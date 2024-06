"Sería un error volver a la era del dinero barato que imperó en la crisis financiera"

Juan Carlos Ureta Estades (Bilbao, 1956), abogado del Estado y agente de cambio y Bolsa, es el presidente de Renta 4 Banco, firma de inversión y de asesoramiento financiero que él mismo fundó en 1986. En un panorama de expectativa de bajadas de tipo de interés, transformación de la industria para conseguir mejoras medioambientales y posibles fusiones bancarias en el horizonte, Ureta ofrece hoy en la sede de la entidad en Gijón, a las 12 horas, una conferencia sobre los retos de la economía española e internacional.

–La banca cuenta con una próxima bajada de tipos de interés. ¿Ya se está notando esa expectativa en los mercados?

–Este año ya comenzó con una expectativa de hasta seis bajadas de tipos de interés. A medida que ha ido avanzando el año, dicha expectativa se ha ido desinflando un poco. Ahora lo que se espera es una o dos reducciones; en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), se cuenta con que sea más bien en septiembre, y en el Banco Central Europeo (BCE), en junio. En respuesta a su pregunta, efectivamente los mercados están descontando no solamente la bajada de los tipos, sino realmente una vuelta a una política monetaria más expansiva. Es decir, estiman que ambos bancos centrales no van a tener más remedio que seguir prestando asistencia financiera a la economía.

–¿Por qué lo ven así?

–Tanto Estados Unidos como la mayoría de gobiernos europeos están haciendo políticas fiscales muy expansivas, con gastos que dan lugar a déficits públicos muy grandes. El propio Congreso estadounidense ha estimado que su déficit no va a bajar del 5% en los próximos diez años. Por lo tanto, los mercados interpretan que los bancos centrales no tendrán otra opción que asistir a la economía. Una parte de esa expectativa es que bajen algo los tipos de interés de intervención, y es verdad que éstos están muy altos en términos reales. En Estados Unidos están en el 5,5%, mientras que la inflación está por debajo del 3,5%: son dos puntos de diferencia, cuando la Fed ha dicho siempre que le gusta que sea de medio punto, lo que nos llevaría a unos tipos en torno al 4% e incluso el 3,5%. En el caso de la eurozona sucede algo muy parecido: tenemos los tipos en el 4,5% y los precios están en el 2,6%.

–El horizonte, por tanto, apunta a la laxitud monetaria.

–Vamos a un entorno algo menos rígido y contractivo, pero quizá los mercados están descontando esa bajada de tipos de un modo algo excesivo. Quizá estén esperando una vuelta al dinero barato y abundante que predominó en el modelo posterior a la crisis de Lehman Brothers, entre 2008 y 2020. Es una expectativa demasiado optimista. Es cierto, como digo, que los bancos centrales van a flexibilizar sus políticas porque ha bajado la inflación y porque la economía lo necesita, pero probablemente lo van a hacer con un modelo diferente a la era post-Lehman. La vuelta a tipos cero e inyecciones de liquidez ilimitadas y permanentes sería un error, porque no se dan las condiciones para volver a ese modelo. El mundo ha cambiado, entre otras cosas, porque China, que era el mayor exportador de liquidez y el mayor proveedor de bienes baratos, ya no cumple ese papel. Ha cambiado su modelo económico y eso cambia muchas cosas.

–En este contexto, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes ofrecen a los inversores?

–A largo plazo, claramente el consejo sigue siendo invertir en activos vinculados a la economía real, como las empresas, la renta variable, las materias primas o los inmuebles. Es decir, activos que no se definan en términos monetarios a futuro. Esto, a su vez, lleva a desaconsejar la inversión en bonos de largo plazo. Nuestra convicción, como he dicho, es que vamos hacia un escenario de asistencia financiera por parte de los bancos centrales y, por tanto, de cierto deterioro del valor del dinero.

–¿Y en el corto plazo?

–En el muy corto plazo, pensamos que las bolsas, particularmente algunos segmentos, han sobrevalorado mucho el escenario que viene, creyendo que nos encaminamos a una especie de mundo Disney con mucho crecimiento y baja inflación, y eso probablemente no va a ser así. Así que, en el corto plazo, lo que estamos recomendando es invertir la mitad en renta variable (en segmentos como las "small caps", las empresas con una capitalización entre 300 y 2.000 millones de euros, o las empresas emergentes), y la otra mitad en bonos inferiores a los tres años ya que, como he señalado, prevemos una depreciación del dinero. Y a esto último se añade otro motivo.

–¿Cuál?

–Si miramos globalmente el escenario, en los próximos diez años se prevén muchísimas emisiones de deuda pública tanto en Estados Unidos como en Europa, muchísimas inversiones en transición energética y digital, "nearshoring" (traslado de servicios a ubicaciones cercanas geográficamente), defensa o grandes programas de gasto público en pensiones y salud. Todo esto vaya a requerir muchísimos recursos en un momento en el que la provisión de dichos recursos se está estancando, ya que no se dispone del empuje de las potencias emergentes, con China a la cabeza, ni del factor "baby boomers" (nacidos en los años 50 y 60), que ya están llegando a la jubilación o falleciendo. Por lo tanto, es muy difícil que los tipos de interés reales bajen de manera sensible a largo plazo, más bien lo contrario.

–¿Cómo ve la situación macroeconómica de España?

–Si la miramos desde el punto de vista del crecimiento cíclico, no está mal. Entre otras cosas, porque afortunadamente tenemos una economía muy centrada en el sector servicios y de la que tira muchísimo el turismo. Además, contamos con magníficas empresas que compiten a nivel global. No obstante, desde la perspectiva de la fortaleza estructural de la economía, estamos en una situación de debilidad. Esto se debe en buena parte a que tenemos una deuda pública muy creciente, y quiero insistir en que esto va a ser un tema muy negativo en los próximos años. De alguna manera, la facilidad de crédito que hoy da el BCE no va a ser la misma en el futuro: se endurecerán las condiciones y eso colocará a España en una situación de fragilidad.

–¿Somos competitivos?

–La productividad lleva estancada desde 2005, pero seguimos teniendo empresas muy buenas en todos los sectores. Lamentablemente, desde hace años estamos sufriendo políticas anti-empresa que obstaculizan la actividad de las compañías.

–¿Se refiere a las políticas fiscales?

–A las fiscales y a algunas políticas de empleo que son una locura, como la obligación del control horario, que es más propia de la industria del siglo XIX y no de la sociedad del conocimiento del XXI. También a medidas de burocracia excesiva y de intervencionismo absurdo en muchos sectores, no sólo por parte del Gobierno español, sino de la Unión Europea. En definitiva, las políticas que, como digo, entorpecen la vida de las empresas. Una cosa es regular y supervisar, que por supuesto que hay que hacerlo, y otra es la sensación creciente de que tanto a nivel nacional como europeo vamos hacia una regulación no sólo totalmente excesiva, sino mala.

–¿Cómo podría afectar al sector bancario la absorción de Sabadell por parte de BBVA?

–Es cierto que, al quitar a un competidor, podría pensarse que a corto plazo afectaría a la financiación de las empresas, sobre todo de las pymes. Y lógicamente, como sucede con las fusiones, produciría una pérdida de empleos. Pero realmente, pienso con honestidad que no tendría una gran importancia en el sector financiero español. Tenemos un sistema bancario bastante competitivo y no va cambiar sustancialmente por el hecho de que esa oferta pública de adquisición (opa) prospere o no.