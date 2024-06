Asturias participa con 16 "startups" en el gran foro de la innovación

Asturias cuenta con una representación de 16 "startups" (empresas emergentes) en el South Summit 2024, el mayor evento internacional de emprendimiento innovador, que se celebra en Madrid hasta el próximo viernes. Las compañías son 8Y5 Digital Studio, Cowtainers Coworking, Dive-Tagsonomy, El Camaleón de Rubik, Eterna Diagnostics-Startquake, Ewala it Services, Imageryst-Image Analyst Processing, Koinsys, Konfigear SP, Less Than Three Tech, Onirx-Neosentec, Plexigrid, Pragmatech, Stockfink, We are Cycle y Zapiens.

El Gobierno del Principado también cuenta con un stand propio.