Sindicatos denuncian el grave efecto para los ganaderos de quitar el IVA de la leche

Los sindicatos agrarios COAG y ASAJA en Asturias advirtieron ayer de que la supresión del IVA de la leche para los consumidores (que el Gobierno acaba de prorrogar hasta el 31 de septiembre) tiene una "grave repercusión" para los productores lácteos que operan en el régimen general del impuesto.

Según informaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto, en estos casos el ganadero no percibe el IVA al vender sus productos, pero sí tiene que seguir pagando el tributo correspondiente al comprar los insumos o al hacer las inversiones. Este IVA "soportado y no compensado" con el procedente de las ventas, argumentan los sindicatos, lo compensa finalmente la Agencia Tributaria, pero "no lo hace hasta el final del segundo semestre del año fiscal siguiente, lo que deja sin tesorería a muchas explotaciones".

Así, COAG y ASAJA aseguran que "Hacienda tarda una media de un año en devolver el IVA, una demora que obliga a muchos ganaderos a solicitar préstamos bancarios para subsistir hasta que se haga efectiva la devolución, teniendo que abonar una media de un 6% de intereses por los citados precios". Las organizaciones calificaron este escenario de "inasumible".

Ante esta situación, las organizaciones agrarias reclaman al Gobierno estatal que adopte "de manera inmediata" medidas para agilizar la devolución del IVA durante un plazo máximo de tres meses, e instan a los dirigentes autonómicos a defender esta demanda ante el Ejecutivo nacional.

