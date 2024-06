El Principado "no quiere" que haya almacenamiento energético cerca de los núcleos rurales, afirma la consejera de Transición Ecológica

“En Asturias no ha habido ni una sola autorización para la implantación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, aunque está habiendo un aumento inusual de peticiones, y este despliegue se va a ordenar territorial, ambiental y urbanísticamente. No queremos que haya almacenamiento cerca de núcleos rurales y viviendas, sino anexas a puntos de conexión a la red e industrias”, señaló esta mañana la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo, Nieves Roqueñí, en la Junta General del Principado a preguntas del diputado del PP Luis Venta Cueli. La consejera acusó al diputado popular de “hacer demagogia”. Venta había acusado previamente al Gobierno asturiano de permitir un “atentado” contra el medio rural en Oviedo, Piloña, Las Regueras, Candamo, Illas, Salas, Colunga y otros municipios, y de “favorecer la especulación a costa de las personas del medio rural sin importarle su salud ni el efecto sobre el ganado”, “metiendo con calzador baterías de almacenamiento”. Roqueñí sostuvo que “la Administración ha de atender y tramitar los expedientes de solicitudes de inversión”, pero que no se ha aprobado “ni una sola autorización”.

Y que los proyectos “van a tener que pasar un estudio de implantación, y en su caso un plan especial si se trata de un uso no previsto e incluso la modificación del plan general si se trata de un uso prohibido” en la zona en la que se pretende llevar a efecto. Y, en último término, recordó, deberán obtener la licencia municipal. No obstante, la consejera alertó de que “las instalaciones de almacenamiento desempeñan un papel esencial para la implantación de las energías renovables, por lo que son indispensables para transitar hacia una economía de bajas emisiones y sin efecto climático”. “Y necesitamos energía”, avisó. Las consejerías de Transición Ecológica y de Ordenación del Territorio están trabajando conjuntamente en la regulación del sector. Roqueñí explicó que el incremento “inusual” de peticiones de permisos de implantación de almacenamientos energéticos en el Norte de España, caso de Asturias, y que estas zonas “acaparen el interés” de los promotores obedece a la “mayor disponibilidad” de puntos de conexión a la red que no están siendo ocupados, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, por plantas de energía fotovoltaica y parques eólicos.

Fotovoltaica residencial

Por otra parte, la consejería de Transición Ecológica aseguró que todas las solicitudes de ayudas públicas a la instalación de placas fotovoltaicas residenciales van a poder ser atendidas y que los pagos efectivos de las subvenciones se harán una vez que los beneficiarios hayan completado la documentación necesaria y hayan subsanado las carencias cuando lo hayan hecho de modo incompleto. “Hay dinero para atender todas las solicitudes” y “somos los primeros interesados en que las ayudas lleguen a los ciudadanos”. Roqueñí afirmó que se han conseguido ampliaciones de los recursos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) y que se dispone de más de 20 millones para las instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento y casi un millón de euros para almacenamiento en instalaciones de autoconsumo. “Ahora estamos aprobando las justificaciones presentadas en 2023, aunque algunos justificaciones precisan subsanaciones. Hay un año de plazo para presentar las justificaciones” de las inversiones, explicó.