. El negocio lo inició mi padre con un socio, pero éste sólo estuvo unos meses. Poco a poco, el negocio fue creciendo e incorporando más artículos como grúas, que se importaban de Italia y después se alquilaban en Asturias y se vendían en toda España. Ese fue un paso muy importante para la compañía. Abrimos almacenes en Cangas de Narcea (que ya se vendieron) y Llanes, y en 1992 trasladamos la sede central de Tineo a Pruvia, para estar mejor comunicados. A mediados de los años 90 empezamos a alquilar coches, sobre todo a empresas constructoras.

–La crisis de la construcción que se inicia en 2007-2008 fue un punto de inflexión.

–Así es. Obligados en buena parte por la crisis, dimos un giro muy importante al negocio y, aunque el alquiler de maquinaria se mantuvo, nos esforzamos en que no nos encasillasen en la construcción y empezamos a darle más peso al alquiler de coches, porque eso nos abría a más sectores. Ahora el "renting" flexible es el grueso de nuestro negocio.

–Y también se expandieron geográficamente.

–En efecto, otra de las decisiones que tuvimos que tomar para acceder a un mayor mercado fue cruzar Pajares. A finales de los años 90 abrimos una delegación en Santander y en 2015, una en Madrid. Actualmente trabajamos en todo el territorio nacional y, de hecho, Asturias ya representa menos de la mitad del negocio.

Marta Rodríguez, Valentín Alba y Benjamín Alba, en la ferrería del segundo en Tineo, en una imagen de los años 60. / Yago GonzálezY. González

–En la crisis del ladrillo, ¿la empresa corrió el riesgo de desaparecer?

–Sí, fueron momentos muy duros. Además, yo me convierto en director general en 2011, por lo que todo coincidió con el período de transición entre la gestión de mi padre, que se jubiló a los 65 años, y la mía.

–¿Su padre sigue implicado en el negocio?

–Sí, sigue en activo, y de hecho tiene el cargo de presidente. Es una persona muy activa que se levanta y se acuesta pensando en la empresa. Comemos juntos dos veces a la semana, sea en Tineo o en Pruvia, y hablamos del negocio. Pero me deja una total autonomía. Evidentemente, las decisiones que creo son más importantes siempre las consulto con él.

–¿Cuál es la situación actual de la compañía?

–En los últimos cinco años hemos duplicado la facturación: en el último ejercicio alcanzamos los 30 millones de euros, y en este 2024 seguimos creciendo.

–¿A qué se ha debido ese crecimiento?

–Principalmente, a salir fuera de Asturias. Si no fuera por la expansión del negocio en todo el territorio nacional, no hubiese sido posible. El mercado regional da para lo que da, es limitado. Sí que seguimos aumentando nuestra cartera de clientes en Asturias, pero a un ritmo más bajo. Una de mis misiones es la visión a largo plazo, y nuestro plan estratégico contempla la apertura de más delegaciones en el resto de España, pero hay que esperar a que llegue el momento oportuno. También contemplamos la posibilidad de implantarnos en otros países, como por ejemplo Portugal. No obstante, el sector de la automoción está viviendo muchos cambios muy complicados, y por eso hay que analizar detalladamente las decisiones estratégicas.

–¿Están electrificando la flota de vehículos?

–Tenemos unos 1.000 vehículos híbridos y eléctricos. Cada día representan un porcentaje más grande, aunque aún es minoritario.

–¿Y tienen marcado algún objetivo en un determinado plazo de tiempo?

–Es lo que decía antes: hay que ser muy prudentes y estudiar bien cada movimiento. Somos una empresa familiar, pequeñita y arraigada al territorio. No podemos dárnoslas de visionarios y de repente tener toda la flota eléctrica. Tenemos que ir acompasados al mercado. De hecho, hemos desechado algunas tecnologías, como el gas natural licuado (GLP). Fue una decisión personal mía, no lo veía claro. Y veremos ahora qué sucede con el hidrógeno, es otro interrogante.

Corredor, esquiador y, sobre todo, ciclista Quizá algunos de sus compañeros y socios no sepan que el nombre completo del director general de Alvemaco es David Valentín Alba Rodríguez. David era el nombre de su abuelo materno y Valentín, el del paterno. El directivo es el mayor de tres hermanos; los otros son Benjamín (que heredó el nombre de su padre) y Yolanda. Ambos se dedican a otras actividades profesionales. Tras acabar el COU en Tineo y hacer la mili en León, David empezó directamente a trabajar en la empresa familiar a inicios de los años 90, donde hizo «de todo» hasta alcanzar la máxima responsabilidad. Casado y con tres hijas, Alba es muy deportista, especialmente aficionado a correr, esquiar y, sobre todo, al ciclismo, deporte en el que participa en varias pruebas.

–Algunos empresarios sostienen que, en esa transición ecológico, la regulación está yendo más rápido que las infraestructuras de carga necesarias.

–Sí, porque lo más barato sería tener un cargador en casa y cargar por la noche, a un precio del kilovatio competitivo. Si haces la carga en servidores públicos, saldrá mucho más caro. Y los costes también son un asunto importante. Un coche eléctrico te puede costar el doble que uno de gasolina. Y respecto al combustible, ¿cuántos kilómetros tienes que hacer para que realmente ahorres y no acabes con la vida útil del eléctrico? Por lo tanto, sí: el coche eléctrico aún plantea un problema de costes. Además, ¿quién garantiza que el precio de la electricidad va a ser estable y competitivo? ¿Me permitirá amortizar el coche aunque éste sea más caro? Yo tengo un coche híbrido enchufable y muchas veces pienso que me sería más rentable uno de gasolina.

–¿Las empresas les demandan coches eléctricos para alquilar?

–De momento lo hacen las administraciones públicas, aunque la mayoría con coche híbrido. Porque ellas también necesitan infraestructuras para cargarlos.

–Dada su profunda vinculación con Tineo, ¿cree que forma parte de una zona desatendida de Asturias?

–Sí, y es una pena. Entre el hotel y los talleres de Alvemaco allí tenemos 50 trabajadores, por lo que el déficit de comunicaciones es un hándicap terrible, tanto por los costes como para captar personal. Si tuviera que reclamar algo a las administraciones, además del recurrente tema del impuesto de sucesiones, insistiría en la mejora de las infraestructuras del Suroccidente. Además, para nosotros también es muy costoso el peaje del Huerna. Al año pagamos 30.000 euros en peajes, ya que continuamente viajamos por toda España.

–¿Cómo ve Asturias como territorio para hacer negocios?

–La empresa que quiera crecer tiene que salir de Asturias, porque la capacidad de crecimiento que hay aquí es limitada una vez que adquieres un tamaño determinado, en función del sector.

La familia de Tineo que cooperaba en la ferrería del abuelo Valentín "Mi padre trabajó para mí 25 años sin sueldo; todo lo que soy se lo debo a él". Benjamín Alba Menéndez, fundador de Alvemaco, dijo esta frase en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en 2009. Ahí condensó el empresario tinetense, de 77 años, su devoción como hijo único de Valentín Alba, dueño de un taller de forja en el que pasó de construir carros a estructuras metálicas. Benjamín empezó muy joven a colaborar con su padre en la ferrería y posteriormente marchó al País Vasco a crear su propia empresa. Tras unos años, regresó a Tineo, donde en 1987 puso en marcha Alvemaco junto a su mujer, Marta Rodríguez González, originaria de Corias (Cangas de Narcea) y fallecida en 2017. Con ella tuvo tres hijos: David, Benjamín y Yolanda. Desde 2009, la familia gestiona el Hotel Palacio de Merás, adquirido a las familias Arganza y Pompeyo. El establecimiento acoge un museo de antigüedades con el nombre de Valentín Alba, "El Ferreiro", con 1.200 piezas originales del taller.

