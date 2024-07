"El crecimiento del turismo nos beneficia, pero Asturias no debería descuidar otros sectores"

El momento más gozoso a la hora de tomar un helado de turrón de Diego Verdú –su sabor más popular– es cuando la cuchara topa con un tropezón contundente. El origen de ese feliz hallazgo se produce en el obrador que la centenaria confitería ovetense inauguró hace dos años en el polígono de Argame (Morcín). Allí, una de las máquinas expulsa un suculento chorro de la base del helado que a continuación un operario, mediante una espátula, mezcla con una generosa ración de turrón troceado. Turrón elaborado, por supuesto, en Jijona (Alicante), de donde en 1878 partió el fundador del negocio, Diego Verdú Monerris, para establecerse en Oviedo a vender el dulce. Siglo y medio después, su tataranieto, Jesús Valdés López (Oviedo, 1986), sigue cumpliendo a rajatabla la receta original, pero ha añadido más sabores a la gama. Junto a la cuba de helado de turrón, por ejemplo, hay otro lleno de trozos de Kinder Bueno. Y en los estantes del obrador hay frutas, especias, cervezas y licores con los que el equipo experimenta nuevas apuestas para endulzar los paladares. Con una marca muy consolidada en Asturias, la quinta generación de Diego Verdú busca expandirse más allá de la región. Valdés habla para LA NUEVA ESPAÑA dentro de la serie de entrevistas que, bajo el título de "El relevo", presenta a las nuevas generaciones de las principales compañías familiares del Principado.

–¿Siempre se ha dedicado a la empresa familiar?

–Sí, siempre lo tuve claro. De chaval ya echaba una mano en las Navidades y en el verano, que son las temporadas con más trabajo. Si le decía a mi madre que quería una videoconsola, ella respondía: "Muy bien, pues trabajas, te ganas un sueldo y te la compras". Y así hacía. En el último curso de la carrera de Economía, que estudié en la Universidad de Oviedo, empecé a trabajar a media jornada como repartidor en la tienda de Cimadevilla. Y cuando me licencié, ya me metí de cabeza.

–¿Hizo alguna formación en heladería o fue autodidacta?

–Mi tío Vicente me enseñó a hacer helado al modo tradicional, que, por resumir, es usando solo azúcar. Después yo empecé por mi cuenta a investigar por internet y descubrí un libro del italiano Angelo Corvitto, que es el padre de la heladería moderna. Ahí aprendí las principales variables técnicas que hay que tener en cuenta, como el poder edulcorante o el poder anticongelante. A partir de ahí me fui metiendo en el mundillo, haciendo cursos y conociendo a profesionales del sector y varios maestros heladeros. Las nuevas generaciones, además, son más proclives a compartir recetas y secretos de elaboración. Antes había más competencia y más celos.

–Tras la jubilación de su madre y el fallecimiento de su tío Vicente el año pasado, usted asumió la dirección del negocio. ¿Cuál fue su primera decisión estratégica?

–La apertura de un nuevo obrador en el polígono de Argame. Quise que estuviera cerca de Oviedo, ya que la cadena de frío que exige el helado es logísticamente complicada. Antes, al tener el obrador en el mismo local de la calle Cimadevilla, era más sencillo, porque se sacaba directamente el helado a tienda. Así que sí, el nuevo obrador fue mi primera decisión.

–¿Por qué?

–En 2020 nos surgió la oportunidad de comprar el local de la heladería Los Italianos, en la calle Milicias Nacionales de Oviedo. Y lo hicimos, porque yo lo veía claro. Nuestra idea era abrir el 15 de marzo, pero entonces llegó el covid. Obviamente, tuvimos que posponerlo al verano. Al año siguiente, en 2021, estábamos haciendo helado en el obrador de Cimadevilla y, tras un reparto a la tienda de Milicias, donde había mucha demanda, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado sin apenas existencias. Pensábamos que sería una cosa excepcional, pero vimos que pasaban los días y sucedía lo mismo. Analizamos la situación y vimos que, con el éxito de Milicias, no teníamos capacidad suficiente para abastecer todas las tiendas y los clientes de la restauración. Así que concluí que teníamos que buscar una nave, con la suerte de que un primo mío es ingeniero y se dedica precisamente a hacer naves.

–¿Han hecho más aperturas?

–Este año hemos abierto otros dos puntos de venta: uno en la calle Palacio Valdés, al lado de la estatua de Tino Casal, y otro a la entrada de Salesas. Así que hemos ampliado personal.

–¿Les costó encontrar gente? Muchas empresas se quejan de eso desde hace tiempo...

–Bueno, se trata de buscar. Siempre te llevas alguna decepción, pero al final lo conseguimos. Reconozco que antes nunca habíamos hecho entrevistas de trabajo.

Vamos a vender helados «online», del mismo modo que hacemos con el turrón en Navidad

–El helado y el turrón continúan siendo sus productos emblemáticos.

–Sí. El turrón continúa haciéndose en Jijona, tiene denominación de origen. Lo elabora una empresa, de la que somos accionistas, que surgió en la época fundacional de Diego Verdú, cuando él y otros productores turroneros de la zona se asociaron para la fabricación. Respecto al helado, sin duda el de turrón es el más popular, pero tenemos formulados más de 90 sabores. Unos son más vendibles que otros, por supuesto. El más exótico que hacemos es el de una mezcla de tres quesos asturianos. Todavía no me he lanzado a sabores más singulares, como por ejemplo de pulpo, que sí hacen otros heladeros. Nunca puedes decir de este agua no beberé, pero de momento no me atrevo a tanto. Y además de helados y turrones, también hacemos bombones, de estilo más bien clásico. Utilizamos un chocolate de calidad, Valrhona; y para el turrón, almendra marcona. Me gusta trabajar con productos de calidad, es la filosofía que me inculcaron mi madre y mi tío.

–¿Cuál es la temporada más intensa, Navidad o el verano?

–Es complicado saberlo... Las dos son temporadas muy duras, con mucha actividad, pero el helado es un producto difícil y, como decía antes, con una cadena de frío que hay que mantener para que conservar la calidad del producto. La temporada de verano es mucho más larga: si hace buen tiempo comienza ya en mayo y puede estirarse hasta octubre. Y en octubre es cuando empezamos a producir turrón, mazapanes, bombones, y eso es un proceso más sencillo y su conservación no es muy complicada. El periodo más intenso de ventas es desde el puente de la Constitución (6 y 8 de diciembre) hasta la Nochebuena. Es verdad que, aunque trabajas 16 horas al día, son solo dos semanas. Pero el verano, especialmente estos días que va a comenzar la Feria de Muestras, es una locura: el calor, el aire acondicionado, las fluctuaciones de aire dentro del mismo local, se estropea un congelador, que si un helado está muy duro, muy blando...

–Además de vender en tiendas, ustedes son proveedores de restauración y hostelería. ¿Y de cadenas de distribución?

–De momento, únicamente Masymas vende nuestra nata montada. Pero tenemos planes para colocar nuestros productos en una cadena potente. Primero con una prueba piloto en Oviedo y, si va bien, el año que viene empezar en Galicia, León, Cantabria y, sobre todo, Madrid. Estamos trabajando en ello y perfilando los detalles. Hay buena sintonía entre ambas partes y creo que va a funcionar bien y nos dará prestigio.

Deportista y llambión Nacido en Oviedo en diciembre de 1986, Jesús Valdés López estudió en el colegio San Ignacio y se licenció en Economía por la Universidad de Oviedo. Ya de adolescente comenzó a echar una mano en el negocio familiar, y al acabar la carrera ingresó a tiempo completo. Una vez jubilada su madre, Remedios López Asensi, y tras el fallecimiento el año pasado de su tío Vicente, Jesús tomó las riendas de la empresa y ejecutó su primera gran decisión: la apertura de un obrador más grande en el polígono de Argame (Morcín). Hijo único, ennoviado, el representante de la quinta generación de Diego Verdú se define como «muy deportista» («crossfit» y baloncesto, sobre todo) y «muy llambión»: «Me encanta comer».

–O sea, será su segundo gran movimiento al frente del negocio tras la apertura del obrador.

–Así es. Cada generación tiene su manera de trabajar y su mentalidad. Quizá mi tío y madre eran un poco más conservadores, y yo soy más lanzado. Yo sé lo que tengo: un producto de gran calidad y mucho nombre en Oviedo. Y lo único que hago es ofrecerlo a la gente a un precio competitivo, razonable.

–Y ahora quiere expandir esa marca más allá de Asturias.

–Eso es. Tanto en el helado como en el turrón somos una empresa "top" en España. No digo que seamos los mejores, pero por la materia prima que trabajamos y cómo la trabajamos sí sé que estamos entre los mejores del país.

Tengo formulados unos 90 sabores de helado; por ahora el más exótico es el de mezcla de quesos

–¿Venden por internet?

–Sí, en Navidad vendemos una barbaridad de turrón. De hecho, ahí también estamos trabajando en otro plan, que es empezar a vender también helado. El reparto a restaurantes y domicilios lo tenemos externalizado a una empresa asturiana, y nuestra idea es que ellos también puedan llevar helados que el cliente puede consultar y pedir en nuestra web. Se transportarían en un envase de poliespán, que aguanta dos horas.

–¿Les ha afectado el encarecimiento del azúcar?

–Sí, aunque ahora se ha estabilizado un poco. No obstante, no lo repercutimos en los precios finales de venta, absorbimos márgenes. Ahora lo que está subiendo mucho es el cacao, alrededor de un 20% el kilo; y tampoco tengo planes de repercutirlo. Lo que solemos hacer es realizar grandes pedidos para que duren cierto tiempo y no estar tan sometidos a las fluctuaciones.

Por la materia prima que usamos y cómo la trabajamos, estamos entre los mejores de España

–¿Cómo ve la economía de Asturias?

–El sector de la heladería y la pastelería es muy potente en Asturias. Tenemos negocios muy buenos, con mucho renombre, y vamos para arriba. Y nos beneficia mucho que crezca el turismo, pero también creo que no podemos depender solo de él. Últimamente parece que todo gira en torno a ese sector, y no hay que descuidar otras actividades como la industria. Es algo que está sucediendo en toda España, no solo en nuestra región.

Por la izquierda, Vicente López Asensi, su hija Aurora y su hermana Remedios (madre de Jesús Valdés), en la tienda de Diego Verdú de la calle Cimadevilla de Oviedo, en 1991. / LNE

El jijonenco que cruzó España en diligencia para vender turrón en Asturias En 1878, un joven de 18 años llamado Diego Verdú Monerris salió de Jijona (Alicante) para buscarse la vida. Animado por su hermano mayor, cruzó España en diligencia hasta llegar a Oviedo, donde ambos comenzaron a vender el turrón procedente de su pueblo natal, que llegaba en barcos que rodeaban la Península. En la capital se establecieron primero en la calle Magdalena, después en la esquina de Fruela con Pozos y, ya definitivamente, en Cimadevilla. En un principio sólo estaban en Asturias unos meses al año, regresando a Jijona tras la Navidad, pero a comienzos del siglo XX se produjo la gran popularización de los helados, por lo que Verdú extendió el negocio a la temporada de verano. Antes de la Guerra Civil española, su nieta, Remedios Asensi, decidió que la empresa se estableciera de forma definitiva en Oviedo. El siguiente gran avance tendría lugar con la cuarta generación, que introdujo las nuevas máquinas refrigeradoras, que agilizaron la producción.

