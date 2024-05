Los proyectos asturianos del PERTE de descarbonización "aún están sin evaluar"

El Gobierno del Principado aseguró ayer que el Ministerio de Industria aún no ha evaluado los once proyectos para Asturias que se han presentado al PERTE de descarbonización industrial y que prevén, si obtienen ayudas, una inversión de cerca de 500 millones para reducir emisiones. La aseveración del Gobierno regional llega después de que el ministro de Industria, Jordi Hereu, anunciara el martes que la comisión de evaluación ha aprobado las primeras 19 resoluciones provisionales de la convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización con ayudas de cerca de 96 millones que van a permitir movilizar más de 307 millones de inversión. Los proyectos se localizan en once comunidades autónomas, pero ninguno en Asturias.

"No había en esta fase ningún proyecto asturiano", afirmó Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, que añadió que "se van resolviendo por orden de llegada y es verdad que hay once proyectos asturianos, pero están en la siguiente fase que empezará a evaluarse a partir de esta resolución", La Consejera aseguró que "no han empezado a evaluarse los proyectos asturianos y esperamos el máximo éxito porque este PERTE de descarbonización es una herramienta muy importante y solo hay que ver el éxito que ha tenido la convocatoria, con proyectos por toda España de empresas muy importantes".

Roqueñí destacó que los proyectos presentados por las industrias asturiana son "muy potentes". No han transcendido detalles, pero es público que entre ellos está el nuevo horno híbrido de arco eléctrico que construye ArcelorMittal en Gijón. El asturiano Luis Ángel Colunga, comisionado para este PERTE, señaló que había tenido encuentros con Asturiana de Zinc, Fertiberia, DuPont, Química del Nalón, Cementos Tudela Veguín, Capsa e Industrias Lácteas Asturianas.

Suscríbete para seguir leyendo