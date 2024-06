Asturias ya cumple los requisitos de reducción de CO2 de la UE para 2030

Asturias ha reducido las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el 57% respecto a los niveles de 2005, con lo que al cierre del año pasado la comunidad ya había cumplido por anticipado el llamado Objetivo 55, establecido por la Unión Europea para el horizonte de 2030.

Así lo señaló ayer la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Nieves Roqueñí, durante la celebración en Oviedo de una jornada de la Plataforma Tecnológica Española del CO2.

Roqueñí sostuvo que el importante esfuerzo realizado por la industria regional para la reducción de las emisiones contaminantes supone que en Asturias «fabricamos más con menos emisiones de CO2, y que estamos alineados con la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas aprobada recientemente por la UE».

A esta reducción de los gases de efecto invernadero han contribuido las mejoras introducidas en los procesos fabriles y las medidas correctoras por las empresas, así como la electrificación de algunos usos y la creciente concienciación existente por el conjunto de los agentes económicos. Pero a ello tampoco han sido ajenos los cierres de las centrales térmicas de Lada y Soto de la Barca, la escasa utilización del grupo de carbón de Soto de Ribera, las paradas durante nueve meses entre 2022 y 2023 de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal (primero, por la baja demanda y luego por el incendio sufrido por la instalación) y otras incidencias.

La consejera admitió que, pese a esta reducción, el 43% de las emisiones de la gran industria asturiana no se puede suprimir actualmente porque proceden de los propios procesos productivos de fabricación de acero, vidrio, coque y fertilizantes, todos los cuales utilizan materias primas que contienen carbono.

La directora general de Energía y Minería del Principado, Belarmina Díaz, señaló en el mismo foro el esfuerzo mayúsculo que afronta Asturias en el inmediato futuro: «La región emite 10,66 millones de toneladas de CO2 anuales, de la que 5 millones son de difícil abatimiento. Esto supone el 11% y 12%, respectivamente, de las emisiones de España cuando Asturias solo representa el 2% de la economía nacional».

Al desafío pendiente de la descarbonización –muy superior por ello en el Principado que en otros territorios– Asturias se enfrenta, dijo, con escasez de medios. «Hace falta mucho dinero para hacerlo posible y no tenemos los recursos de Alemania. Asturias no puede hacerlo sola porque requiere una auténtica millonada». Y a sabiendas, agregó que, «si no somos capaces de implantar las medidas que exige la UE, nos llevaría por delante». Aún más, consideró que «lo más perverso» es quienes dicen «sí a la transición energética, pero no así» sin precisar, agregó, «cómo creen que habría que hacerlo». «Estamos en un proceso de transformación y disruptivo, pero que no tiene marcha atrás, aunque no nos guste», argumentó.

La directora general fue crítica no obstante con la Comisión Europea porque, aunque «ahora ya se habla de que hay que garantizar la competitividad, el autoabastecimiento y preservar el peso industrial en el PIB», durante mucho tiempo el único objetivo era, afeó, «la transición energética y la descarbonización».

Belarmina Díaz reclamó a Bruselas la creación de «un mecanismo importante» y «herramientas ágiles y más intensivas en dinero» para afrontar el proceso de descarbonización. También reclamó a la Unión Europea una «legislación clara». «El marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania», citó como ejemplo, «lo tuvimos que inventar porque no se nos dieron indicaciones» desde Bruselas.

ArcelorMittal.

Francisco Lago, director de descarbonización de ArcelorMittal, mantuvo que «la descarbonización de la ruta integral del acero» (caso de las factorías asturianas, que cuentan con hornos altos) «es un reto tremendo». «No podemos esperar a que haya hidrógeno verde tan abundante y barato como se precisa», por lo que la compañía trata de experimentar y de «traer a nuestras plantas» todas las tecnologías disponibles de captura de CO2.

Los sindicatos pidieron certezas para el empleo. Sin ellas habrá resistencias al proceso y frustración.

