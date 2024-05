"La necesidad de hipotecas inversas existe en Asturias y hay que cubrirla"

Luis Carlos Tortajada Lorente, director general territorial Noroeste de Mapfre desde enero, presume de tener el despacho con mejores vistas de la compañía. Está en el quinto piso de un acristalado edificio del barrio ovetense de Montecerrao y tiene como decorado los pliegues y colores del Monsacro y de toda la Sierra del Aramo. "Cuando está nevado es una pasada", afirma este zaragozano nacido en 1967, que estudió Derecho en la universidad de su ciudad natal y que hace casi 30 años se incorporó a Mapfre, grupo multinacional español con presencia en 38 países y con 31 millones de clientes.

–¿Esta de Oviedo es la sede central para el Noroeste?

–Si, eso nos distingue de otras compañías, que tienen la sede central del Noroeste en Galicia.

–Y en Asturias. ¿Qué cifras tienen?

–Tenemos 190 empleados y 71 oficinas y nuestra idea es crecer. La atención presencial es una marca que nos distingue. El año pasado abrimos una oficina en Asturias, este año vamos a abrir dos y tenemos planificadas en los próximos años siete aperturas.

–Van a contracorriente de otras compañías. ¿No aprovechan las posibilidades de internet?

–El servicio es omnicanal. El cliente puede entrar por la app, llamar por teléfono… pero para nosotros la oficina es muy importante. A las personas hay que darles opciones. Esa presencia nos ayuda a fijar clientes en una región, como es Asturias, con mucha zona rural y con población envejecida.

–¿Qué cuota de mercado tienen en la región?

–Somos líderes con una cuota del 15,9%. El año pasado alcanzamos un volumen de primas de 179 millones de euros, con un incremento del 17,6% con respecto al año anterior, y en este primer trimestre de 2024 obtuvimos 70,2 millones, el 7,7%. Tenemos 171.000 clientes en Asturias, con 15.000 autónomos, 13.600 empresas y 143.000 particulares, de los que 84.000 tienen nuestro programa de fidelización, que conlleva servicios adicionales no aseguradores como, por ejemplo, la telemedicina. Para nosotros Asturias es un mercado estratégico, tenemos una penetración superior a la media en España.

–Y por ramos de negocio, ¿cómo es la penetración?

–En Asturias tenemos 107.000 vehículos asegurados, 6.450 comercios y 100.000 viviendas. La penetración en hogar y comunidades de vecinos es muy alta en Asturias con respecto a otras comunidades.

–¿Por qué?

–Tiene que ver con la confianza que los clientes tienen en nosotros y con el servicio que prestan nuestros proveedores: los electricistas, los fontaneros, los equipos que dan soporte a los siniestros… Llegamos a cualquier zona rural y eso es una ventaja. La mano de obra que tenemos aquí, con 800 proveedores, no es fácil de encontrar.

–Con la pandemia se disparó el negocio de salud en las aseguradoras. ¿Se estabilizaron las cifras?

–La pandemia disparó esa demanda y cada vez son más las personas que sienten esa necesidad, por el envejecimiento de la población y por las situaciones que se producen en la Seguridad Social. No obstante, las cifras se han ido estabilizando. No estamos en el pico de la pandemia, pero el negocio sigue creciendo y tenemos más de 19.000 asegurados de salud en Asturias.

–Asturias es una de las primeras comunidades en las que han lanzado, con Banco Santander, las hipotecas inversas. ¿Por qué aquí?

–Nosotros hacemos una apuesta muy grande por el mundo senior. En el Noroeste el porcentaje de población mayor es superior al del resto de España y hay que darle servicios que completen sus necesidades. Ahí están productos de accidentes para mayores de 55 años, seguros de dependencia, teleasistencia… Y el último producto que hemos sacado en Asturias, el pasado mes, es el de hipoteca inversa, un producto para mayores de 65 años para que puedan obtener ingresos mensuales de su vivienda que complementen la pensión.

–¿Ya se ha firmado alguna hipoteca inversa en Asturias?

–Todavía es pronto. No es un producto de venta masiva. Lo normal es que la mayoría de las personas no las necesiten, pero esa necesidad en Asturias existe y hay que cubrirla. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses. De momento no se ha formalizado ninguna y es un producto que requiere asesoramiento, tiempo de maduración…

–Y consentimiento de los herederos.

–Si, claro, es una decisión familiar, pero que afecta sobre todo al bienestar de los mayores. Y en algunos casos es una solución para el propio heredero, que en muchas ocasiones no tiene capacidad para ayudar a sus padres.

–Los tipos de interés son superiores a los de una hipoteca ordinaria.

–Si, tiene su particularidad. Es un producto de compra reflexiva y de decisión familiar. Hay que estudiarlo bien y ver si encaja con la realidad que tiene esa familia.

–Uno de los pilares de Mapfre es el seguro de automóvil. ¿Cómo se han adaptado al vehículo eléctrico y a los cambios en las modalidades de adquisición?

–Ese mundo también se está transformando. Es cierto que cada vez hay más eléctricos, y para ellos hemos sacado una gama de seguros que está funcionando bien, y cada vez se venden más vehículos en renting, lo que nos obliga a adaptar nuestro portfolio. Pero al final el seguro lo haces para cuando tienes un problema y lo que vemos es que siguen confiando en nosotros.

–¿Difiere el perfil del cliente asturiano al de otras comunidades autónomas?

–Difiere en edad, que de media es un poco mayor, y en que es un cliente muy fiel y agradecido.

–En Asturias hay muchos sectores económicos con problemas para encontrar personal cualificado. ¿Ocurre en los seguros?

–La lucha por el talento es algo natural y a nosotros nos ayuda la marca. La Universidad nos provee de recursos y estamos contentos. Se sufre un poco más en el tema de los proveedores porque a veces hay gremios que son difíciles de conseguir en determinadas comarcas rurales. Eso intentamos cuidarlo, porque es uno de nuestros tesoros.

–¿Cómo capean la inflación?

–En el sector del seguro se tarda en regularizar los efectos de la inflación, pero nos impacta a todos por igual. No obstante, el constipado se está curando y es una situación que ya nos ha ocurrido más veces y en diferentes países. Lo domamos.

Suscríbete para seguir leyendo