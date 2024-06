Ovejero: "Debemos explorar cómo atraer al asturiano joven que se fue"

Luis Rodríguez-Ovejero, presidente de la multinacional tecnológica de origen asturiano Satec, señaló ayer que es responsabilidad de la sociedad asturiana "explorar la manera de atraer a tantos jóvenes que han salido de nuestra región, han madurado profesionalmente y estarían dispuestos a volver".

Rodríguez-Ovejero pronunciará el martes en Gijón la conferencia inaugural del X Foro Internacional TIC, que organizan la sociedad Asturex, el Clúster TIC Asturias y la Consejería de Ciencia.

El ingeniero ovetense señaló que "Satec nació en Asturias hace 38 años y aquí estamos y estaremos". A su juicio "Asturias es un pequeño país que gestiona una parte muy importante de su destino" y los asturianos tienen "un muy fuerte sentido de pertenencia y potencial compromiso" con su región. "Esta característica de cercano y autónomo nos debería conducir a una mucho mayor participación colectiva y de cooperación publico-privada en los temas que nos importan", destacó Rodríguez-Ovejero, que añadió que "Asturias necesita una mayor convergencia de la gobernanza con la sociedad civil, no solamente escuchar sino actuar y cooperar".

En esa línea, el presidente de Satec afirmó que "no hay razón para pensar que Asturias carece de las condiciones para ser destino de este nuevo mundo que nos viene", aunque al mismo tiempo apuntó que la sociedad de la región "necesita un cambio en cómo visualiza la crisis y genera los compromisos necesarios para abordarla" porque "falta mejorar la vertebración de iniciativa colectiva, que está presente pero no acaba de arrancar en la medida necesaria". En ese contexto, el presidente de Satec reclamó un "plus" de compromiso: "Todos hemos de explorar la manera de atraer a tantos jóvenes que han salido de nuestra región, han madurado profesionalmente y estarían dispuestos a volver".

Sobre estos y otros temas reflexionará Rodríguez-Ovejero en el X Foro Internacional TIC, un encuentro en el que participan empresas tecnológicas asturianas y otras empresas y organismos internacionales invitados y cuya finalidad es aumentar la visibilidad de las TIC de la región, atraer compradores y socios internacionales y promover la cooperación entre empresas e instituciones de Asturias, Europa y Latinoamérica. Este año participan organismos de Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Finlandia, Italia, México, Perú y Portugal y se presentará el Asturias Digital Innovation Hub.

