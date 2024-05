Haz esto si no quieres demorar tu cita con la Seguridad Social

¿Alguna vez has ido a la Administración a realizar algún trámite y has tenido que esperar en la cola más tiempo del necesario? Siguiendo estos consejos, no volverás a esperar para que te atienda ningún servicio público.

Pide cita previa

La primera de las claves para no perder tiempo esperando a ser atendido es pedir cita previa. Igual que cuando vas a un restaurante, si reservas mesa con antelación, llegarás y estarás atendido en menos de dos minutos. Para pedir cita previa, puedes seguir distintos métodos.

Pedir cita por Internet

Para pedir cita por Internet, basta con seguir estos simples pasos:

Acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Acceder a la sección "Ciudadanos". Pulsar en "Cita previa para prestaciones y otras gestiones". Elegir la opción "Obtener cita previa para prestaciones y otras gestiones (INSS). Sin certificado". Completar los datos del formulario y aceptar.

Formulario de cita previa de la Seguridad Social / LNE

Pedir cita por teléfono

Para aquellos que no quieran utilizar el sistema informático, está la opción de llamar por teléfono. El número gratuito es el 901 16 65 65 y está disponible de lunes a viernes en horario de 9:00h a 14:30h.

Llega antes de tiempo

Si lo que quieres es entrar y salir cuanto antes de la oficina de la Seguridad Social, lo ideal es llegar en torno a unos 15 minutos antes. Si hay algún citado que llega tarde o que, simplemente, no llega, es habitual que los trabajadores de la Administración te pasen un rato antes de lo previsto. Este mismo truco seguro que lo has aplicado antes en el médico.

Por ejemplo, si tu cita es a las 10:00h, procura estar allí sobre las 9:45h para haber terminado antes incluso de la hora de la cita.

La Seguridad Social

La Seguridad Social es un organismo público que tiene como objetivo la protección de los ciudadanos en situaciones de desempleo, vejez, discapacidad, enfermedad y otras carencias sociales. Ofrece acceso a infinidad de prestaciones.

Para los desempleados, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) ofrece también una enorme variedad de cursos de formación, gratuitos y de pago, para aumentar la empleabilidad de los parados nacionales. También ofrece posibilidades para el reciclaje profesional de trabajadores que necesiten actualizar su currículum.