La UE prorroga las medidas defensivas para el acero y las refuerza para bobina y alambrón

La Comisión Europea (CE) prorrogará dos años más (hasta el 30 de junio de 2026) las medidas de salvaguardia del acero vigentes desde 2018 frente a las importaciones a bajo coste y las reforzará en el caso específico de la bobina laminada en caliente, que es el producto de referencia, y el alambrón. Estas medidas ayudarán a las plantas asturianas de ArcelorMittal, en particular en el caso del alambrón, que es uno de los negocios más vulnerables.

Se da por seguro que las nuevas medidas de contingentación de las importaciones procedentes de países extracomunitarios, que ya han sido comunicadas por la CE a la Organización Mundial de Comercio (OMC), serán aprobadas el próximo martes por los 27 países para su entrada en vigor el 1 de julio. La votación será ponderada mediante voto cualificado en función del peso económico de cada país miembro y se sabe que los ejecutivos de las grandes economías –caso de Alemania, Francia, Italia y España– ya se han pronunciado a favor. Fuentes consultadas de la patronal siderúrgica española (Unesid) expresaron su satisfacción y agradecieron la sensibilidad y apoyo de la Comisión Europea y del Gobierno de España.

Tras la guerra arancelaria declarada unilateralmente por Donald Trump en EE UU en 2018, la UE se acogió a la normativa multilateral de la OMC para proteger su mercado de la invasión de productos siderúrgicos procedentes de países extracomunitarios –caso de China, Rusia, Turquía y otros–, muchos de ellos derivados hacia la UE a consecuencia del proteccionismo estadounidense.

Los contingentes de importaciones autorizadas por la UE se deciden para cada país en función de su serie histórica de ventas en Europa –y no en función de la capacidad productiva de cada nación– y los que superen esa cuota son gravados con un arancel del 25%. La parte de la cuota que no se consuma en el trimestre podrá ser agregada al cupo del siguiente trimestre, pero esto no ocurre entre un ejercicio y otro. La salvaguardia no afecta a los países en desarrollo que tengan una cuota de mercado en Europa inferior al 3%.

Algunos grandes exportadores de acero hacia Europa, caso de Turquía, suelen recurrir no solo a su propio cupo sino que hacen uso a su vez del llamado "contingente residual", que está destinado para los países que no tienen asignada una cuota específica. A partir del 1 de julio, los productores de bobina laminada en caliente y alambrón solo podrán utilizar de este contingente genérico el equivalente al 15% de la cuota que tengan asignada.

La prórroga de las salvaguardias se produce cuando Joe Biden acaba de anunciar nuevos aranceles en EE UU, en este caso solo para el acero chino.

Suscríbete para seguir leyendo