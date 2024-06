La burocracia retrasa las prácticas de estudiantes en el actual modelo de FP dual en Asturias

"Las primeras semanas son las más importantes para conocer la empresa. Me quedé muy sorprendido cuando me dijeron que tenía que irme, había ilusión por hacer las prácticas". Una veintena de estudiantes de la actual Formación Profesional Dual –no confundir con el nuevo modelo presentado por la Consejería de Ciencia para el próximo curso– se han visto afectados por el retraso de la Consejería de Educación a la hora de firmar sus convenios con las empresas en las que tenían previsto realizar sus prácticas. Los estudiantes tenían que empezar esta semana su formación en las empresas, pero a muchos les notificaron el mismo día de inicio que se retrasaría.

"Yo ya estaba en la empresa el propio lunes, como se había acordado, a las nueve de la mañana. Me avisaron que tenía que irme porque el convenio no estaba firmado aún", señaló Astur Barbón, de 19 años y estudiante del primer curso del Grado Superior de Automoción en el instituto Sánchez Lastra. Allí son tres los afectados dentro del mismo ciclo. El joven, que previamente cursó un Grado Medio y había realizado prácticas, explicó que se quedó "muy sorprendido" cuando sus tutores le notificaron la misma mañana del lunes que no podía empezar. "Lo hablé con el jefe de la empresa y me dijo que no habría ningún problema, que una vez firmado empezaría las prácticas con ellos", señaló el joven, que destacó las ganas tanto suyas como de sus compañeros.

"Nos pilló por sorpresa. Yo tenía que comenzar el miércoles. Tanto la empresa como yo estamos mirando al techo desde entonces", aseguró otro estudiante del mismo Grado Superior de Automoción. Al igual que su compañero Barbón, este estudiante, de 26 años, explicó que se encontraba con mucha ilusión por comenzar ya que "es mi primer trabajo y apetecía empezar ya para formarme". A diferencia de Barbón, a este alumno la noticia no le pilló en la empresa, y es que su entrada estaba prevista para el miércoles. "Pensábamos que sería un descuido, que se retrasaría un poco, pero aún estamos a la espera", señaló el joven estudiante, que añadió que "entiendo que puede haber retrasos, pero deben entender que hay personas pendientes de trabajar y formarse y empresas que cuentan con nosotros".

Los alumnos del antiguo formato de FP, unos veinte en total en el Principado en diferentes modalidades, realizan la Formación en Centros de Trabajo en los meses de junio, julio y agosto. El retraso en la firma de los convenios, por tanto, supone un retraso de una semana y la reducción de varios días en su formación. "Los alumnos salen perjudicados porque están menos tiempo, lo que implica menos formación, pero no les afecta de cara al próximo curso", señalaron algunos profesores consultados.

Desde la Consejería de Educación, por su parte, señalaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que los convenios de prácticas ya se habían firmado y que los centros educativos afectados serían notificados. De este modo, los alumnos podrán comenzar su formación a lo largo de la próxima semana. La razón del retraso, explicó la Consejería, responde a razones administrativas.

