Banco Santander levanta 100 millones para invertir en renovables en España y Portugal

El Banco Santander, a través de su gestora Santander Alternative Investments, ha iniciado el proceso de 'fundraising' para levantar un nuevo fondo de capital riesgo destinado a la inversión en energías renovables en España y Portugal. El vehículo espera captar entre diferentes inversores hasta 100 millones de euros en las próximas semanas. Según el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado viernes, el fondo invertirá en empresas que "desarrollen su actividad en el sector de generación de electricidad mediante el uso de tecnología renovable, incluyendo la solar fotovoltaica y la eólica, así como en sistemas de almacenamiento o baterías asociados a los mismos".

El vehículo tendrá una duración de ocho años, una vez haga el cierre y ya haya levantado el capital, aunque podrá prorrogarse durante dos años más si la división de la gestora liderada por Luis García-Izquierdo lo decide. A partir del décimo ejercicio, serán los partícipes los que autoricen la extensión. Caceis Bank Spain (Crédit Agricole) ejercerá como banco depositario y PwC como auditor.

El fondo invertirá en sociedades que no cotizarán en bolsa cuya actividad será la generación de electricidad renovable o sistemas de almacenamiento o baterías, aunque podrá disponer de liquidez, que previsiblemente no superará el 15% del valor del fondo, destinada a inversiones futuras o a corto plazo. El foco será en la Península Ibérica, aunque podrá llevar a cabo inversiones en otros países de la Eurozona, siempre que no supere el 30% de la cartera, y podrá apalancar sus compras hasta un máximo del 60% del valor de los activos.

Únicamente podrán contratar este fondo inversores profesionales, que desembolsen un mínimo de 100.000 euros. Las comisiones de gestión oscilan entre el 1,25% y el 2%, dependiendo de la clase, al igual que las de suscripción, que van desde el 0%, para compromisos de más de 5 millones, hasta el 1,5%, además de la comisión de éxito que resulte de la inversión.

Fondos de Santander AI

Se trata del quinto vehículo que lanza la gestora de activos alternativos del Santander en los últimos dos años y el tercero enfocado en energías renovables, según figura en el histórico de la CNMV. En total, la división de inversiones alternativas de Santander Asset Management gestiona 22 vehículos de inversión y 2.500 millones de euros en activos, con datos a cierre de diciembre de 2023, abarcando cuatro estrategias: infraestructura y energía, inmobiliario, deuda privada y fondos de fondos.

En febrero de 2022, levantó Santander Iberian Renewable Energy, con 200 millones para inversiones en fotovoltaica y eólica, y, en octubre de 2022, hizo lo propio con Santander Innoenergy Climate, un vehículo de 125 millones para 'startups' relacionadas con la transición energética, renovables, almacenamiento, red eléctrica inteligente, tecnología aplicada a ciudades y a edificios sostenibles, eficiencia energética, energía para el transporte, movilidad y economía circular.

Los otros dos fondos aprobados por el regulador al Santander AI son Santander Global Real Estate Assets, un fondo de fondos lanzado en noviembre del 2022, que invierte entre 200 y 300 millones en otros fondos de KKR y Blackstone de activos inmobiliarios e infraestructuras de telecomunicaciones, energía, transportes o tratamiento de residuos, en Estados Unidos y Europa, y Santander Secondaries 2023, con 100 millones para tomar participaciones en otras ECR (Entidades de Capital Riesgo) en secundario o coinversión.