Los inquilinos asturianos dedican el 32% de su sueldo bruto al alquiler

Los inquilinos destinaron en Asturias una media del 32% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2023, según un estudio que cruza los sueldos medios de las ofertas de empleo de Infojobs y los precios medios del alquiler del portal inmobiliario Fotocasa.

El dato de Asturias es once puntos porcentuales inferior al promedio nacional (43%), y está sólo un punto por debajo del obtenido en el informe anterior, correspondiente al ejercicio 2022. En el conjunto del país, no obstante, el porcentaje del sueldo que los arrendatarios de una vivienda dedican al alquiler ha crecido dos puntos.

En 2023, el precio de la vivienda en alquiler en España, según Fotocasa, cerró con un incremento anual del 5,7%, hasta los 11,66 euros por metro cuadrado al mes. Por su parte, el salario bruto medio registrado por Infojobs se situó en 26.245 euros (2.187 euros brutos mensuales en 12 pagas).

Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de sueldo bruto que es necesario para el alquiler de una vivienda media de 80 metros cuadrados se registró en Baleares (63%) y Madrid (62%), siendo las únicas por encima del 60%. A continuación se situaron Cataluña (58%), País Vasco (54%), Canarias (51%), Comunidad Valenciana (44%), Cantabria (42%), Navarra (40%), Andalucía (36%), Aragón (35%), Castilla y León (34%), Galicia (33%). Asturias (32%), La Rioja y Murcia (30% en ambas). Por debajo del 30 % del salario bruto solo se situaron Castilla-La Mancha (25%) y Extremadura (23%).

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, ofreció el siguiente análisis: "Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico. Ese encarecimiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos, que establecen que no se debe destinar más del 30% del sueldo al pago de la vivienda".

